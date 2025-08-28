ETV Bharat / state

कुल्लू में बारिश का कहर, पलक झपकते ही घर के साथ-साथ जमीन भी बहा ले गई ब्यास नदी, अब कैसे बनेगा सपनों का आशियाना? - KULLU CLOUDBURST

कुल्लू जिले में बाढ़, बारिश और बादल फटने से तबाही मची हुई है. लुगड़ भट्टी में ब्यास नदी कई मकान अपने साथ बहा ले गई.

Kullu Cloudburst Heavy Rain Many houses washed away
कुल्लू जिले की लुगड़ भट्टी में ब्यास नदी में बह गए कई मकान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 6:27 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बरसात का कहर जारी है. इस साल मानसून सीजन में भारी बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है. कई लोगों के सपने का आशियाना उजड़ गया है. आपदा से प्रभावित लोग दूसरे के घरों में रहने को मजबूर हैं. कुल्लू जिले की लुगड़ भट्टी में ब्यास नदी घर के साथ-साथ जमीन भी बहा ले गई है. ऐसे में लोगों के सामने यह परेशानी है कि आखिर बिना जमीन वे घर कैसे और कहां बनाएं. स्थानीय लोगों का क्या कहना है आइए जानते हैं?

जीवन भर का दुख दे गई बरसात

लुगड़ भट्टी में ब्यास नदी की बाढ़ अपने साथ 6 मकान भी ले गई है. इस आपदा में कई परिवार बेघर हो गए हैं. कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते लुगड़ भट्टी के रहने वाले संजय कहते हैं, "मैंने अपने जीवन में साल 1995, 1998, 2018 की भी बाढ़ भी देखी. लेकिन, तब भी ब्यास नदी ने कभी अपना रुख नहीं बदला और भारी बारिश के दिनों में भी मैं अपने परिवार के साथ घर के भीतर आराम से सोता था. लेकिन, इस साल की बरसात मुझे जीवन भर का दुख दे गई है. मैं अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ अब अपने भाई के घर में रहने को मजबूर हो गया हूं. अब घर ही नहीं बल्कि ब्यास नदी की बाढ़ में मेरी जमीन तक बह गई है. ऐसे में दोबारा कहां पर मेरा घर बनेगा. इसकी चिंता मुझे लगातार खाई जा रही है."

कुल्लू में बारिश का कहर (ETV Bharat)

पलक झपकते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गया आशियाना

इसके साथ ही संजय का कहना है कि, 26 अगस्त को ब्यास नदी में आई बाढ़ के चलते नदी ने अपना रुख बदला और मेरा दो मंजिला मकान बाढ़ में बह गया. 26 अगस्त को दोपहर के समय संजय अपनी दुकान में बैठे हुए थे. उनकी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी और उनकी बेटियां में घर में मौजूद थी. ऐसे में जैसे ही नदी ने अपना रुख बदला और पानी उनके मकान की और मुड़ा तो वह जोर-जोर से चिल्लाने लगे. चिल्लाकर उन्होंने अपनी पत्नी और बेटियों को घर से बाहर निकाला. पलक झपकते ही उनके सपने का आशियाना ताश के पत्तों की तरह बाढ़ में बह गया.

Kullu Cloudburst Heavy Rain Many houses washed away
आंखों के सामने उजड़ गया आशियाना (ETV Bharat)

सबसे बड़ा सवाल अब कैसे और कहां बनेगा घर?

अब, आंखों में आंसू लिए संजय का कहते हैं, "बाढ़ इतनी तेजी से आई कि हमें घर से कुछ भी निकलने का मौका नहीं मिला. तन पर जो कपड़े पहने हुए थे, बस वहीं हमलोगों के पास है. खाली हाथ ही हम सब घर से बाहर निकल गए. प्रशासन के द्वारा 15,000 रुपए की फौरी राहत दी गई है. लेकिन, अब अपना और परिवार का गुजारा कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा. अब रहने के लिए घर कैसे बनेगा, समझ से परे हैं. इस तरह की तमाम चिंताएं अब दिन-रात हमें खाए जा रही है."

लुगड़ भट्टी में कई मकान क्षतिग्रस्त

वहीं, लुगड़ भट्टी के रहने वाले विनय ठाकुर ने बताया कि, बीते दिन अपने परिवार और चाचा के परिवार के साथ बैठे हुए थे. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि ब्यास नदी ने अपना रुख बदला हो. क्योंकि हमारा मकान नदी से काफी दूर ऊंचाई पर बना हुआ था. अचानक पानी ने हमारे घर के साथ लगते तीन अन्य मकानों को तोड़ दिया. अचानक पास से आ रही आवाज सुनकर सभी घबरा गए. हमने फौरन अपने परिजनों को सूचित किया और घर में बंधे पशुओं के साथ-साथ अन्य सामान को भी बाहर निकाला. ब्यास नदी की बाढ़ के चलते हमारे घर के साथ लगते 6 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि हमारा आधा मकान भी बाढ़ की चपेट में आ गया है.

Kullu Cloudburst Heavy Rain Many houses washed away
कुल्लू जिले में ब्यास नदी में आई बाढ़ से कई लोग बेघर (ETV Bharat)

दूसरों के घर में शरण लेने को मजबूर बाढ़ से प्रभावित परिवार

विनय ठाकुर का कहना है कि, "साल 2023 की बाढ़ के बाद ब्यास नदी में ड्रेजिंग का कार्य भी किया गया था, जिस कारण उनके घर से कुछ दूरी पर नदी में मलबे के भी ढेर लगे हुए थे. ऐसे में उस मलबे के चलते नदी ने अपना रुख बदला और हमारा आधा मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. आधा मकान भी अब रहने के लायक नहीं है. अब मजबूरी में हमें अपना पूरा मकान खाली करना पड़ रहा है. हम सब गांव में ही दूसरे परिवार के यहां शरण लिए हुए हैं. हमारी सरकार से मांग है कि बरसात थमने के बाद हमारे घर के आगे रिटेनिंग वॉल की व्यवस्था की जाए. ताकि जो आधा घर बचा हुआ है, उसे नदी की चपेट में आने से बचाया जा सके."

Kullu Cloudburst Heavy Rain Many houses washed away
घर के साथ-साथ जमीन भी बहा ले गई ब्यास नदी. (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: हिमाचल में बारिश से साढ़े 5 हजार KM से अधिक सड़कें, 70 पुल क्षतिग्रस्त, प्रदेश की आर्थिकी पर छाया संकट

ये भी पढ़ें: मंडी में मूसलाधार बारिश से तबाही, धमाकों की आई आवाजें और ताश के पत्तों की तरह बह गया नेशनल हाईवे

