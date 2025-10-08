रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ संपन्न हुआ कुल्लू दशहरा, बारिश के बीच भी रथ खींचने उमड़े श्रद्धालु
अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव का बुधवार को समापन हो गया. देवी-देवता अब अपने देवालयों की ओर लौटना शुरू हो गए हैं.
Published : October 8, 2025 at 8:06 PM IST
कुल्लू: जिला मुख्यालय ढालपुर मैदान में 7 दिनों से चल रहे अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव का बुधवार को समापन हो गया. बुधवार शाम के समय भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने पहले जलेब की परंपरा को निभाया. इसके बाद ढालपुर के कला केंद्र से होते हुए खड़की जाच में शामिल होने के बाद भगवान रघुनाथ के अस्थाई शिविर पहुंचे. यहा पर लंका दहन के लिए भगवान श्री राम को उनके रथ पर सवार किया.
इस दौरान भारी बारिश के चलते मैदान में काफी कीचड़ भरा हुआ था. इससे लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन भारी बारिश में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और हजारों की भीड़ भगवान रघुनाथ के रथ को खींचते हुए लंका बेकर आई. माता हिडिंबा सहित अन्य देवी देवता भी लंका दहन की रथ यात्रा में विशेष रूप से शामिल हुए और लंका बेकार में अष्टांग बलि की प्रक्रिया को भी पूरा किया गया. इसके बाद माता हिडिंबा सबसे पहले वापस पीछे की ओर लौट आई और उसके बाद भगवान रघुनाथ का रथ भी ढालपुर के रथ मैदान में पहुंचा, जहां से भगवान रघुनाथ, माता सीता और हनुमान की मूर्ति को पालकी में सजाया गया और ढोल नगाड़ों की थाप पर उन्हें रघुनाथपुर के मंदिर में ले जाया गया.
माता हिडिंबा को दी जाती है अष्टांग बलि
वहीं, माता हिडिंबा कुल्लू दशहरा में सात दिन तक अपने अस्थायी शिविर में ही रहती हैं और लंका दहन के बाद ही अपने देवालय लौटती हैं. ये परंपरा सालों से चली आ रही है. लंका दहन के लिए होने वाली रथयात्रा में माता का रथ सबसे आगे चलता है. आगे चलकर माता हिडिंबा पूरा देव महाकुंभ को बखूबी संपन्न करती हैं. लंका दहन के समय माता हिडिंबा को अष्टांग बलि दी जाती है. अष्टांग बलि के समय माता हिडिंबा का गूर, पुजारी, घंटी, धड़च्छ के साथ जाते हैं, जबकि माता का रथ कुछ दूरी पर रहता है, लेकिन जैसे ही बलि की प्रथा पूरी हो जाती है. माता का रथ स्वत: ही पीछे मुड़कर देवालय की ओर लौट जाता है. इसके साथ ही दशहरा उत्सव का समापन हो जाता है.
ढालपुर मैदान पड़ा सूना
वहीं, अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव संपन्न होने के साथ ही ढालपुर में आए सैकड़ों देवी देवता भी अपने-अपने अस्थाई शिविर को छोड़कर अपने-अपने देवालय की ओर लौट रहे हैं. ऐसे में सभी देवी देवताओं ने बुधवार को भी आपस में देव मिलन की प्रक्रिया को पूरा किया और अगले साल आने का वादा कर वापस अपने मंदिरों की ओर लौट गए. देवताओं के वापस लौटने से अब ढालपुर का मैदान भी सूना पड़ गया है. अगले साल ही फिर से दशहरा उत्सव में देवी देवताओं का महाकुंभ होगा और सैकड़ों देवी देवताओं के ढालपुर मैदान में दर्शन हो पाएंगे. देवता कुई कांडा नाग के पुजारी गोविंद शर्मा, देवता कोट भझाडरी के कारदार भागे राम राणा ने बताया कि देवी देवता अब अपने-अपने देवालय की ओर रवाना हो चुके हैं. ऐसे में अगले साल फिर से देवी देवता ढालपुर मैदान में एकत्र होंगे.
अगले साल आने का दिया निमंत्रण
भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि '7 दिनों तक भगवान रघुनाथ ढालपुर में अपने अस्थाई शिविर में विराजमान रहे और सभी परंपराओं का निर्वाह करने के बाद भगवान रघुनाथ अपने मंदिर पहुंच चुके हैं. दशहरा उत्सव में आए देवी देवताओं ने भगवान रघुनाथ के साथ भी देव मिलन किया है और भगवान रघुनाथ ने उन्हें अगले साल फिर से दशहरा उत्सव में आने का निमंत्रण भी दिया है.'
