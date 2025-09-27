ETV Bharat / state

कुल्लू दशहरा: जानिए क्या है भगवान रघुनाथ जी के रथ की खासियत, 16 साल बाद बदला जा रहा कपड़ा

300 मीटर कपड़े से भगवान रघुनाथ जी के रथ के बाहरी आवरण को बदला जाएगा. इसके लिए सारा काम पूरा कर लिया गया है.

16 साल बाद बदला जा रहा भगवान रघुनाथ जी के रथ का कपड़ा
16 साल बाद बदला जा रहा भगवान रघुनाथ जी के रथ का कपड़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 7:37 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: भारत में उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी में जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखने के लिए लाखों लोग उमड़ते हैं. भगवान जगन्नाथ के रथ की भी विशेष महिमा है. इस रथ की कारीगिरी और इसे चलाने वाले लोगों की भी हर बार चर्चा रहती है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में भगवान रघुनाथ का रथ भी जनता के लिए आस्था का केंद्र है. अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के अवसर पर भगवान रघुनाथ अपने लकड़ी के रथ पर सवार होकर ढालपुर में अपने अस्थाई शिविर में पहुंचते हैं, जहां पर वो 7 दिनों तक अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं.

कुल्लू दशहरे में भगवान रघुनाथ जी के रथ का आकर्षण सबसे अधिक होता है. इस बार 16 साल के बाद भगवान रघुनाथ के रथ के कपड़े को बदला जा रहा है. 300 मीटर कपड़े का प्रयोग कर रथ के बाहरी आवरण को बदला जाएगा और इसके लिए काम भी पूरा कर लिया गया है. कपड़े की पुरानी परंपरा के मुताबिक सरवरी में दर्जी सूबे राम ने सिलाई की है. ये कपड़ा कुल्लू के भुंतर से खरीदा गया है. इस बार दशहरा उत्सव में इस नए कपड़े को लगाकर रथ को सजाया जाएगा.

एक अक्टूबर से होगा रथ को सजाने का का

इस बार एक अक्टूबर को रथ ढालपुर मैदान में लाया जाएगा और उसे सजाने का काम भी शुरू किया जाएगा. इस बार रथ की सीढ़ियों को भी बदला गया है. वही, रथ में अन्य टूट फूट को भी ठीक करने का कार्य चला हुआ है. एक अक्टूबर तक ये रथ तैयार हो जाएगा. भगवान रघुनाथ जी के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि 'एक अक्टूबर को भगवान रघुनाथ का रथ बाहर निकाला जाएगा. इसके बाद कपड़ों की जांच होगी और नया कपड़ा रथ पर सजाया जाएगा.

जमदग्रि ऋषि की भेंट की गई लकड़ी से तैयार होता है रथ

जिला कुल्लू के साहित्यकार डॉक्टर सूरत ठाकुर ने बताया कि 'त्रेतायुग में जब भगवान राम नंगे पांव रावण से युद्ध करने के लिए रणभूमि में जा रहे थे, तो उन्हें देवराज इंद्र ने अपना रथ भेंट किया था. ठीक इसी प्रकार देवभूमि कुल्लू में मौजूद भगवान रघुनाथ का रथ देवराज इंद्र के रूप में पूजे जाने वाले महाराजा कोठी पीज के आराध्य देवता जमदग्रि ऋषि द्वारा भेंट की गई लकड़ी से तैयार किया जाता है. जब रथ का निर्माण करना हो तो जिला कुल्लू की महाराजा कोठी से जमदग्रि ऋषि के जंगलों से लकड़ी देवता के कारकून यहां लाकर देते हैं. भगवान रघुनाथ के रथ निर्माण का अधिकार भी कुछेक लोगों को ही है और कुल्लू जिले के सभी घाटियों के लोग रथ निर्माण करते हैं.'

बगड़ घास से बनता था रस्सा

डॉक्टर सूरत ठाकुर ने बताया कि 'जिला कुल्लू की खराहल घाटी के देहणीधार, हलैणी, बंदल तथा सेऊगी गांव के लोग रथ खींचने के लिए प्राचीन समय से रस्सा तैयार करते हैं. इसके अलावा रथ मरम्मत और रघुनाथ शिविर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस कार्य के लिए उन्हें राजा की ओर से मुआफिया दी गई थीं. रथ खींचने के लिए बनाए गए रस्से की लंबाई भी प्राचीन समय से एक जैसी रखी जाती है. पुराने समय में रस्सा बगड़ घास का बनाया जाता था, लेकिन आधुनिकता के दौर में साधारण रस्से का ही प्रयोग किए जाने लगा है.'

रथ के लिए होता है तीन प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल

लगघाटी के खणीपांदे गांव के लोग लंका दहन के लिए बाढ़ इकट्ठा करते हैं. लकड़ी के रथ निर्माण के कार्य को पूर्ण करने के लिए भुलंग कोठी के सुआ गांव के कारीगर अपनी सेवाएं देते हैं. भगवान रघुनाथ के विशाल रथ के निर्माण के लिए 3 प्रकार की लकड़ी का प्रयोग होता है. रथ के ऊपरी हिस्से के लिए देवदार की लकड़ी प्रयोग में लाई जाती हैं. रथ के 16 पहियों के लिए माहून और मूसलियों के लिए वान की लकड़ी प्रयोग में लाई जाती है. रथ के पहिए में लोहे की पत्तियां बनाने का काम लोहार वर्ग के लोग करते हैं. इसके अलावा कुल्लू दशहरे में शोभायात्रा शुरू करने के दौरान भगवान रघुनाथ जी के रथ के ऊपरी हिस्से के चारों ओर पवन पुत्र हनुमान की मूर्तियां भी स्थापित की जाती हैं.

रथ पर पुजारी को बैठने की अनुमति

भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि '2 अक्टूबर को भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा दोपहर के समय रघुनाथपुर से ढालपुर की ओर प्रस्थान करेगी. ढालपुर पहुंचने पर पुजारी पहले रथ की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद भगवान रघुनाथ, माता सीता और हनुमान जी की मूर्तियां रथ पर विराजमान की जाएंगी. इसके बाद रथ यात्रा को शुरू किया जाएगा और हजारों लोग रथ को रस्सी से खींचकर अस्थाई शिविर तक पहुंचाएंगे. यात्रा के दौरान रथ के ऊपर भगवान के पुजारी ही विराजमान रहते हैं.'

ये भी पढ़ें: इस साल कुल्लू अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में नहीं आएंगे देसी-विदेशी कलाकार, हिमाचली कलाकारों को प्राथमिकता

For All Latest Updates

TAGGED:

LORD RAGHUNATH RATH CLOTHLORD RAGHUNATH RATHKULLU DUSSEHRALORD RAGHUNATH RATH SPECIALTYKULLU DUSSEHRA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आखिर क्यों विजयदशमी के दिन अतंरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का होता है आगाज, जानें इसके पीछे की कहानी और इतिहास

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जल्द करवा लें e-KYC, वरना लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम!

कुलदेवी माता टौणी देवी जी का 350‌ वर्ष पुराना मंदिर, यहां पत्थर टकराने से पूरी होती है मनोकामना!

हिमाचल के इस मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं कर सकते पति-पत्नी, हो जाता है ये 'अनर्थ'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.