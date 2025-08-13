ETV Bharat / state

जन्माष्टमी को लेकर चंडीगढ़ इस्कॉन मंदिर में तैयारियां शुरू, 10 क्विंटल फूलों से होगी सजावट, जानें और क्या होगा इस बार खास - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

चंडीगढ़ के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है.

ISKCON temple Janmashtami
इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 13, 2025 at 5:10 PM IST

4 Min Read

चंडीगढ़: पूरे देश भर में जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में खास सजावट की जा रही है. कई जगहों पर तो बड़ा मेला लगता है. वहीं, चंडीगढ़ के सेक्टर-36 स्थित इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई है. मंदिर के बाहर वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया गया है. जहां कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही जन्माष्टमी के अवसर पर यहां 10 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया जाएगा. मंदिर के पुजारी की मानें तो इस बार 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के यहां आने की उम्मीद है.

दो दिवसीय होगा कार्यक्रम: चंडीगढ़ के इस्कॉन मंदिर में दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. दो दिनों तक यहां कीर्तन होगा. इसके साथ ही यहां सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा को लेकर पुलिस बल भी तैनात रहेंगे. दक्षिण मार्ग सेक्टर-36 के अंदर जाने वाली सड़क को वाहनों के आने जाने पर रोक लगायी जाएगी, जिसके लिए पहले से एडवाइजरी जारी की जाएगी. क्योंकि अधिकतर लोग इस्कॉन पैदल आना पसंद करते है.

इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां (ETV Bharat)

2 लाख से अधिक जुटेंगे भक्त: इस्कॉन टेंपल में जन्माष्टमी को लेकर हो रही तैयारियों के बारे में जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम टेंपल पहुंची. इस्कॉन चंडीगढ़ के सह - अध्यक्ष अक्रूर नंदन दास से ईटीवी भारत ने बातचीत की. उन्होंने बताया कि भक्ति से ओतप्रोत समारोह में दो लाख से भी अधिक भक्त यहां आते हैं. इस बार भी दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. शहर के प्रशासनिक अधिकारियों, उद्योगपतियों सहित बड़ी संख्या में लोग इस्कॉन में आते हैं. इस बार भी हर साल की तरह इस्कॉन मंदिर को ताजे फूलों और रंगबिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा. भक्त पूरा दिन नृत्य, कीर्तन करेंगे.

पंचामृत और फलों के रस से होगा अभिषेक: अक्रूर नंदन दास ने आगे बताया कि सोमवार को सुबह साढ़े चार बजे मंगला आरती और तुलसी आरती से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. हरे राम हरे कृष्ण नाम संकीर्तन भी भक्त करते रहे. प्रभात फेरी भी निकाली गई. इस समारोह को सफल बनाने के लिए 700 से भी अधिक वालंटियर और प्राइवेट सुरक्षा कर्मी लगे रहे. 16 अगस्त की रात 10:30 बजे से रात 12 बजे तक इस्कॉन के पुजारियों द्वारा भगवान का पंचामृत और विविध प्रकार के फलों के रस से अभिषेक किया जाएगा. अभिषेक के बाद भगवान की भव्य तरीके से आरती की जाएगी. इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा.

ISKCON temple Janmashtami
इस्कॉन मंदिर में आए भक्त (ETV Bharat)

मंदिर में होगी ये खास व्यवस्था: इस बार इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राधा माधव के लिए फूल बंगला तैयार किया जा रहा है. इस बारे में मंदिर के उपाध्यक्ष अक्रूर नंददास ने बताया कि इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी वृंदावन से आए कलाकार फूल बंगला बना रहे हैं. वृंदावन में पोशाकें भी तैयार की जा रही हैं. फूल बंगला 15 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा, इसे बनाने के लिए कोलकाता, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और बेंगलुरु से ताजे फूल मंगाए गए हैं. इसकी सजावट के लिए पूरे मंदिर को गुलाब, गेंदा के फूल, रजनीगंधा के फूल, 8 से 10 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है. इसकी सजावट का खर्च मात्र 5 लाख और अंदर पंडाल का खर्च 8 लाख है. इसके अलावा बारिश के मौसम को देखते हुए वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया है. मंदिर के बाहर 5 से 6 बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. मंदिर के 700 से ज्यादा पुरुष और महिला स्वयंसेवक तैयारियों में लगे हुए हैं.

