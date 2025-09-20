ETV Bharat / state

कुड़मी आंदोलन से रेल परिचालन पर व्यापक असर, रेलवे ट्रैक पर बैठी महिलाएं

झारखंड में कुड़मी आंदोलन से रेल परिचालन पर व्यापक असर पड़ा है.

Kudmi movement had significant impact on train operations in Jharkhand
रेलवे ट्रैक पर बैठकर महिलाओं का प्रदर्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2025 at 6:21 PM IST

रांचीः एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन का व्यापक असर दिख रहा है. इससे दर्जनों ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है.

वहीं मूरी, टाटीसिल्वे रेलवे ट्रैक पर धरना दे रही महिलाओं ने कहा कि आजादी से पहले तक उन्हें एसटी का दर्जा मिला था. लेकिन आजादी के बाद साजिश के तहत इस अधिकार से वंचित कर दिया गया. रिजर्वेशन नहीं मिलने से कुड़मी समाज पिछड़ता जा रहा है. महिलाओं ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी भी वर्ग विशेष से नहीं है. यह उनकी हक की लड़ाई है. इस आंदोलन को जेएलकेएम और आजसू ने भी समर्थन दिया है.

कुड़मी आंदोलन से रेल परिचालन पर असर (ETV Bharat)

हालांकि पुलिस और आरपीएफ के स्तर पर पूरी तैयारी की गई थी. फिर भी देर रात से ही आंदोलन समर्थक रेलवे स्टेशने पर जुटने लगे और ढोल नगाड़ों के साथ अपनी मांग उठाने लगे. इस दौरान पुलिकर्मियों ने आंदोलनकारियों को काफी समझाने की कोशिश की लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखा.

आंदोलन स्थलों पर महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है. ज्यादातर ने पीले रंग का गमछा सिर पर बांध रखा. आंदोलन को एक उत्सव की तरह पेश किया जा रहा है. रेलवे को उम्मीद थी कि शाम होने पर आंदोलनकारी थोड़े नरम पड़ जाएंगे. लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है.

PROTEST BY SITTING ON RAILWAY TRACKDISRUPTED TRAIN OPERATIONSDEMAND FOR ST STATUS TO KUDMIरेल रोको आंदोलन का व्यापक असरKUDMI MOVEMENT

