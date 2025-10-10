रायपुर रेलवे स्टेशन में 4 दिन से कुलियों का प्रदर्शन जारी, बैटरी कार का कर रहे विरोध, SDCM ने दिया जवाब
अधिकारियों का कहना है कि, कुलियों का दूसरी जगह व्यवस्थापन नहीं हो सकता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
October 10, 2025
रायपुर: प्रदेश की राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में रायपुर रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए बैटरी चलित कार लाई गई है. इसके विरोध में रायपुर के 105 कुली और उनके परिजन पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं. कुली संघ का कहना है कि बैटरी चलित कार का टेंडर निरस्त किया जाए या फिर कुलियों को दूसरी जगह व्यवस्थापन किया जाए.
अधिकारी का क्या कहना है: रायपुर रेल मंडल के अधिकारी का कहना है कि बैटरी चलित कार के आने से कुलियों का काम प्रभावित नहीं होगा. जैसे पहले लगेज उठाने का काम करते थे, वैसे अब भी करेंगे. व्यवस्थापन की बात को लेकर उन्होंने कहा कि रेलवे में ऐसा कोई नियम या प्रावधान नहीं है.
कुलियों को आशंका है कि, बैटरी कार से काम प्रभावित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. बैटरी कार ऐसे लोगों के लिए है जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं या फिर चलने फिरने में असमर्थ हैं. उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैटरी कार लाए हैं.- अवधेश कुमार त्रिवेदी, रायपुर रेल मंडल SDCM
गुमराह कर रहे अधिकारी: इधर कुली संघ का कहना है कि, रेलवे के अधिकारी रेल यात्रियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में पहले से मारवाड़ी समाज की ओर से विकलांग और बुजुर्गों के लिए निशुल्क गाड़ी की व्यवस्था है. जिसका विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन की ओर से जो बैटरी चलित कर लाई गई है उसको लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं.
हम लोगों को प्रदर्शन करते यहां पर 4 दिन हो गए हैं. रेलवे बैटरी कार सामान ढोने वाला लेकर आ गए हैं. कार के आ जाने से हम लोग क्या काम करेंगे और क्या खाएंगे. परिवार कैसे पालेंगे. इस टेंडर को निरस्त कर दिया जाए या फिर हम लोगों को रेलवे के अंदर नौकरी दिया जाए- कुली हीराबाई साहू
यात्रियों के समान सहित उनको ढोने के लिए इस कार को लाया गया है. जबकि रेलवे और कुली के बीच में एग्रीमेंट है कि यात्रियों का सामान कुली ही ढोएंगे. ऐसे में उस यात्री के समान के लिए बैटरी कार क्यों लाया जा रहा है.- कुली संघ के प्रमुख सलाहकार धनीराम साहू
पिछले चार दिनों से 105 कुली और उनके परिजन प्रदर्शन पर बैठे हैं. लेकिन अब धीरे-धीरे छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्य से भी कुली इस प्रदर्शन में आ रहे हैं. शासन प्रशासन की ओर से दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं ऐसे मरेंगे वैसे भी मरेंगे.- कुली संघ के अध्यक्ष थानेश्वर साहू
एक तरफ कुलियों का कहना है कि, उन्हें परिवार चलाने में मुश्किल हो रही है. वहीं अधिकारियों का कहना है कि, कुलियों का काम बोझा ढोने का है लेकिन इस बैटरी कार में बोझा ढोना अलाउड नहीं है. ऐसे में कुली के काम प्रभावित होंगे ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है.