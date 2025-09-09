ETV Bharat / state

कुलगाम मुठभेड़ में कैथल के लाल नरेंद्र शहीद, फोन पर मां से बोले थे 'इस बार दिवाली घर पर मनाएंगे', आज होगा अंतिम संस्कार

कैथल: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के गुड्डर जंगल में सोमवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में सेना ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया, जिनमें एक स्थानीय और दूसरा विदेशी आतंकी था. विदेशी आतंकी की पहचान कोड नेम 'रहमान भाई' के रूप में हुई है. हालांकि, इस संघर्ष में भारत मां के दो सपूत भी शहीद हो गए. शहीदों में कैथल के रोहेड़ा गांव के लांस नायक नरेंद्र सिंधु (28) और सेना के सूबेदार प्रभात गौर शामिल हैं. इस दौरान एक मेजर घायल हुए हैं, जिनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

देश के लिए शहीद हुए कैथल के नरेंद्र: शहीद लांस नायक नरेंद्र सिंधु हरियाणा के कैथल जिले के गांव रोहेड़ा के रहने वाले थे. सेना के अधिकारियों ने सोमवार दोपहर को नरेंद्र की शहादत की सूचना उनके चचेरे भाई सतीश को दी. नरेंद्र पिछले 7 वर्षों से सेना में सेवा दे रहे थे और पिछले दो वर्षों से कश्मीर में तैनात थे. वे हाल ही में दो माह पहले छुट्टी पर घर आए थे. उनका परिवार देशभक्ति की मिसाल है. पिता बलबीर और मां रोशनी देवी बेटे की बहादुरी पर गर्व कर रहे हैं, हालांकि आंखों में आंसू थम नहीं रहे.

अंतिम बातचीत में मां से किया था वादा: नरेंद्र की शहादत से पूरा गांव गमगीन है. शहीद के चचेरे भाई धर्मपाल ने बताया कि "नरेंद्र ने रविवार शाम को अपनी मां से फोन पर बात की थी. मां रोशनी देवी ने पूछा था कि बेटा कब घर आएगा? तो नरेंद्र ने कहा था, 'इस बार दिवाली घर पर मनाएंगे.' इसके बाद ही यह दर्दनाक खबर आई. नरेंद्र की शादी की भी बात चल रही थी. उनका छोटा भाई विरेंद्र अमेरिका में है. परिवार को बेटे की बहादुरी पर गर्व है, लेकिन इस क्षति की भरपाई कोई नहीं कर सकता."