कौशांबी में हुआ अपना दल कमेरावादी का राष्ट्रीय अधिवेशन, कृष्णा पटेल 5वीं बार चुनी गयीं राष्ट्रीय अध्यक्ष

अपना दल (कमेरावादी) का राष्ट्रीय अधिवेशन मां शीतला गेस्ट हाउस में हुआ. इसमें पार्टी की संस्थापक कृष्णा पटेल पांचवीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गयीं.

Photo Credit: Apna Dal Kamerawadi Social Media Team
पार्टी की संस्थापक कृष्णा पटेल पांचवीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गयीं (Photo Credit: Apna Dal Kamerawadi Social Media Team)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 4:47 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 4:57 PM IST

कौशांबी: जिले की सैनी में अपना दल कमेरावादी का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ. इस अधिवेशन में पार्टी ने न केवल अपनी नई दिशा निर्धारित की, बल्कि आने वाले चुनावों की रणनीतियों पर भी गहन चर्चा की. इस अवसर पर कृष्णा पटेल को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया. संगठन अपने नेतृत्व को सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है.

इस दौरान विधायक पल्लवी पटेल ने बताया कि अधिवेशन में आने वाले चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार की गयी. सिराथू विधानसभा क्षेत्र के सैनी स्थित कृषि मैदान में अपना दल कामेरावादी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ. इस अधिवेशन में अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं.

जानकारी देती सिराथू विधायक पल्लवी पटेल (Video Credit: Apna Dal Kamerawadi Social Media Team)

यहां कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनकर स्वागत किया. इस अधिवेशन के जरिए आने वाले चुनाव की रूपरेखा तैयार की गई. इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल को पाचवीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया. सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि यह अधिवेशन 2027 के विधानसभा चुनाव और 2026 के पंचायती चुनाव की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

उन्होंने पार्टी के सदस्यों से अपील की है कि वे एकजुट होकर चुनावी रणनीतियों पर काम करें, ताकि पार्टी आगामी चुनावों में मजबूती से उतर सके. पल्लवी पटेल ने कहा, हम सभी को मिलकर अपनी विचारधारा और नीतियों को जन-जन तक पहुंचाना है. इस दौरान, पार्टी के अन्य नेताओं ने भी अपने विचार साझा किए और कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया.

Photo Credit: Apna Dal Kamerawadi Social Media
अपना दल (कमेरावादी) का राष्ट्रीय अधिवेशन मां शीतला गेस्ट हाउस में हुआ. (Photo Credit: Apna Dal Kamerawadi Social Media)

सभी ने एकजुट होकर चुनावी रणभूमि में सफल होने का संकल्प लिया. उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती और सामूहिक प्रयास ही पार्टी को नई सफलता दिला सकते हैं. इस अधिवेशन में वक्ताओं ने पार्टी की सफलता के लिए जरूरी उपायों पर जोर दिया. यह अधिवेशन पार्टी के संगठन को सुधारने और चुनावी तैयारियों में नई ऊर्जा भरने का कार्य करता है. इसके साथ ही, यह अपनो दल कमेरावादी के लिए एक मील का पत्थर बनने की क्षमता रखता है, क्योंकि पार्टी ने अब अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है.

