ETV Bharat / state

कुल्लू लैंडस्लाइड: मलबे में दबे सभी शव बरामद, पार्थिव शरीर चंडीगढ़ से कश्मीर के लिए एयरलिफ्ट

कुल्लू अखाड़ा बाजार लैंडस्लाइड के मलबे में दबे सभी शव बरामद, सभी बॉडीज चंडीगढ़ से कश्मीर के लिए एयरलिफ्ट.

Kullu Akhara Bazar Landslide Update
अखाड़ा बाजार में मलबे में दबे अंतिम व्यक्ति का शव बरामद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 3:23 PM IST

4 Min Read

कुल्लू: हिमाचल के कुल्लू जिले के अखाड़ा बाजार में भूस्खलन में दबे सभी व्यक्तियों को बाहर निकाल लिया गया है. लैंडस्लाइड के मलबे में दबे अंतिम व्यक्ति के शव को भी बाहर निकाल लिया गया है. मलबे में दबे अंतिम व्यक्ति जम्मू-कश्मीर निवासी गुलजार (ऊम्र- 47 वर्ष) के शव को पोस्टमार्टम के बाद चंडीगढ़ सड़क मार्ग से भेजा गया है. इस तरह से आखाड़ा बाजार में अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है.

मलबे में दबे अंतिम व्यक्ति की भी बॉडी बरामद

सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के 6 व्यक्ति के शव पोस्टमार्टम के बाद पहले सड़क मार्ग से चंडीगढ़ के लिए रवाना किया गया. उसके बाद चंडीगढ़ से हवाई मार्ग के माध्यम से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिए एयरलिफ्ट किया गया है. 4 सितंबर गुरुवार को आखाड़ा बाजार में हुए लैंडस्लाइड में 10 लोग मलबे में दब गए थे. जिनमें से 3 लोगों को उसी दिन सुरक्षित निकाल लिया गया था और अन्य लोगों की तलाश जारी थी. जबकि, 3 सितंबर को लैंडस्लाइड में 3 लोग दबे थे, इनमें से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के रहने वाले फरीद अहमद खान किसी तरह से जान बचाकर बाहर निकल आया था. इस हादसे में भी दबे 2 लोगों के शव बरामद हो गए हैं.

Kullu Akhara Bazar Landslide Update
पोस्टमार्टम के बाद सड़क मार्ग से चंडीगढ़ भेजा गया शव (ETV Bharat)

लैंडस्लाइड में सुरक्षित रेस्क्यू किए गए लोगों के नाम

  1. राधिका (उम्र- 73 वर्ष) निवासी अखाड़ा बाजार, कुल्लू
  2. कमलेश (उम्र- 60 वर्ष) अखाड़ा बाजार, कुल्लू
  3. अभिनव सांख्यान (उम्र- 32 वर्ष), अखाड़ा बाजार, कुल्लू

मलबे में दबे सभी शव बरामद

कुल्लू जिला उपायुक्त तोरुल एस. रवीश ने बताया कि, "शुक्रवार, 5 सितंबर को को मलबे में दबे अब्दुल रशीद, सजाद अहमद वाणी, और मेहराजुद्दीन लोन के शव को निकाला गया था और हवाई मार्ग से श्रीनगर भेज दिया गया था. इसके अलावा अखाड़ा बाजार की रहने वाली स्थानीय महिला लता देवी के शव को भी मलबे से बरामद किया गया था, जिसे परिजनों को सौंप दिया गया था. वहीं, शनिवार, 6 सितंबर को कश्मीर के बकार अहमद, हुसैन लोन और ताहिर दीन अहमद शेख के शव बरामद हुए. आज (सोमवार, 8 सितंबर को) जम्मू-कश्मीर के रहने वाले गुलजार की बॉडी बरामद हुई है."

लैंडस्लाइड की दोनों घटनाओं में मलबे में दबे मृतकों की पहचान

  1. लता देवी, निवासी कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
  2. अब्दुल रशीद, निवासी कश्मीर
  3. सजाद अहमद वानी, निवासी कश्मीर
  4. मेहराजुद्दीन लोन, निवासी कश्मीर
  5. हुसैन लोन, निवासी कश्मीर
  6. ताहिर दीन अहमद शेख, निवासी कश्मीर
  7. गुलजार, निवासी जम्मू कश्मीर (47 वर्षीय)
  8. बेकर अहमद, निवासी कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर
  9. नरेंद्र ठाकुर, NDRF जवान, निवासी मनाली कुल्लू

लैंडस्लाइड ने लील ली कई जिंदगियां

कुल्लू जिला उपायुक्त ने कहा कि, यह अत्यंत दुखद घटना है. हिमाचल प्रदेश सरकार इस संकट की घड़ी में मृतकों के परिजनों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ हमेशा खड़ी है. हादसे में मारे गए सभी लोगों के पार्थिव शरीर और उनके साथ उनके परिजनों को उनके घरों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की है. इसके अलावा कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों को तत्काल राहत राशि प्रदान की गई है.

Kullu Akhara Bazar Landslide Update
कुल्लू आखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड ने लील ली कई जिंदगियां (ETV Bharat)

2 अलग-अलग भूस्खलन में दब गए थे 12 लोग

बता दें कि, बुधवार, 3 सितंबर और गुरुवार, 4 सितंबर 2025 को अखाड़ा बाजार में दो अलग-अलग भूस्खलन की घटनाओं में कुल 12 लोग मलबे में दब गए थे. इनमें से तीन लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था, इसके अलावा मलबे में दबे सभी 9 लोगों के शव रेस्क्यू कर लिए गए हैं. सभी बॉडी बरामद होने के बाद रेस्क्यू बंद कर दिया गया है. क्षेत्र में जिंदगी पटरी पर लाने के लिए प्रशासन की मशीनरी लगातार जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें: 'हिमाचल में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए 3 हजार करोड़ की योजना तैयार, वर्ल्ड बैंक से ली जाएगी मदद'

ये भी पढ़ें: केंद्र की राहत से चल रही हिमाचल सरकार, 2023 के प्रभावित परिवारों को अब तक नहीं मिली राहत: जयराम ठाकुर

For All Latest Updates

TAGGED:

KULLU AKHARA BAZAR LANDSLIDE UPDATELANDSLIDE IN KULLUJAMMU KASHMIR RESIDENT IN KULLUकुल्लू लैंडस्लाइडKULLU AKHARA BAZAR LANDSLIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे और क्यों मिलीमीटर में ही मापते हैं बारिश, फॉर्मूला जानकर चकरा जाएगा दिमाग

पितरों को बेहद प्रिय है उड़द दाल...चावल और खीर, भूल कर भी न करें ये चीजें अर्पित

कितने अमीर हैं हिमाचल के मंदिर ? इस मंदिर पर लक्ष्मी सबसे ज्यादा मेहरबान

पितृ पक्ष में करें ये काम, बरसेगा पितरों का आशीर्वाद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.