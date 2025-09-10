ETV Bharat / state

न बिजली, न सड़क कैसे होगा अपनों से संपर्क, जंगल में नेटवर्क तलाश रहे लोग, 50 से 100 रुपए में मोबाइल चार्ज

कुल्लू के बंजार, सैंज और मणिकर्ण में आपदा बढ़ाई लोगों की मुसीबत. पहाड़ी पर नेटवर्क तलाश रहे लोग. बिजली-सड़क नहीं होने से लोग परेशान.

Kullu Disaster Problem
बंजार विधानसभा क्षेत्र में बिजली, सड़क नेटवर्क नहीं होने से लोग परेशान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 2:27 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 2:49 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: जिला कुल्लू में बीते दिनों कोई भारी बारिश के चलते लोगों के मुश्किलें बढ़ गई है. हालांकि बीते दो दिन से जिला कुल्लू में मौसम तो साफ हुआ है. ऐसे में सड़कों और बिजली बहाल करने के लिए कर्मचारियों के द्वारा काम किया जा रहा है. अभी भी कई ऐसे इलाके हैं. जहां पर ना तो सड़क बहाल हो पाई है और न ही उन्हें बिजली मिल पाई है. ऐसे में किस तरह से अपनों के साथ संपर्क किया जाए यह है. यह मुश्किल भी अब ग्रामीणों के समक्ष आ रही है. मणिकर्ण घाटी में अभी तक भुंतर मणिकर्ण सड़क मार्ग रिस्टोर नहीं हो पाया है. वहीं, इस पूरे इलाके में बिजली और मोबाइल नेटवर्क भी गायब है.

मोबाइल नेटवर्क की तलाश के लिए दर-दर भटक रहे लोग

बंजार विधानसभा क्षेत्र में औट से बंजार और लारजी से सैंज तक सड़क को वाहनों के लिए खोला गया है, लेकिन उसके बाद सभी ग्रामीण इलाकों की सड़कें भूस्खलन के चलते बंद पड़ी हुई है. यहां पर बिजली भी अभी तक नहीं पहुंच पाई है. ऐसे में मोबाइल नेटवर्क की तलाश के लिए लोग रोजाना पहाड़ियों का रुख कर रहे हैं और पहाड़ के ऊपर बैठकर मोबाइल का सिग्नल तलाश रहे हैं. मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए भी ग्रामीणों को बंजार मुख्यालय पहुंचना पड़ रहा है.

MOBILE CHARGE IN KULLU
मोबाइल चार्ज करने के लिए 50 से 100 रुपए ले रहे दुकानदार (ETV Bharat)

मोबाइल चार्ज करने के लिए ग्रामीणों को देने पड़ रहे 50 से 100 रुपए

इस क्षेत्र में जेनरेटर के माध्यम से लोग अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर रहे हैं. जनरेटर के माध्यम से मोबाइल चार्ज करने के लिए ग्रामीणों को 50 से लेकर 100 रुपए प्रति मोबाइल भी देना पड़ रहा है. बिजली और मोबाइल नेटवर्क न होने के चलते मणिकर्ण घाटी में भी 12 पंचायत का संपर्क कटा हुआ है. हालांकि, भुंतर से मणिकर्ण तक सड़क मार्ग को बहाल करने के लिए मशीनरी लगी हुई है. उम्मीद है कि शुक्रवार, 11 सितंबर तक इसे वाहनों के लिए बहाल कर दिया जाएगा. लेकिन, उसके बाद बिजली बहाल करना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है. क्योंकि जगह-जगह लैंडस्लाइड के चलते बिजली के खंबे टूट गए हैं और उन्हें दोबारा से स्थापित करने में भी समय लग सकता है.

Raw Video (Raw Video)

बंजार विधानसभा क्षेत्र में 30 से अधिक पंचायतों का संपर्क कटा

इसके अलावा बंजार विधानसभा क्षेत्र में 30 से अधिक पंचायत सड़क मार्ग से पूरी तरह से कट गई है. इन सभी पंचायत में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहा है. पिछले दिनों बंजार विधानसभा के विधायक सुरेंद्र शौरी ने भी बताया था कि यहां पर 600 घरों के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने की उन्हें सूचना मिली है. ऐसे में मोबाइल नेटवर्क आने के बाद लोगों से पूरी जानकारी मिल पाएगी और क्षतिग्रस्त घरों का आंकड़ा 1000 को भी पार कर सकता है. विधायक सुरेंद्र शौरी ने प्रशासन और सरकार से आग्रह किया था कि वह सड़कों की बहाली का कार्य तेज करें, ताकि उसके साथ-साथ बिजली और मोबाइल नेटवर्क की भी बहाली तेज हो सके.

सड़क सुविधा बहाल नहीं होने से बढ़ी परेशानी

बंजार विधानसभा के टील पंचायत के रहने वाले चमन ठाकुर का कहना है कि, "यहां पर 15 दिन बीतने के बावजूद भी न तो सड़क ठीक हो पाई है और न ही बिजली गांव तक पहुंच पाई है. ऐसे में बारिश के चलते कई रिश्तेदारों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है. रिश्तेदारों की चिंता खाई जा रही थी तो अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर अपने गांव की ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे और वहां पर मोबाइल का सिग्नल तलाश किया. मोबाइल का सिग्नल आने पर कुछ लोगों से बात हुई, अपने रिश्तेदारों का भी हाल जाना. अब हमें अपने रिश्तेदारों से मिलने भी जाना है. लेकिन, खराब सड़क के चलते अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं."

