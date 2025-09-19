ETV Bharat / state

16 दिनों से AIIMS में भर्ती अभिनव हार गया जिंदगी की जंग, अखाड़ा बाजार लैंडस्लाइड हादसे में अब तक 7 की मौत

कुल्लू: आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया 32 साल का अभिनव सांख्यान. हादसे के 16 दिन बाद अभिनव ने एम्स बिलासपुर में अंतिम सांस ली. गौरतलब है कि 4 सितंबर को कुल्लू जिले के मुख्यालय अखाड़ा बाजरा में पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हुआ था. जिसकी चपेट में 10 लोग आ गए थे. जिनमें से 6 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है. जबकि इस दुर्घटना में घायल युवक अभिनव सांख्यान का आज बिलासपुर एम्स में निधन हो गया है. पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और अब दियार गांव में मृतक के नाना के घर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि "प्राकृतिक आपदा के चलते जहां अखाड़ा बाजार में मकान को नुकसान पहुंचा. वहीं, इसमें जान का भी नुकसान हुआ है. ऐसे में सरकार द्वारा प्रभावित परिवार को राहत दी जाएगी."

बता दें कि 4 सितंबर को लैंडस्लाइड की चपेट में 3 घर आ गए थे. जिसके चलते 10 लोग मलबे के ढेर में फंस गए थे. अभिनव समेत दो महिलाओं को मलबे से घायल हालत में रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जबकि 6 लोगों के शव मलबे से बरामद किए गए थे. अभिनव की हालात गंभीर थी. जिसके चलते उसे कुल्लू से बिलासपुर एम्स के लिए रेफर किया गया था.