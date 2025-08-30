ETV Bharat / state

ब्यास के जल प्रलय में देवलोक थीम पार्क बर्बाद, ₹10 करोड़ से अधिक संपति पानी में डूबी - BEAS DAMAGED DEVLOK THEME PARK

ब्यास नदी में आई बाढ़ से देवलोक थीम पार्क को भारी नुकसान हुआ है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 4:42 PM IST

3 Min Read

कुल्लू: 25 और 26 अगस्त को हुई भारी बारिश से आई बाढ़ के चलते कुल्लू जिले के बड़ाग्रा गांव में बना देवलोक थीम पार्क को भारी क्षति पहुंची है. ब्यास नदी में आया उफान सुरक्षा दीवार को तोड़ते हुए देवलोक थीम पार्क के भीतर बनाए गए परिसर और अन्य हिस्सों में जा घुसा. जिसके चलते यहां पर 10 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान हुआ है. ऐसे में इस पार्क के नुकसान से यहां के प्रबंधक भी अब चिंता में पड़ गए हैं कि आखिर वह फिर से इसे कैसे तैयार करेंगे? वहीं, बाढ़ के कारण यहां पर एक करोड़ रुपए से अधिक की समारोह की बुकिंग भी कैंसिल हो गई है.

ब्यास के जल प्रलय में देवलोक थीम पार्क बर्बाद
ब्यास के जल प्रलय में देवलोक थीम पार्क बर्बाद (ETV Bharat)

देवलोक थीम पार्क के प्रबंधक बलविंदर सिंह ने बताया, "ब्यास नदी का पानी सुरक्षा दीवार को तोड़कर भीतर घुस गया. जिसके चलते यहां पर बनाए गए कमरे और अंदर रखा फर्नीचर पूरी तरह से खराब हो गया है. पूरे पार्क परिसर में मलबा और टूटे हुए पेड़ गिरे हुए हैं. अभी भी यहां पर ब्यास नदी का पानी बह रहा है. ऐसे में यहां पर ब्यास नदी की बाढ़ के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ हैं. फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है".

देवलोक थीम पार्क में घुसा ब्यास का पानी
देवलोक थीम पार्क में घुसा ब्यास का पानी (ETV Bharat)

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सैलानी पहाड़ों की ओर आकर्षित हो सके, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा जिला कुल्लू के बड़ाग्रा गांव में देवलोक थीम पार्क बनाया था. देवलोक थीम पार्क में पर्यटकों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हिमाचल की संस्कृति से रुबरु होने का मौका मिलता है. यहां पर्यटकों के लिए 2 शो थियेटर भी बनाए गए है, जिसमें स्पिरिट ऑफ हिमाचल शो के जरिए 360° में पर्यटक हिमाचल की संस्कृति को देख सकते है.

कमरों में घुसा ब्यास का मलबा और पानी
कमरों में घुसा ब्यास का मलबा और पानी (ETV Bharat)

यहां हिमाचल के विभिन्न इलाकों की संस्कृति और त्यौहारों से रुबरु होते हुए पर्यटक उन्हें महसूस कर सकते है. वहीं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से फ्लाई ओवर हिमाचल शो का भी एक्सपीरियंस पर्यटकों को दिया जाता है. जहां सैलानी थिएटर सीट पर बैठे हिमाचल के खूबसूरत स्थानों के ऊपर से हेलीकॉप्टर राइड का अनुभव ले सकते है.

देवलोक थीम पार्क के कमरों में रखा फर्नीचर हुआ बर्बाद
देवलोक थीम पार्क के कमरों में रखा फर्नीचर हुआ बर्बाद (ETV Bharat)

देवलोक थीम पार्क में आने वाले पर्यटक हिमाचल के पारंपरिक व्यंजनों का भी स्वाद चखते थे. यहां हिमाचली धाम की थाली परोसी जाती थी. ताकि यहां आने वाले पर्यटक हिमाचल की वादियों के बीच हिमाचल के स्वाद को भी समझ सके. 22 एकड़ भूमि पर बने इस कल्चरल थीम पार्क में पर्यटकों को हिमाचली हाट बाजार भी बनाया गया है, जहां हिमाचली पारंपरिक हथकरघा उद्योगों से बने सामान रखे गए है.

