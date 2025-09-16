ETV Bharat / state

रात भर लीक होती रही गैस, सुबह बीड़ी जलाने के लिए लाइटर ऑन करते ही हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, चपेट में आया पूरा परिवार

कुल्लू: कई बार हल्की से लापरवाही भी जान पर बन आती है. ऐसा ही एक मामला कुल्लू जिले से सामने आया है. जिले की मणिकर्ण घाटी के जल्लूग्रा में सिलेंडर फटने से पांच लोग घायल हो गए. सभी घायलों का ढालपुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. जिसमें एक मरीज की हालत गंभीर हैं. वहीं, दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया है. अब इस मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है.

सिलेंडर ब्लास्ट में पूरा परिवार घायल

एएसपी कुल्लू संजीव चौहान ने बताया कि जल्लूग्रा में सिलेंडर फटने से जो लोग घायल हुए हैं, वे नेपाल के रहने वाले हैं और मणिकर्ण घाटी में ही मजदूरी का काम करते थे. नेपाली मूल के विकास वोहरा बहादुर अपनी पत्नी कमला वोहरा और तीन बच्चों मनीषा (उम्र 10 साल), जानिशा (उम्र 6 साल) और 2 माह के शिशु महेश के साथ दी कोठी चौंग एग्रीकल्चर सर्विस सोसायटी के भवन में बतौर किराएदार रह रहे थे. ये परिवार करीब 3 सालों से यहां रह रहा था. विकास वोहरा बहादुर मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे.