हरदोई के कृष्ण मोहन बने राम मंदिर के नए ट्रस्टी; यूनिक होगा राम मंदिर की बाउंड्रीवॉल, जानें अब तक कितना हुआ खर्च?
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने दी जानकारी.
Published : September 9, 2025 at 9:15 PM IST
अयोध्या : श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टियों की बैठक मंगलवार को अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम मणिरामदास छावनी में संपन्न हुई. बैठक में अंतिम चरण में चल रहे मंदिर निर्माण कार्य और 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम पर मंथन किया गया. वहीं बैठक में नए ट्रस्टी को जोड़ा गया, जिस पर सभी ने सहमति जताई है.
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने बताया कि फरवरी 2025 में कामेश्वर चौपाल का निधन हुआ था. उनके स्थान पर चयन किया जाना था. जहां सभी के सामूहिक परामर्श के आधार पर हरदोई के रहने वाले कृष्ण मोहन के नाम पर सहमति दी गई.
उन्होंने 70 के दशक में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी किया है. फिर एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में लगभग 6 वर्ष कार्य किया. इसके बाद उनका चयन भारतीय वन सेवा में हुआ. 2012 में सेवानिवृत होने के बाद सामाजिक कार्यों में सक्रिय हुए. करीब 6 महीने तक मंथन करने के बाद उनका नाम ट्रस्ट में जोड़ा गया है. सरयू तट स्थित रामकथा संग्रहालय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए जाने का कार्य चल रहा है, जिसमें राम मंदिर से संबंधित अवशेष और उनके दस्तावेजों को रखा जाएगा. इसके अलावा दुनिया भर की शोध करने के लिए सुविधा प्रदान किया जाएगा.
महासचिव चंपत राय ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय का निर्माण कार्य चल रहा है. जिसका कार्य पूरा होने के बाद डिस्प्ले वर्क होगा. आईआईटी मद्रास को इसकी जिम्मेदारी दी गई है जो 7डी के आधार पर गलियों को तैयार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि भारत में रामायण जितने भी प्रकार हैं, जैसे कि बंगाल में कृतिवास, केरल में अध्यात्म में रामायण, तमिलनाडु में कम्ब समेत सभी राज्यों के अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं, उन सभी को संग्रहालय में जोड़ने का प्रयास है, जो लोगों के पढ़ने और शोध करने के लिए उपलब्ध रहेगी. वहीं उन्होंने बताया कि अयोध्या का एक नौजवान जो दिल्ली में संपर्क में आया है, जिसके पास 52 प्रकार की रामायण रखी हुई है.
पार्लियामेंट से भी यूनिक होगा राम मंदिर की बाउंड्रीवॉल : उन्होंने बताया कि राम मंदिर परिसर के 3:50 किलोमीटर के बाउंड्रीवॉल निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है. इस निर्माण के लिए सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट सहित प्रमुख स्थानों पर भी अध्ययन करने के बाद राम मंदिर परिसर का बाउंड्रीवॉल भी यूनिक होगा. उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को राम मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है. सभी ट्रस्टों ने इस कार्यक्रम को लेकर सहमति दे दी है. उन्होंने बताया कि बैठक में शंकराचार्य वासुदेवानंद, महंत नृत्य गोपाल दास, गोविंद देव गिरि, जगद्गुरु मध्वाचार्य विश्वप्रसन्न तीर्थ, महंत दीनेंद्र दास, नृपेंद्र मिश्र, डा. अनिल मिश्र, निखिल टीकाराम फुंडे के साथ महंत कमलनयन दास, दिनेशचंद्र, गोपाल राव शामिल रहे. वहीं मुख्य ट्रस्टी के परासरण समेत दो अन्य ट्रस्टी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए.
'राम मंदिर निर्माण में अब तक खर्च हुए 1400 करोड़' : समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि श्रीराम मंदिर निर्माण समिति ने मार्च 2026 तक मंदिर पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है. समिति की तीन दिवसीय बैठक के पहले दिन यह भी निर्णय किया गया कि अब किसी भी तरह का नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि राम मंदिर परिसर के सभी प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूर्ण करने के लिए एलएनटी और टाटा का कार्यकाल सितंबर 2025 से बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दिया गया है, ताकि संपूर्ण निर्माण समय पर पूर्ण हो सके. उन्होंने बताया कि अब तक करीब 1100 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है, और लगभग 1400 करोड़ रुपये का खर्च किया जा चुका है.