'न मोबाइल नेटवर्क, न सड़क अंधेर में कट रही जिंदगी'

बंजार विधानसभा क्षेत्र के बाहु पंचायत की रहने वाली रंजना राणा का कहना है कि, बिजली न होने के चलते उनके दिन आजकल अंधेरे में कट रहे हैं. वहीं, मोबाइल का सिग्नल भी गायब है. कई बार बीच में मोबाइल का हल्का सिग्नल आ रहा है तो वह तुरंत अपने रिश्तेदारों से बात कर पा रहे हैं. लेकिन, मोबाइल चार्ज करने के लिए उन्हें 8 किलोमीटर पैदल चलकर बंजार मुख्यालय पहुंचना पड़ रहा है, जहां पर जनरेटर के माध्यम से मोबाइल चार्ज किया जा रहा है और मोबाइल चार्ज करने के 50 से लेकर 100 रुपए दाम भी वसूले जा रहे हैं.

Kullu Road
मनाली तक NH बहाल करने के लिए प्रयास तेज (ETV Bharat)

बंजार विधानसभा क्षेत्र में भारी नुकसान

बंजार की तीर्थन घाटी के रहने वाले दिनेश कुमार का कहना है कि, सड़क और बिजली न होने के चलते वह अपने दूसरे इलाकों से कट गए हैं. लोगों से उन्हें सूचना मिल रही है कि बंजार विधानसभा क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है और कई गांव भी धंस गए हैं. अब वह अपने रिश्तेदारों से कैसे संपर्क करें. यह भी उनके सामने एक बड़ी समस्या है. अगर बिजली और सड़क मार्ग जल्द बहाल होते हैं तो वह अपने रिश्तेदारों की भी जानकारी ले सकते हैं. ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि अब मौसम साफ चल रहा है तो सड़कों की बहाली और बिजली बहाली का कार्य तेज किया जाए.

दूर से डीजल खरीद कर जनरेटर से मोबाइल चार्ज कर रहे दुकानदार

बंजार के रहने वाले स्थानीय निवासी संजय कुमार और लक्ष्मण सिंह का कहना है कि, "बंजार मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक पेट्रोल पंप स्थित है. दुकानदार वहां से पेट्रोल और डीजल खरीद कर जनरेटर चला रहे हैं और उसके माध्यम से लोगों को मोबाइल फोन चार्ज करने की सुविधा दे रहे हैं. इसके अलावा कई लोग पैदल या फिर अन्य वाहनों में जाकर भी पेट्रोल पंप से तेल खरीद कर ला रहे हैं और अपनी गाड़ियों में भरकर मोबाइल चार्ज कर रहे हैं. कई ग्रामीण इलाकों में लोग इसी माध्यम से ही मोबाइल फोन चार्ज कर रहे हैं. लेकिन, उसके बाद भी 8 से 12 किलोमीटर तक पैदल चलकर लोग बंजार मुख्यालय पहुंचकर जनरेटर के माध्यम से अपने-अपने मोबाइल चार्ज कर रहे हैं."

जल्द NH को किया जाएगा बहाल

NHAI के रेजिडेंट इंजीनियर अशोक कुमार ने बताया कि, "फिलहाल रायसन और 14 मील में सड़क को तैयार कर दिया गया है और जिला प्रशासन के आदेशों के बाद एक-दो दिनों के भीतर यहां से वाहनों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी. 17 मील में भी अब सड़क बहाली का कार्य शुरू कर दिया गया है और मशीनरी यहां पर पहुंचा दी गई है. इसके बाद बिंदु ढांक और कलाथ में भी सड़क को बहाल करना एनएचएआई के लिए काफी चुनौती पूर्ण कार्य है, लेकिन एनएचएआई दिन-रात काम कर जल्द ही इस सड़क मार्ग को बहाल करने के प्रयास में है."

ये भी पढ़ें: वो काली मनहूस रात, जब उजड़ गया श्याम लाल का खिलखिलाता परिवार, घर में दफन मिली अपनों की लाश

ये भी पढ़ें: निरमंड लैंडस्लाइड में दफन हुआ पूरा परिवार, 5 सदस्यों की मौत, अन्य 3 घायल

Last Updated : September 10, 2025 at 2:49 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KULLU DISASTER PROBLEMMOBILE CHARGE IN KULLURODA PROBLEM IN KULLU DISTRICTHOUSES DAMAGE IN KULLUKULLU DISASTER PROBLEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे और क्यों मिलीमीटर में ही मापते हैं बारिश, फॉर्मूला जानकर चकरा जाएगा दिमाग

पितरों को बेहद प्रिय है उड़द दाल...चावल और खीर, भूल कर भी न करें ये चीजें अर्पित

हिमाचल पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, जानिए पूर्ण साक्षरता के लिए क्या हैं मानक?

आखिर 16 दिनों का क्यों होता है पितृ पक्ष, क्यों कराते हैं श्राद्ध में कौवे को भोजन?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.