किस दिन है जन्माष्टमी: कई लोगों में जन्माष्टमी के डेट को लेकर कन्फ्यूजन है. इस बारे में इस्कॉन के पुजारी ने बताया कि 15 अगस्त को दोपहर 2:52 बजे जन्माष्टमी शुरू हो रही है, इसके लिए 15 अगस्त को शाम 7:30 बजे आरती होगी और जलाभिषेक होगा. रात 10 बजे फल, घी, शहद, चीनी, दही, दूध और पंचामृत से जलाभिषेक किया जाएगा. यह अभिषेक 108 कलशों से किया जाएगा. जन्माष्टमी को लेकर कई भक्तों ने मंदिर में वस्त्र और फलों का दान किया.

ISKCON temple Janmashtami
इस्कॉन मंदिर में सजावट की तैयारियां कर रही महिला सेवादार (ETV Bharat)

क्या कहती हैं सेवादार महिलाएं: वहीं, हर दिन राधा कृष्ण के श्रृंगार की तैयारियां कर रही सेवादार महिलाओं ने कहा कि हम हर रोज 7-8 घंटे तैयारियां करते हैं. हमें काफी अच्छा लगता है. हम महिलाओं को अलग-अलग ग्रूप बने हुए हैं, सब अपना-अपान काम करती है. महिलाओं ने बताया कि उन्हें यह काम करने से संतुष्टि मिलती है. राधा कृष्ण की सेवा करना उनके मन को शांति देता है.

ये भी पढ़ें:यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

चंडीगढ़: पूरे देश भर में जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में खास सजावट की जा रही है. कई जगहों पर तो बड़ा मेला लगता है. वहीं, चंडीगढ़ के सेक्टर-36 स्थित इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई है. मंदिर के बाहर वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया गया है. जहां कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही जन्माष्टमी के अवसर पर यहां 10 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया जाएगा. मंदिर के पुजारी की मानें तो इस बार 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के यहां आने की उम्मीद है.

दो दिवसीय होगा कार्यक्रम: चंडीगढ़ के इस्कॉन मंदिर में दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. दो दिनों तक यहां कीर्तन होगा. इसके साथ ही यहां सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा को लेकर पुलिस बल भी तैनात रहेंगे. दक्षिण मार्ग सेक्टर-36 के अंदर जाने वाली सड़क को वाहनों के आने जाने पर रोक लगायी जाएगी, जिसके लिए पहले से एडवाइजरी जारी की जाएगी. क्योंकि अधिकतर लोग इस्कॉन पैदल आना पसंद करते है.

इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां (ETV Bharat)

2 लाख से अधिक जुटेंगे भक्त: इस्कॉन टेंपल में जन्माष्टमी को लेकर हो रही तैयारियों के बारे में जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम टेंपल पहुंची. इस्कॉन चंडीगढ़ के सह - अध्यक्ष अक्रूर नंदन दास से ईटीवी भारत ने बातचीत की. उन्होंने बताया कि भक्ति से ओतप्रोत समारोह में दो लाख से भी अधिक भक्त यहां आते हैं. इस बार भी दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. शहर के प्रशासनिक अधिकारियों, उद्योगपतियों सहित बड़ी संख्या में लोग इस्कॉन में आते हैं. इस बार भी हर साल की तरह इस्कॉन मंदिर को ताजे फूलों और रंगबिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा. भक्त पूरा दिन नृत्य, कीर्तन करेंगे.

