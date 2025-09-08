ETV Bharat / state

कुल्लू लैंडस्लाइड: मलबे में दबे सभी शव बरामद, पार्थिव शरीर चंडीगढ़ से कश्मीर के लिए एयरलिफ्ट

सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के 6 व्यक्ति के शव पोस्टमार्टम के बाद पहले सड़क मार्ग से चंडीगढ़ के लिए रवाना किया गया. उसके बाद चंडीगढ़ से हवाई मार्ग के माध्यम से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिए एयरलिफ्ट किया गया है. 4 सितंबर गुरुवार को आखाड़ा बाजार में हुए लैंडस्लाइड में 10 लोग मलबे में दब गए थे. जिनमें से 3 लोगों को उसी दिन सुरक्षित निकाल लिया गया था और अन्य लोगों की तलाश जारी थी. जबकि, 3 सितंबर को लैंडस्लाइड में 3 लोग दबे थे, इनमें से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के रहने वाले फरीद अहमद खान किसी तरह से जान बचाकर बाहर निकल आया था. इस हादसे में भी दबे 2 लोगों के शव बरामद हो गए हैं.

कुल्लू: हिमाचल के कुल्लू जिले के अखाड़ा बाजार में भूस्खलन में दबे सभी व्यक्तियों को बाहर निकाल लिया गया है. लैंडस्लाइड के मलबे में दबे अंतिम व्यक्ति के शव को भी बाहर निकाल लिया गया है. मलबे में दबे अंतिम व्यक्ति जम्मू-कश्मीर निवासी गुलजार (ऊम्र- 47 वर्ष) के शव को पोस्टमार्टम के बाद चंडीगढ़ सड़क मार्ग से भेजा गया है. इस तरह से आखाड़ा बाजार में अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है.

पोस्टमार्टम के बाद सड़क मार्ग से चंडीगढ़ भेजा गया शव (ETV Bharat)

लैंडस्लाइड में सुरक्षित रेस्क्यू किए गए लोगों के नाम

राधिका (उम्र- 73 वर्ष) निवासी अखाड़ा बाजार, कुल्लू कमलेश (उम्र- 60 वर्ष) अखाड़ा बाजार, कुल्लू अभिनव सांख्यान (उम्र- 32 वर्ष), अखाड़ा बाजार, कुल्लू

मलबे में दबे सभी शव बरामद

कुल्लू जिला उपायुक्त तोरुल एस. रवीश ने बताया कि, "शुक्रवार, 5 सितंबर को को मलबे में दबे अब्दुल रशीद, सजाद अहमद वाणी, और मेहराजुद्दीन लोन के शव को निकाला गया था और हवाई मार्ग से श्रीनगर भेज दिया गया था. इसके अलावा अखाड़ा बाजार की रहने वाली स्थानीय महिला लता देवी के शव को भी मलबे से बरामद किया गया था, जिसे परिजनों को सौंप दिया गया था. वहीं, शनिवार, 6 सितंबर को कश्मीर के बकार अहमद, हुसैन लोन और ताहिर दीन अहमद शेख के शव बरामद हुए. आज (सोमवार, 8 सितंबर को) जम्मू-कश्मीर के रहने वाले गुलजार की बॉडी बरामद हुई है."

लैंडस्लाइड की दोनों घटनाओं में मलबे में दबे मृतकों की पहचान

लता देवी, निवासी कुल्लू, हिमाचल प्रदेश अब्दुल रशीद, निवासी कश्मीर सजाद अहमद वानी, निवासी कश्मीर मेहराजुद्दीन लोन, निवासी कश्मीर हुसैन लोन, निवासी कश्मीर ताहिर दीन अहमद शेख, निवासी कश्मीर गुलजार, निवासी जम्मू कश्मीर (47 वर्षीय) बेकर अहमद, निवासी कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर नरेंद्र ठाकुर, NDRF जवान, निवासी मनाली कुल्लू

लैंडस्लाइड ने लील ली कई जिंदगियां

कुल्लू जिला उपायुक्त ने कहा कि, यह अत्यंत दुखद घटना है. हिमाचल प्रदेश सरकार इस संकट की घड़ी में मृतकों के परिजनों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ हमेशा खड़ी है. हादसे में मारे गए सभी लोगों के पार्थिव शरीर और उनके साथ उनके परिजनों को उनके घरों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की है. इसके अलावा कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों को तत्काल राहत राशि प्रदान की गई है.

कुल्लू आखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड ने लील ली कई जिंदगियां (ETV Bharat)

2 अलग-अलग भूस्खलन में दब गए थे 12 लोग

बता दें कि, बुधवार, 3 सितंबर और गुरुवार, 4 सितंबर 2025 को अखाड़ा बाजार में दो अलग-अलग भूस्खलन की घटनाओं में कुल 12 लोग मलबे में दब गए थे. इनमें से तीन लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था, इसके अलावा मलबे में दबे सभी 9 लोगों के शव रेस्क्यू कर लिए गए हैं. सभी बॉडी बरामद होने के बाद रेस्क्यू बंद कर दिया गया है. क्षेत्र में जिंदगी पटरी पर लाने के लिए प्रशासन की मशीनरी लगातार जुटी हुई है.

