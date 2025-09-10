ETV Bharat / state

वो काली मनहूस रात, जब उजड़ गया श्याम लाल का खिलखिलाता परिवार, घर में दफन मिली अपनों की लाश

शर्मानी गांव में 9 सितंबर को भारी लैंडस्लाइड हुआ. जिसकी चपेट में आने से एक मकान जमींदोज हो गया और 8 लोग इसमें दब गए. वहीं, एक ही परिवार के 5 सदस्य इस घर के मलबे में दफन हो गए, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. वहीं, अपने परिवार के पांच लोगों को खो चुके शर्मानी गांव के 32 वर्षीय श्याम लाल को ये बरसात कभी न भूलने वाले जख्म दो गई है. भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में माया का साया सिर से उठ गया. वहीं, पिता अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. जबकि भाई का पूरा परिवार काल का ग्रास बन गया.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में इस साल आई आपदा ने लोगों को कभी न भरने वाले गहरे जख्म दिए हैं. लोगों की आंखों के सामने ही न सिर्फ उनके आशियाने जमींदोज हुए हैं, बल्कि उनके अपने भी मौत के मुंह में समा गए. ऐसा ही दर्दनाक मंजर बीते रोज कुल्लू के उपमंडल निरमंड के गांव शर्मानी में भी देखने को मिला. जहां एक पूरा परिवार मलबे में दफन हो गया. ये बरसात परिजनों के लिए कभी न भूलने वाला मंजर बनकर रह गया है.

श्याम ने रोते हुए बताया कि आधी रात को पहाड़ी के ऊपर लैंडस्लाइड हुआ और मलबा व पत्थर घर की छत पर आ गिरे. उन्हें दुख है कि वो अपने परिवार में किसी को भी नहीं बचा पाए. लैंडस्लाइड में श्याम लाल का पूरा परिवार मलबे में दब गया. इस दौरान साथ लगते घर में श्याम लाल के चाचा-चाची भी थे, वे भी इस हादसे में घायल हो गए हैं.

"मुझे रात के दो बजे फोन आया कि हमारे घर पर मलबा आ गया है. मैंने सोचा छोटा-मोटा मलबा आया है. सुबह घर जाकर देख लेंगे. कुछ देर बाद गांव से प्रधान व अन्य गांव वालों के फोन आने लगे. उस समय वो ये कहते हुए घबरा रहे थे कि आपका परिवार मलबे में दब गया है. बस इतनी ही बात हुई कि वापस आ जाओ और मैं रामपुर से घर आ गया. जब यहां पर आकर देखा तो कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे. भाई-भाभी का शव देखा, इसके बाद जब माता का शव देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई. ऐसा भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा. माता के शव को देखकर रोते-रोते बस भगवान से यही कहा कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया. सिर से मां का साया उठ चुका था और पिता अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. भाई की बेटी जागृति (उम्र 8 साल) प्राइमरी स्कूल खौर में तीसरी कक्षा में पढ़ती थी और बेटा भूपेश (उम्र 5 साल) पहली कक्षा में पढ़ता था. वो भी इस हादसे में भगवान को प्यारे हो गए. अब अस्पताल में पिता के ठीक होने की उम्मीद कर रहा हूं, ताकि परिवार में कोई तो सहारा बन सके." - श्याम लाल, हादसे में घायल शिव राम का दूसरा बेटा

आधी रात को मुसीबत बनकर आया मलबा

हादसे में घायल हुए 48 साल के धर्म दास ने बताया कि ये घटना रात करीब डेढ़ बजे की थी. हमें पता ही नहीं चला कि हादसा आखिर कैसे हुआ. बस इतना ही पता चला कि पहाड़ी से चट्टानें व मलबा आया और हम लोग इसकी चपेट में आ गए. धर्म दास ने बताया कि पक्के मकान में उनके भाई शिव राम का पूरा परिवार रहता था. इस हादसे में उनका भाई बच गया, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बचा पाए.