रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ संपन्न हुआ कुल्लू दशहरा, बारिश के बीच भी रथ खींचने उमड़े श्रद्धालु

कुल्लू: जिला मुख्यालय ढालपुर मैदान में 7 दिनों से चल रहे अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव का बुधवार को समापन हो गया. बुधवार शाम के समय भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने पहले जलेब की परंपरा को निभाया. इसके बाद ढालपुर के कला केंद्र से होते हुए खड़की जाच में शामिल होने के बाद भगवान रघुनाथ के अस्थाई शिविर पहुंचे. यहा पर लंका दहन के लिए भगवान श्री राम को उनके रथ पर सवार किया.

इस दौरान भारी बारिश के चलते मैदान में काफी कीचड़ भरा हुआ था. इससे लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन भारी बारिश में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और हजारों की भीड़ भगवान रघुनाथ के रथ को खींचते हुए लंका बेकर आई. माता हिडिंबा सहित अन्य देवी देवता भी लंका दहन की रथ यात्रा में विशेष रूप से शामिल हुए और लंका बेकार में अष्टांग बलि की प्रक्रिया को भी पूरा किया गया. इसके बाद माता हिडिंबा सबसे पहले वापस पीछे की ओर लौट आई और उसके बाद भगवान रघुनाथ का रथ भी ढालपुर के रथ मैदान में पहुंचा, जहां से भगवान रघुनाथ, माता सीता और हनुमान की मूर्ति को पालकी में सजाया गया और ढोल नगाड़ों की थाप पर उन्हें रघुनाथपुर के मंदिर में ले जाया गया.

बारिश भी नहीं रोक पाई आस्था का सैलाब (ETV Bharat)

माता हिडिंबा को दी जाती है अष्टांग बलि

वहीं, माता हिडिंबा कुल्लू दशहरा में सात दिन तक अपने अस्थायी शिविर में ही रहती हैं और लंका दहन के बाद ही अपने देवालय लौटती हैं. ये परंपरा सालों से चली आ रही है. लंका दहन के लिए होने वाली रथयात्रा में माता का रथ सबसे आगे चलता है. आगे चलकर माता हिडिंबा पूरा देव महाकुंभ को बखूबी संपन्न करती हैं. लंका दहन के समय माता हिडिंबा को अष्टांग बलि दी जाती है. अष्टांग बलि के समय माता हिडिंबा का गूर, पुजारी, घंटी, धड़च्छ के साथ जाते हैं, जबकि माता का रथ कुछ दूरी पर रहता है, लेकिन जैसे ही बलि की प्रथा पूरी हो जाती है. माता का रथ स्वत: ही पीछे मुड़कर देवालय की ओर लौट जाता है. इसके साथ ही दशहरा उत्सव का समापन हो जाता है.