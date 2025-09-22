ETV Bharat / state

एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में मिला था आदिवासी का दर्जा, कुड़मी समाज का दावा, कुछ ट्राइबल नेता खड़ा करना चाहते हैं बवाल

प्रेस वार्ता के दौरान कुड़मी नेता ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 22, 2025 at 7:39 PM IST 3 Min Read