कुल्लू में पीज की पहाड़ी पर बादल फटने से मची तबाही, चपेट में आए कई वाहन, मनाली और बंजार में स्कूल बंद - KULLU CLOUDBURST ON PIJ HILL

कुल्लू में पीज की पहाड़ी पर बादल फटने से शास्त्री नगर में घुसा मलबा. कई वाहन क्षतिग्रस्त, मनाली और बंजार के स्कूल बंद.

Kullu Cloudburst on Pij Hill
कुल्लू में पीज की पहाड़ी पर बादल फटने से तबाही (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 11:52 AM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बार-बार हो रही भारी बारिश के चलते पहाड़ों पर बादल फटने का सिलसिला जारी है. ऐसे में जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते पीज की पहाड़ी में रात के समय बादल फट गया. पहाड़ी पर बादल फटने के चलते शास्त्री नगर नाले में भारी बाढ़ आ गई, जिस कारण आधा दर्जन से अधिक वाहन भी इसकी चपेट में आए हैं. लैंडस्लाइड के चलते में जिले में कई जगह मार्ग अवरुद्ध हैं. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिले के कुछ स्थानों पर सभी शिक्षण बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

मनाली और बंजार उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थान बंद

वहीं, मौसम विभाग के द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी के देखते हुए बुधवार (20 अगस्त) को भी जिला प्रशासन ने मनाली और बंजार उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं. कुल्लू उप मंडल में सभी स्कूल फिलहाल खुले रखे गए हैं. जानकारी के अनुसार मंगलवार रात अचानक से पीज की पहाड़ियों पर बादल फट गया. देखते ही देखते पहाड़ी का सारा मलबा शास्त्री नगर नाले में आ गया. रात के समय भारी बारिश को देखते हुए शास्त्री नगर में लोग अपने-अपने घरों से भी बाहर निकल गए.

कुल्लू में पीज की पहाड़ी पर फटा बादल (ETV Bharat)

लैंडस्लाइड के चलते कटोला मंडी सड़क बंद

गनीमत यह रही कि, किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. हालांकि, नाले के किनारे जो वाहन पार्क किए गए थे, वह मलबे की चपेट में आ गए. वहीं, अब जिला प्रशासन के द्वारा शास्त्री नगर में मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है. इसके अलावा कुल्लू से मंडी जाने वाली सड़क मार्ग एक बार फिर से भूस्खलन के चलते बंद हो गई है. वहीं, कुल्लू वाया कटोला मंडी सड़क भी भूस्खलन के कारण बंद पड़ी हुई है, जिसके चलते एक बार फिर से बजौरा में वाहनों की लंबी कतार लग जा रही है.

Kullu Cloudburst on Pij Hill
कुल्लू में पीज की पहाड़ी पर बादल फटने से तबाही (ETV Bharat)

मौसम विभाग की चेतावनी को लेकर प्रशासन अलर्ट

वहीं, इस पूरे मामले में डीसी कुल्लू तोरूल एस रवीश ने कहा कि, "कुल्लू जिले में मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी जारी की गई है. ऐसे में बंद पड़ी सड़कों को खोलने का भी लगातार काम किया जा रहा है. बरसात के मौसम में नदी-नाले उफान पर हैं. ऐसे में स्थानीय लोगों से अपील है कि वे नदी नालों का रुख बिल्कुल भी न करें. बरसात के मौसम में स्थानीय लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े इसको लेकर हर संभव कोशिश की जा रही है."

Kullu Cloudburst on Pij Hill
कुल्लू में पीज की पहाड़ी पर बादल फटने से शास्त्री नगर में कई वाहन क्षतिग्रस्त. (ETV Bharat)

Kullu Cloudburst on Pij Hill
कुल्लू में पीज की पहाड़ी पर बादल फटने से तबाही (ETV Bharat)

Kullu Cloudburst on Pij Hill
कुल्लू में पीज की पहाड़ी पर बादल फटने से शास्त्री नगर में कई वाहन क्षतिग्रस्त. (ETV Bharat)

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

पेड़ पर लग रहे दिल के आकार के सेब, छिलके के अंदर से लिखा है LOVE, प्रेमी जोड़ों में भारी डिमांड

"हिमाचल में जलवायु परिवर्तन का असर, बादल फटने से मच रही तबाही, सरकार करेगी अध्ययन"