पंचामृत और फलों के रस से होगा अभिषेक: अक्रूर नंदन दास ने आगे बताया कि सोमवार को सुबह साढ़े चार बजे मंगला आरती और तुलसी आरती से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. हरे राम हरे कृष्ण नाम संकीर्तन भी भक्त करते रहे. प्रभात फेरी भी निकाली गई. इस समारोह को सफल बनाने के लिए 700 से भी अधिक वालंटियर और प्राइवेट सुरक्षा कर्मी लगे रहे. 16 अगस्त की रात 10:30 बजे से रात 12 बजे तक इस्कॉन के पुजारियों द्वारा भगवान का पंचामृत और विविध प्रकार के फलों के रस से अभिषेक किया जाएगा. अभिषेक के बाद भगवान की भव्य तरीके से आरती की जाएगी. इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा.

ISKCON temple Janmashtami
इस्कॉन मंदिर में आए भक्त (ETV Bharat)

मंदिर में होगी ये खास व्यवस्था: इस बार इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राधा माधव के लिए फूल बंगला तैयार किया जा रहा है. इस बारे में मंदिर के उपाध्यक्ष अक्रूर नंददास ने बताया कि इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी वृंदावन से आए कलाकार फूल बंगला बना रहे हैं. वृंदावन में पोशाकें भी तैयार की जा रही हैं. फूल बंगला 15 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा, इसे बनाने के लिए कोलकाता, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और बेंगलुरु से ताजे फूल मंगाए गए हैं. इसकी सजावट के लिए पूरे मंदिर को गुलाब, गेंदा के फूल, रजनीगंधा के फूल, 8 से 10 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है. इसकी सजावट का खर्च मात्र 5 लाख और अंदर पंडाल का खर्च 8 लाख है. इसके अलावा बारिश के मौसम को देखते हुए वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया है. मंदिर के बाहर 5 से 6 बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. मंदिर के 700 से ज्यादा पुरुष और महिला स्वयंसेवक तैयारियों में लगे हुए हैं.

किस दिन है जन्माष्टमी: कई लोगों में जन्माष्टमी के डेट को लेकर कन्फ्यूजन है. इस बारे में इस्कॉन के पुजारी ने बताया कि 15 अगस्त को दोपहर 2:52 बजे जन्माष्टमी शुरू हो रही है, इसके लिए 15 अगस्त को शाम 7:30 बजे आरती होगी और जलाभिषेक होगा. रात 10 बजे फल, घी, शहद, चीनी, दही, दूध और पंचामृत से जलाभिषेक किया जाएगा. यह अभिषेक 108 कलशों से किया जाएगा. जन्माष्टमी को लेकर कई भक्तों ने मंदिर में वस्त्र और फलों का दान किया.

ISKCON temple Janmashtami
इस्कॉन मंदिर में सजावट की तैयारियां कर रही महिला सेवादार (ETV Bharat)

क्या कहती हैं सेवादार महिलाएं: वहीं, हर दिन राधा कृष्ण के श्रृंगार की तैयारियां कर रही सेवादार महिलाओं ने कहा कि हम हर रोज 7-8 घंटे तैयारियां करते हैं. हमें काफी अच्छा लगता है. हम महिलाओं को अलग-अलग ग्रूप बने हुए हैं, सब अपना-अपान काम करती है. महिलाओं ने बताया कि उन्हें यह काम करने से संतुष्टि मिलती है. राधा कृष्ण की सेवा करना उनके मन को शांति देता है.

ये भी पढ़ें:यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

For All Latest Updates

TAGGED:

CHANDIGARH ISKCON TEMPLEISKCON TEMPLE JANMASHTAMIJANMASHTAMI 2025 PUJA MUHURATकृष्ण जन्माष्टमी 2025KRISHNA JANMASHTAMI 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

फरीदाबाद के दादा-दादी को सलाम, पोती की मौत के बाद हजारों मरीजों की बचाई जान, गरीब बच्चों के बने मसीहा

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.