ब्यास में आई बाढ़ से देवलोक थीम पार्क हुआ क्षतिग्रस्त
ब्यास में आई बाढ़ से देवलोक थीम पार्क हुआ क्षतिग्रस्त (ETV Bharat)

यहां आने वाले पर्यटक हिमाचल उत्पादों को देखने और खरीदारी भी इस हाट बाजार से करते थे और यहां सैलानियों को हिमाचली सिड्डू का भी स्वाद चखने को मिलता था, लेकिन ब्यास नदी में आई बाढ़ के चलते यहां सब कुछ नष्ट हो गया है.

पार्क के अंदर बने कमरों में पहुंचा बाढ़ का मलबा
पार्क के अंदर बने कमरों में पहुंचा बाढ़ का मलबा (ETV Bharat)

देवलोक थीम पार्क के जनरल मैनेजर हजूर अहमद ने बताया, "26 अगस्त को ब्यास नदी में जब बाढ़ आई तो उन्होंने अपने स्टाफ के साथ यहां सामान को सुरक्षित रखना शुरू कर दिया. लेकिन अचानक ही पानी सुरक्षा दीवार तोड़कर पूरे पार्क परिसर में फैल गया और उन्हें सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला. ऐसे में अभी भी सभी कमरों में गाद भरी हुई है और यहां रखा सारा फर्नीचर भी खराब हो गया है".

देवलोक थीम पार्क में पानी और कीचड़
देवलोक थीम पार्क में पानी और कीचड़ (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर भरभरा कर गिरा पहाड़, ट्रैफिक पुलिस ने सूझबूझ से बचाई यात्रियों की जान

कुल्लू: 25 और 26 अगस्त को हुई भारी बारिश से आई बाढ़ के चलते कुल्लू जिले के बड़ाग्रा गांव में बना देवलोक थीम पार्क को भारी क्षति पहुंची है. ब्यास नदी में आया उफान सुरक्षा दीवार को तोड़ते हुए देवलोक थीम पार्क के भीतर बनाए गए परिसर और अन्य हिस्सों में जा घुसा. जिसके चलते यहां पर 10 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान हुआ है. ऐसे में इस पार्क के नुकसान से यहां के प्रबंधक भी अब चिंता में पड़ गए हैं कि आखिर वह फिर से इसे कैसे तैयार करेंगे? वहीं, बाढ़ के कारण यहां पर एक करोड़ रुपए से अधिक की समारोह की बुकिंग भी कैंसिल हो गई है.

ब्यास के जल प्रलय में देवलोक थीम पार्क बर्बाद
ब्यास के जल प्रलय में देवलोक थीम पार्क बर्बाद (ETV Bharat)

देवलोक थीम पार्क के प्रबंधक बलविंदर सिंह ने बताया, "ब्यास नदी का पानी सुरक्षा दीवार को तोड़कर भीतर घुस गया. जिसके चलते यहां पर बनाए गए कमरे और अंदर रखा फर्नीचर पूरी तरह से खराब हो गया है. पूरे पार्क परिसर में मलबा और टूटे हुए पेड़ गिरे हुए हैं. अभी भी यहां पर ब्यास नदी का पानी बह रहा है. ऐसे में यहां पर ब्यास नदी की बाढ़ के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ हैं. फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है".

देवलोक थीम पार्क में घुसा ब्यास का पानी
देवलोक थीम पार्क में घुसा ब्यास का पानी (ETV Bharat)

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सैलानी पहाड़ों की ओर आकर्षित हो सके, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा जिला कुल्लू के बड़ाग्रा गांव में देवलोक थीम पार्क बनाया था. देवलोक थीम पार्क में पर्यटकों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हिमाचल की संस्कृति से रुबरु होने का मौका मिलता है. यहां पर्यटकों के लिए 2 शो थियेटर भी बनाए गए है, जिसमें स्पिरिट ऑफ हिमाचल शो के जरिए 360° में पर्यटक हिमाचल की संस्कृति को देख सकते है.

