शिमला में जन्माष्टमी की धूम, महिलाओं ने कृष्ण मंदिर में डाली नाटी - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

शिमला में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह है. शिमला के कृष्ण मंदिर में महिलाओं ने भगवान के सामने नाटी डाली.

शिमला में जन्माष्टमी की धूम
शिमला में जन्माष्टमी की धूम
Published : August 15, 2025 at 6:19 PM IST

शिमला: भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाई जाने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में खासा उत्साह रहता है. मंदिरों के साथ बाजारों में दिनभर रौनक बनी हुई है. कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शुक्रवार को बड़े धूमधाम से मनाया गया. कृष्ण मंदिर मे सुबह से ही श्रद्धांलुओं की भीड़ लगी रही. मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है.

महिलाओं ने भगवान के सामने डाली विशेष नाटी

लक्ष्मीनारायण मंदिर संजौली में भी जन्माष्टमी को लेकर विशेष व्यवस्था की गयी थी. दिन भर मंदिर में माहौल भक्तिमय बना रहा. महिलाओं ने मंदिर में भगवान के सामने विशेष नाटी डाली. साथ ही महिलाओं ने कृष्ण भजन गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया. इस साल जन्माष्टमी की सही तारीख को लेकर भक्तों में भ्रम बना हुआ था. जिसको लेकर पुजारी उमेश प्रसाद नौटियाल ने जानकारी दी.

शिमला में जन्माष्टमी की धूम

जन्माष्टमी की सही तारीख को लेकर भक्तों में भ्रम

शिमला के श्री राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी उमेश प्रसाद नौटियाल ने बताया, "हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व इस साल दो दिन मनाया जाएगा. इनमें गृहस्थों और वैष्णव जनों के लिए दो अलग तिथियों का उल्लेख है. गृहस्थ 15 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रख सकते हैं. इसी तरह वैष्णव जन 16 अगस्त की रात को कान्हा के जन्म का उत्सव मनाएंगे".

पंडित उमेश प्रसाद नौटियाल ने बताया कि स्मार्त परंपरा से जुड़े लोग 16 अगस्त के दिन निशीथ काल की पूजा को 12:05 से 12:47 बजे तक कर सकेंगे. दरअसल, स्मार्त परंपरा से जुड़े लोग, "स्मार्त" कहलाते हैं. यह एक हिंदू धार्मिक परंपरा है, जो मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्गों के लोगों में होती है, लेकिन इसके अनुयायी मुख्य रूप से ब्राह्मण होते हैं. स्मार्त वे लोग हैं जो पंचदेवों (गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा) की पूजा करते हैं और प्राचीन सूत्र ग्रंथों में निर्धारित अनुष्ठानों और आचरण के नियमों का पालन करते हैं.

भगवान श्रीकृष्ण की पूजा विधि

राधा-कृष्ण मंदिर के पुजारी पंडित उमेश नौटियाल ने बताया, "भगवान श्रीकृष्ण की पूजा के लिए तन-मन से पवित्र होकर करें. उनकी पूजा के लिए दूध, दही, घी, शहद, तुलसी, पंचामृत, पंजीरी, शक्कर रखें. सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा के लिए एक चौकी पर पीले वस्त्र बिछाएं. इसके बाद एक थाली में अपने बाल गोपाल को रखकर दूध, दही, घी और शहद से स्नान करवाएं. इसके बाद उन्हें गंगाजल से एक बार फिर नहलाएं और सुंदर श्रृंगार करें.

कब करें पारण ?

पुजारी उमेश नौटियाल के अनुसार, 15 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले लोग व्रत का पारण 16 अगस्त को सुबह करेंगे और वैष्णव जन 16 अगस्त को व्रत कर 17 अगस्त को व्रत का पारण करेंगे.

