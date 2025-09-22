एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में मिला था आदिवासी का दर्जा, कुड़मी समाज का दावा, कुछ ट्राइबल नेता खड़ा करना चाहते हैं बवाल
रांची में कुड़मी समाज के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदिवासी नेताओं के आरोपों का जवाब दिया.
रांची: एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर कुड़मी और आदिवासी समाज के लोग आमने-सामने आते दिख रहे हैं. आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आदिवासी नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर कुड़मी समाज की मांग को बेबुनियाद बताया तो कुड़मी समाज ने प्रेस कांफ्रेंस कर उनके सवालों का जवाब दिया है. फिर दावा किया है कि 1885 में हुए प्रथम एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में छोटानागपुर के पठार में 13 जनजातियों को चिन्हित किया गया था. इसमें कुड़मी भी शामिल थे. लेकिन आदिवासी समाज के लोग सोशियोलॉजी का हवाला देकर मैटर को कंफ्यूज कर बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं.
सीएनटी एक्ट के रहते कैसे कोई हड़प लेगा जमीन
कुड़मी समाज के नेता दीपक महतो के मुताबिक, कुछ आदिवासी नेता भ्रम फैला रहे हैं कि एसटी का दर्जा मिलने पर कुड़मी समाज के लोग आदिवासियों की जमीन हड़प लेंगे. उन्होंने कहा कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. क्योंकि जमीन की खरीद बिक्री पर सीएनटी एक्ट लागू है. मुंडा ट्राइब की जमीन को सिर्फ मुंडा ही खरीद सकता है संथाल नहीं. फिर कुड़मी कैसे जमीन खरीद लेगा.
कुड़मी के एसटी बनने पर शिड्यूल एरिया बढ़ेगा
कुड़मी नेता दीपक महतो ने कहा कि उनकी मांग को सरकारी नौकरी के छीने जाने के डर से जोड़कर पेश किया जा रहा है. यह सरासर गलत है. कुड़मी को एसटी का दर्जा मिलने पर 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में इजाफा होगा. क्योंकि कुड़मी की जमीन सीएनटी के दायरे में आती है. इससे किसी की नौकरी की हकमारी नहीं होगी.
संवैधानिक प्रक्रिया से तय होगी पहचान
प्रेस कांफ्रेंस कर रहे कुड़मी नेताओं ने इस बात पर आपत्ति जतायी कि उनकी मांग का विरोध कुछ आदिवासी नेताओं के स्तर पर क्यों हो रहा है. वे जज क्यों बनना चाह रहे हैं. संविधानिक प्रक्रिया से तय होगा कि हम आदिवासी होने का दर्जा पूरा करते हैं या नहीं. लेकिन इससे पहले ही सवाल क्यों उठाया जा रहा है. कहा गया कि दावा करने और सबूत देने में बहुत फर्क होता है. कुड़मी के क्षत्रिय होने के दावे पर कहा गया कि नीमडीह में भूमिज लोगों ने भी क्षत्रिय आंदोलन किया था. संथाल लोग भी 1928 में क्षत्रिय बने थे.
नेताओं ने कहा कि कुड़मी समाज ने बढ़ चढ़कर अलग झारखंड के आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी. इसमें बिनोद बिहारी महतो और शैलेंद्र महतो की भूमिका से सभी वाकिफ है. दावा किया गया कि रांची के पूरब में 500 किमी तक कुड़मी समाज के लोग बसे हुए हैं. उन्होंने दावा कि झारखंड में कुड़मी समाज की आबादी एक करोड़ के आसपास है. सही तरीके जनजातीय जनगणना होने पर कुड़मी की आबादी 30 प्रतिशत से ज्यादा निकलेगी. पिछले 75 वर्षों से हक की लड़ाई लड़ी जा रही है.
