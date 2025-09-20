ETV Bharat / state

कुड़मी आंदोलन से रेल परिचालन पर व्यापक असर, रेलवे ट्रैक पर बैठी महिलाएं

रांचीः एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन का व्यापक असर दिख रहा है. इससे दर्जनों ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है.

वहीं मूरी, टाटीसिल्वे रेलवे ट्रैक पर धरना दे रही महिलाओं ने कहा कि आजादी से पहले तक उन्हें एसटी का दर्जा मिला था. लेकिन आजादी के बाद साजिश के तहत इस अधिकार से वंचित कर दिया गया. रिजर्वेशन नहीं मिलने से कुड़मी समाज पिछड़ता जा रहा है. महिलाओं ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी भी वर्ग विशेष से नहीं है. यह उनकी हक की लड़ाई है. इस आंदोलन को जेएलकेएम और आजसू ने भी समर्थन दिया है.

कुड़मी आंदोलन से रेल परिचालन पर असर (ETV Bharat)

हालांकि पुलिस और आरपीएफ के स्तर पर पूरी तैयारी की गई थी. फिर भी देर रात से ही आंदोलन समर्थक रेलवे स्टेशने पर जुटने लगे और ढोल नगाड़ों के साथ अपनी मांग उठाने लगे. इस दौरान पुलिकर्मियों ने आंदोलनकारियों को काफी समझाने की कोशिश की लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखा.