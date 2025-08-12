मथुरा/प्रयागराज : कान्हा की नगरी में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं. 16 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे यह त्यौहार मनाया जाएगा. इससे पूर्व 15 अगस्त से ही कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी. शहर के सभी चौराहों और मंदिरों को सजाया-संवारा जा रहा है. मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर पार्किंग के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं. ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है. वहीं दूसरी स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी प्रयागराज समेत कई शहरों से तेजी से तैयारियां चल रहीं है.

जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के भागवत भवन लीला मंच में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ राधा-कृष्ण की लीलाओं का मंचन होगा. करीब 400 कलाकार मंदिर प्रांगण, शहर के चौराहे आदि जगहों पर कार्यक्रम पेश करेंगे. उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और पर्यटन विभाग की ओर से 15, 16 और 17 अगस्त तो कार्यक्रम कराए जाएंगे. शहर में कई जगह भंडारा भी होगा.

दौरे कर इंतजामों को परख रहे अफसर. (Photo Credit; ETV Bharat)

बांके बिहारी मंदिर में होगी मंगला आरती : जन्माष्टमी 16 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे मनाई जाएगी. वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में जन्मोत्सव के बाद मंगला आरती होगी. यह वर्ष में एक बार होती है. मंगला आरती को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. वर्ष 2022 में मंगला आरती के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या मंदिर परिसर में अधिक हो गई थी. भगदड़ मचने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी. कई लोग घायल हो गए थे. मंगला आरती को लेकर प्रशासन ने मंदिर के सेवायत और मंदिर प्रशासन के साथ संयुक्त बैठक की.

बिकने लगे कान्हा के पोशाक और पालने. (Photo Credit; ETV Bharat)

श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने बनाई रणनीति : जिला प्रशासन ने मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति तैयार की है. पार्किंग के भी इंतजाम किए गए हैं. श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए अलग-अलग मार्ग तैयार किए जाएंगे. बैरिकेडिंग के साथ वॉच टावर भी लगाए जाएंगे. मंदिर के पास होल्डिंग एरिया में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. भीड़ का दबाव ज्यादा न हो इसलिए टुकड़ों में भीड़ मंदिर की तरफ भेजी जाएगी. शहर को 4 जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया है. पुलिस कर्मियों के साथ पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स और कमांडो की भी तैनाती रहेगी.

मंदिरों के आसपास चल रहा रंग-रोगन का काम. (Photo Credit; ETV Bharat)

एडीजी और कमिश्नर ने परखी सुरक्षा : जन्माष्टमी पर दूर-दराज से 40 लाख से अधिक श्रद्धालु मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचते हैं. मंगलवार को आगरा रेंज एडीजी और कमिश्नर ने श्रीकृष्ण जन्म स्थान की सुरक्षा व्यस्था का जायजा लिया. अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और शाही ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा भी देखी. एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती रात्रि 12 बजे वर्ष में एक बार होती है. मंदिर में राजभोग, महाप्रसाद और मंगला आरती रूपरेखा तैयार की गई है.

मंदिर के सेवायत के लिए आईडी पास जारी किए जाएंगे. पास दिखाने के बाद ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा. मंगला आरती के दौरान मंदिर में गिने-चुने ही पुजारी ही रहेंगे. श्रद्धालुओं के लिए गेट नंबर 1 और 2 से एंट्री रहेगी.

प्रयागराज में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बन रहीं तिरंगा. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रयागराज में चल रहीं स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां : प्रयागराज में नगर निगम में 15 अगस्त की तैयारियां तेजी से शुरू कर दी है. यहां स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपने हाथों से तिरंगे झंडे तैयार कर रहीं हैं. कई छात्राएं भी इसमें सहभागिता कर रहीं हैं. इन झंडों को स्कूलों, कार्यालयों समेत अन्य जगहों पर फहराया जाएगा. समूह की महिलाओं का कहना है कि इसके जरिए उन्हें देश सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है. छात्राएं और महिलाएं मिलकर लाखों झंडा तैयार कर रही हैं यह झंडा नगर निगम के द्वारा हर घर तिरंगा के लिए भेजा जाएगा.

यह भी पढ़ें : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2025: इस बार क्या एक ही तिथि में कान्हा का जन्मोत्सव मनाएंगे गृहस्थ और वैष्णव, जानिए