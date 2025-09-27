ETV Bharat / state

कुल्लू दशहरा: जानिए क्या है भगवान रघुनाथ जी के रथ की खासियत, 16 साल बाद बदला जा रहा कपड़ा

कुल्लू: भारत में उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी में जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखने के लिए लाखों लोग उमड़ते हैं. भगवान जगन्नाथ के रथ की भी विशेष महिमा है. इस रथ की कारीगिरी और इसे चलाने वाले लोगों की भी हर बार चर्चा रहती है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में भगवान रघुनाथ का रथ भी जनता के लिए आस्था का केंद्र है. अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के अवसर पर भगवान रघुनाथ अपने लकड़ी के रथ पर सवार होकर ढालपुर में अपने अस्थाई शिविर में पहुंचते हैं, जहां पर वो 7 दिनों तक अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं.

कुल्लू दशहरे में भगवान रघुनाथ जी के रथ का आकर्षण सबसे अधिक होता है. इस बार 16 साल के बाद भगवान रघुनाथ के रथ के कपड़े को बदला जा रहा है. 300 मीटर कपड़े का प्रयोग कर रथ के बाहरी आवरण को बदला जाएगा और इसके लिए काम भी पूरा कर लिया गया है. कपड़े की पुरानी परंपरा के मुताबिक सरवरी में दर्जी सूबे राम ने सिलाई की है. ये कपड़ा कुल्लू के भुंतर से खरीदा गया है. इस बार दशहरा उत्सव में इस नए कपड़े को लगाकर रथ को सजाया जाएगा.

एक अक्टूबर से होगा रथ को सजाने का का

इस बार एक अक्टूबर को रथ ढालपुर मैदान में लाया जाएगा और उसे सजाने का काम भी शुरू किया जाएगा. इस बार रथ की सीढ़ियों को भी बदला गया है. वही, रथ में अन्य टूट फूट को भी ठीक करने का कार्य चला हुआ है. एक अक्टूबर तक ये रथ तैयार हो जाएगा. भगवान रघुनाथ जी के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि 'एक अक्टूबर को भगवान रघुनाथ का रथ बाहर निकाला जाएगा. इसके बाद कपड़ों की जांच होगी और नया कपड़ा रथ पर सजाया जाएगा.

जमदग्रि ऋषि की भेंट की गई लकड़ी से तैयार होता है रथ

जिला कुल्लू के साहित्यकार डॉक्टर सूरत ठाकुर ने बताया कि 'त्रेतायुग में जब भगवान राम नंगे पांव रावण से युद्ध करने के लिए रणभूमि में जा रहे थे, तो उन्हें देवराज इंद्र ने अपना रथ भेंट किया था. ठीक इसी प्रकार देवभूमि कुल्लू में मौजूद भगवान रघुनाथ का रथ देवराज इंद्र के रूप में पूजे जाने वाले महाराजा कोठी पीज के आराध्य देवता जमदग्रि ऋषि द्वारा भेंट की गई लकड़ी से तैयार किया जाता है. जब रथ का निर्माण करना हो तो जिला कुल्लू की महाराजा कोठी से जमदग्रि ऋषि के जंगलों से लकड़ी देवता के कारकून यहां लाकर देते हैं. भगवान रघुनाथ के रथ निर्माण का अधिकार भी कुछेक लोगों को ही है और कुल्लू जिले के सभी घाटियों के लोग रथ निर्माण करते हैं.'