कमरों में घुसा ब्यास का मलबा और पानी
कमरों में घुसा ब्यास का मलबा और पानी (ETV Bharat)

यहां हिमाचल के विभिन्न इलाकों की संस्कृति और त्यौहारों से रुबरु होते हुए पर्यटक उन्हें महसूस कर सकते है. वहीं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से फ्लाई ओवर हिमाचल शो का भी एक्सपीरियंस पर्यटकों को दिया जाता है. जहां सैलानी थिएटर सीट पर बैठे हिमाचल के खूबसूरत स्थानों के ऊपर से हेलीकॉप्टर राइड का अनुभव ले सकते है.

देवलोक थीम पार्क के कमरों में रखा फर्नीचर हुआ बर्बाद
देवलोक थीम पार्क के कमरों में रखा फर्नीचर हुआ बर्बाद (ETV Bharat)

देवलोक थीम पार्क में आने वाले पर्यटक हिमाचल के पारंपरिक व्यंजनों का भी स्वाद चखते थे. यहां हिमाचली धाम की थाली परोसी जाती थी. ताकि यहां आने वाले पर्यटक हिमाचल की वादियों के बीच हिमाचल के स्वाद को भी समझ सके. 22 एकड़ भूमि पर बने इस कल्चरल थीम पार्क में पर्यटकों को हिमाचली हाट बाजार भी बनाया गया है, जहां हिमाचली पारंपरिक हथकरघा उद्योगों से बने सामान रखे गए है.

ब्यास में आई बाढ़ से देवलोक थीम पार्क हुआ क्षतिग्रस्त
ब्यास में आई बाढ़ से देवलोक थीम पार्क हुआ क्षतिग्रस्त (ETV Bharat)

यहां आने वाले पर्यटक हिमाचल उत्पादों को देखने और खरीदारी भी इस हाट बाजार से करते थे और यहां सैलानियों को हिमाचली सिड्डू का भी स्वाद चखने को मिलता था, लेकिन ब्यास नदी में आई बाढ़ के चलते यहां सब कुछ नष्ट हो गया है.

पार्क के अंदर बने कमरों में पहुंचा बाढ़ का मलबा
पार्क के अंदर बने कमरों में पहुंचा बाढ़ का मलबा (ETV Bharat)

देवलोक थीम पार्क के जनरल मैनेजर हजूर अहमद ने बताया, "26 अगस्त को ब्यास नदी में जब बाढ़ आई तो उन्होंने अपने स्टाफ के साथ यहां सामान को सुरक्षित रखना शुरू कर दिया. लेकिन अचानक ही पानी सुरक्षा दीवार तोड़कर पूरे पार्क परिसर में फैल गया और उन्हें सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला. ऐसे में अभी भी सभी कमरों में गाद भरी हुई है और यहां रखा सारा फर्नीचर भी खराब हो गया है".

देवलोक थीम पार्क में पानी और कीचड़
देवलोक थीम पार्क में पानी और कीचड़ (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर भरभरा कर गिरा पहाड़, ट्रैफिक पुलिस ने सूझबूझ से बचाई यात्रियों की जान

For All Latest Updates

TAGGED:

देवलोक थीम पार्क को भारी नुकसानDEVLOK THEME PARKKULLU FLOOD IN BEAS RIVERHIMACHAL DISASTER DUE TO FLOODBEAS DAMAGED DEVLOK THEME PARK

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव मनाने के बाद आखिर क्यों करते हैं गणपति बप्पा का विसर्जन, महाभारत से जुड़ी है अद्भुत मान्यता

देश का पूर्ण साक्षर राज्य बनेगा हिमाचल, जानें कब प्रदेश के नाम जुड़ेगी ये उपलब्धि

कैंसर के मामलों में हिमाचल दूसरे नंबर पर, मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार कर रही ये काम

भारत में कितने हैं कैंसर के मरीज ? ये राज्य हैं टॉप पर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.