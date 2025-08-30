कुल्लू: 25 और 26 अगस्त को हुई भारी बारिश से आई बाढ़ के चलते कुल्लू जिले के बड़ाग्रा गांव में बना देवलोक थीम पार्क को भारी क्षति पहुंची है. ब्यास नदी में आया उफान सुरक्षा दीवार को तोड़ते हुए देवलोक थीम पार्क के भीतर बनाए गए परिसर और अन्य हिस्सों में जा घुसा. जिसके चलते यहां पर 10 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान हुआ है. ऐसे में इस पार्क के नुकसान से यहां के प्रबंधक भी अब चिंता में पड़ गए हैं कि आखिर वह फिर से इसे कैसे तैयार करेंगे? वहीं, बाढ़ के कारण यहां पर एक करोड़ रुपए से अधिक की समारोह की बुकिंग भी कैंसिल हो गई है.

ब्यास के जल प्रलय में देवलोक थीम पार्क बर्बाद (ETV Bharat)

देवलोक थीम पार्क के प्रबंधक बलविंदर सिंह ने बताया, "ब्यास नदी का पानी सुरक्षा दीवार को तोड़कर भीतर घुस गया. जिसके चलते यहां पर बनाए गए कमरे और अंदर रखा फर्नीचर पूरी तरह से खराब हो गया है. पूरे पार्क परिसर में मलबा और टूटे हुए पेड़ गिरे हुए हैं. अभी भी यहां पर ब्यास नदी का पानी बह रहा है. ऐसे में यहां पर ब्यास नदी की बाढ़ के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ हैं. फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है".

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सैलानी पहाड़ों की ओर आकर्षित हो सके, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा जिला कुल्लू के बड़ाग्रा गांव में देवलोक थीम पार्क बनाया था. देवलोक थीम पार्क में पर्यटकों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हिमाचल की संस्कृति से रुबरु होने का मौका मिलता है. यहां पर्यटकों के लिए 2 शो थियेटर भी बनाए गए है, जिसमें स्पिरिट ऑफ हिमाचल शो के जरिए 360° में पर्यटक हिमाचल की संस्कृति को देख सकते है.

यहां हिमाचल के विभिन्न इलाकों की संस्कृति और त्यौहारों से रुबरु होते हुए पर्यटक उन्हें महसूस कर सकते है. वहीं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से फ्लाई ओवर हिमाचल शो का भी एक्सपीरियंस पर्यटकों को दिया जाता है. जहां सैलानी थिएटर सीट पर बैठे हिमाचल के खूबसूरत स्थानों के ऊपर से हेलीकॉप्टर राइड का अनुभव ले सकते है.

देवलोक थीम पार्क में आने वाले पर्यटक हिमाचल के पारंपरिक व्यंजनों का भी स्वाद चखते थे. यहां हिमाचली धाम की थाली परोसी जाती थी. ताकि यहां आने वाले पर्यटक हिमाचल की वादियों के बीच हिमाचल के स्वाद को भी समझ सके. 22 एकड़ भूमि पर बने इस कल्चरल थीम पार्क में पर्यटकों को हिमाचली हाट बाजार भी बनाया गया है, जहां हिमाचली पारंपरिक हथकरघा उद्योगों से बने सामान रखे गए है.

यहां आने वाले पर्यटक हिमाचल उत्पादों को देखने और खरीदारी भी इस हाट बाजार से करते थे और यहां सैलानियों को हिमाचली सिड्डू का भी स्वाद चखने को मिलता था, लेकिन ब्यास नदी में आई बाढ़ के चलते यहां सब कुछ नष्ट हो गया है.

देवलोक थीम पार्क के जनरल मैनेजर हजूर अहमद ने बताया, "26 अगस्त को ब्यास नदी में जब बाढ़ आई तो उन्होंने अपने स्टाफ के साथ यहां सामान को सुरक्षित रखना शुरू कर दिया. लेकिन अचानक ही पानी सुरक्षा दीवार तोड़कर पूरे पार्क परिसर में फैल गया और उन्हें सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला. ऐसे में अभी भी सभी कमरों में गाद भरी हुई है और यहां रखा सारा फर्नीचर भी खराब हो गया है".

