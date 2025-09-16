रात भर लीक होती रही गैस, सुबह बीड़ी जलाने के लिए लाइटर ऑन करते ही हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, चपेट में आया पूरा परिवार
कुल्लू जिले में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ. जिसमें एक नेपाली मूल का परिवार चपेट में आने से झुलस गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 8:44 AM IST
कुल्लू: कई बार हल्की से लापरवाही भी जान पर बन आती है. ऐसा ही एक मामला कुल्लू जिले से सामने आया है. जिले की मणिकर्ण घाटी के जल्लूग्रा में सिलेंडर फटने से पांच लोग घायल हो गए. सभी घायलों का ढालपुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. जिसमें एक मरीज की हालत गंभीर हैं. वहीं, दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया है. अब इस मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है.
सिलेंडर ब्लास्ट में पूरा परिवार घायल
एएसपी कुल्लू संजीव चौहान ने बताया कि जल्लूग्रा में सिलेंडर फटने से जो लोग घायल हुए हैं, वे नेपाल के रहने वाले हैं और मणिकर्ण घाटी में ही मजदूरी का काम करते थे. नेपाली मूल के विकास वोहरा बहादुर अपनी पत्नी कमला वोहरा और तीन बच्चों मनीषा (उम्र 10 साल), जानिशा (उम्र 6 साल) और 2 माह के शिशु महेश के साथ दी कोठी चौंग एग्रीकल्चर सर्विस सोसायटी के भवन में बतौर किराएदार रह रहे थे. ये परिवार करीब 3 सालों से यहां रह रहा था. विकास वोहरा बहादुर मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे.
रात भर होती रही गैस लीक
एएसपी कुल्लू ने बताया कि पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक बीती रविवार रात को परिवार खाना खाने के बाद कमरे में कुंडी लगाकर सो गया था. रात को सिलेंडर से गैस लीक होती रही, जिसकी परिवार को भनक नहीं लगी. सोमवार सुबह करीब 5 बजे विकास वोहरा ने उठते ही बीड़ी जलाने के लिए लाइटर जलाया तो पूरा मकान एकदम से आग की चपेट में आ गया. जिसके बाद चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग भी घटनास्थल की ओर दौड़े. इस दौरान छत के एक हिस्से को तोड़कर बड़ी मुश्किल से घायलों को मकान से निकाला गया.
"गैस लीक के कारण एक मकान में आग लगने से एक ही परिवार के पांच लोग झुलस गए हैं. एक की हालत गंभीर है. सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है." - संजीव चौहान, एएसपी कुल्लू
"इस घटना के बाद गांव के लोग सहम गए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए कुल्लू अस्पताल पहुंचाया गया है और एक ही परिवार के पांच लोग इस घटना में झुलसे हैं. ऐसे में जिला प्रशासन प्रभावित परिवार को जल्द सहायता राशि दे." - देविंद्र शर्मा, प्रधान, जल्लूग्रा पंचायत