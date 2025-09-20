कुड़मी आंदोलन से रेल परिचालन पर व्यापक असर, रेलवे ट्रैक पर बैठी महिलाएं
झारखंड में कुड़मी आंदोलन से रेल परिचालन पर व्यापक असर पड़ा है.
Published : September 20, 2025 at 6:21 PM IST
रांचीः एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन का व्यापक असर दिख रहा है. इससे दर्जनों ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है.
वहीं मूरी, टाटीसिल्वे रेलवे ट्रैक पर धरना दे रही महिलाओं ने कहा कि आजादी से पहले तक उन्हें एसटी का दर्जा मिला था. लेकिन आजादी के बाद साजिश के तहत इस अधिकार से वंचित कर दिया गया. रिजर्वेशन नहीं मिलने से कुड़मी समाज पिछड़ता जा रहा है. महिलाओं ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी भी वर्ग विशेष से नहीं है. यह उनकी हक की लड़ाई है. इस आंदोलन को जेएलकेएम और आजसू ने भी समर्थन दिया है.
हालांकि पुलिस और आरपीएफ के स्तर पर पूरी तैयारी की गई थी. फिर भी देर रात से ही आंदोलन समर्थक रेलवे स्टेशने पर जुटने लगे और ढोल नगाड़ों के साथ अपनी मांग उठाने लगे. इस दौरान पुलिकर्मियों ने आंदोलनकारियों को काफी समझाने की कोशिश की लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखा.
आंदोलन स्थलों पर महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है. ज्यादातर ने पीले रंग का गमछा सिर पर बांध रखा. आंदोलन को एक उत्सव की तरह पेश किया जा रहा है. रेलवे को उम्मीद थी कि शाम होने पर आंदोलनकारी थोड़े नरम पड़ जाएंगे. लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है.
इसे भी पढे़ं- कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन का असर, पटना से आज नहीं आएगी वंदे भारत, हवाड़ा शताब्दी सहित कई ट्रेनें प्रभावित
इसे भी पढे़ं- रेल रोको आंदोलन के कारण पलामू से गुजरने वाले कई पैसेंजर ट्रेन रद्द और टर्मिनेट! स्टेशन पर बड़ी संख्या में बल तैनात
इसे भी पढे़ं- रेल टेका डहर छेका' आंदोलन शुरू, झारखंड में कई जगह रेल सेवा बाधित, रेलवे ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारी