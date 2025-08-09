Essay Contest 2025

कुल्लू जिले के 6 गांवों पर भूस्खलन का खतरा, ग्रामीण तंबू में रहने को मजबूर, भूवैज्ञानिकों की टीम करेगी सर्वे - KULLU 6 VILLAGES IN DANGER

कुल्लू जिले के 6 गांवों पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है. इन गांवों को भूवैज्ञानिकों की टीम सर्वे करेगी.

कुल्लू जिले के 6 गांवों पर भूस्खलन का खतरा
कुल्लू जिले के 6 गांवों पर भूस्खलन का खतरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 5:48 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई लोग बाढ़ के चपेट में आ गए तो वही उनकी संपत्ति भी नष्ट हुई है. ऐसे में कुल्लू जिला में भी कई परिवार भूस्खलन के डर के कारण अब अपने घरों को छोड़कर तंबू में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं. अब कुल्लू प्रशासन द्वारा इस बारे में प्रदेश सरकार को अवगत करवाया गया है. अब जल्द ही इन सभी भूस्खलन प्रभावित गांव का भू गर्भ वैज्ञानिकों की टीम दौरा करेगी और भूस्खलन के कारणों को भी जांचा जाएगा.

कुल्लू जिला में छह गांवों घलियाड़, दरमेढा, टालिंगा, बालू, कुबनी और रौनाल पर इन दिनों भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है. इनमें से बंजार की तीर्थन घाटी के घलियाड़ और सैंज के दरमेढा गांव पर अधिक खतरा है. इसको देखते हुए जिला प्रशासन दरमेढ़ा व घलियाड़ गांव का भूवैज्ञानिकों की टीम से सर्वे करवाएगा. बंजार की तीर्थन घाटी के घलियाड़ और सैंज के दरमेढा गांव में करीब 30 परिवारों के 100 से अधिक लोग रहते हैं.

जिला प्रशासन ने इन गांवों पर मंडरा रहे भूस्खलन के खतरे को लेकर भूवैज्ञानिकों की टीम से सर्वे करवाने का फैसला लिया है. भूवैज्ञानिक दोनों गांवों की मिट्टी की जांच करेंगे और गांवों से पीछे से दरक रही पहाड़ियों के खतरों का कारण जानेंगे. इसको लेकर एसडीएम बंजार रिपोर्ट तैयार करने में जुट गए हैं और इसे जिला प्रशासन के माध्यम से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को सर्वे करवाने के लिए भेजा जाएगा.

दरमेढा गांव के पीछे की पहाड़ी से लगभग दो सप्ताह से भूस्खलन हो रहा है और गांव के 14 परिवारों के करीब 60 सदस्य दशहत में हैं. उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन ने टेंट भी वितरित किए हैं. उनके लिए रोपा में ग्रेट हिमायलन नेशनल पार्क के रेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था की है. इसमें कुछ लोग रेस्ट हाउस में तो कई लोग अपने नजदीक के रिश्तेदारों के यहां रुकने को मजबूर हैं.

ग्रामीण चेत राम और रामेश्वर ठाकुर ने कहा, "खतरा टला नहीं है. गांव के पीछे से भूस्खलन का दौर जारी है. बंजार की तीर्थन घाटी के घलियाड़ गांव के पीछे पहाड़ी से भी लगातार भूस्खलन हो रहा है. गांव के मकानों को खतरा बना हुआ है. इसे देखते हुए प्रशासन ने पहले ही गांव के 10 मकानों को खाली करवा दिया है. परिवारों को सुरक्षित स्थानों में टेंट लगाकर ठहराया जा है".

"प्रशासन की दरमेढा व घलियाड़ गांव पर नजर है. गांवों के लोगों को टेंट दिए गए हैं. दोनों गांवों का भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम से सर्वे करवाया जाएगा":- पंकज शर्मा, उपमंडलाधिकारी, बंजार, कुल्लू

