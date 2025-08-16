ETV Bharat / state

कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर रायपुर के इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. देखिए, तस्वीरें और वीडियो

Krishna Janmashtami 2025 Raipur ISKCON
रायपुर इस्कॉन मंदिर में उमड़े श्रद्धालु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : August 16, 2025 at 3:51 PM IST

रायपुर: शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते दिख रहे हैं. ऐसे में इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर नजारा और ज्यादा ही भक्तिमय हो जाता है. रायपुर के टाटीबंध चौक के पास स्थित इस्कॉन मंदिर देश के 150 मंदिरों में से एक है. आज आपको बताएंगे इस मंदिर की खासियत और जन्माष्टमी को लेकर कैसी है यहां तैयारी.

रायपुर इस्कॉन मंदिर में उमड़े श्रद्धालु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वृंदावन की तर्ज पर भव्य आयोजन: कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिर में वृंदावन की तर्ज पर भजन कीर्तन का आयोजन सुबह से हो रहा है, जो देर रात तक चलेगा. रायपुर के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जन्माष्टमी के दिन इस मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन पाने के लिए आतुर रहते हैं.

हम पहले भी मंदिर आ चुके हैं. इस मंदिर में आकर काफी सुकून मिलता है- श्रद्धालु

Krishna Janmashtami 2025 Raipur ISKCON
रायपुर इस्कॉन मंदिर के बारे में जानिए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जन्माष्टमी पर क्या-क्या आयोजन?

  • 15 अगस्त को बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए गए, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया.
  • शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए फलाहार प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है.
  • रात में भगवान को 56 भोग लगाने के साथ ही महाआरती की जाएगी.
Krishna Janmashtami 2025 Raipur ISKCON
रायपुर इस्कॉन मंदिर के दर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

न्यूयॉर्क में रखी गई थी नींव: इस्कॉन एक धार्मिक संगठन है जो भगवान कृष्ण और राधा-कृष्ण के प्रति भक्ति को समर्पित है. इसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ (ISKCON) के रूप में भी जाना जाता है. इस्कॉन मंदिर की नींव 1966 में शीला प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में रखी थी. इसके बाद भारत लाया गया. आज पूरे भारत देश में 150 से अधिक मंदिर हैं. जिसमें से एक मंदिर राजधानी के टाटीबंध के पास स्थित है.

2001 से हर साल जन्माष्टमी के मौके पर भजन कीर्तन के साथ ही कई आयोजन मंदिर समिति के द्वारा कराई जा रहे हैं- इस्कॉन मंदिर के मैनेजर तमाल कृष्ण दास

Krishna Janmashtami 2025 Raipur ISKCON
श्रद्धालुओं के मुख से हरे रामा हरे कृष्ण की गूंज पूरे मंदिर परिसर में सुनाई दे रही है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2 साल पहले रायपुर के मंदिर को और भव्य रूप दिया गया. इसके बाद से यहां भीड़ काफी बढ़ी है. जन्माष्टमी पर अलग से बड़ा पंडाल बनाया जाता है. श्रद्धालुओं के मुख से हरे रामा हरे कृष्ण की गूंज पूरे मंदिर परिसर में सुनाई दे रही है.

Krishna Janmashtami 2025 Raipur ISKCON
श्रद्धालुओं के मुख से हरे रामा हरे कृष्ण की गूंज पूरे मंदिर परिसर में सुनाई दे रही है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कृष्ण जन्माष्टमी: इन मैसेज के साथ दीजिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई, जानिए पूजा मुहूर्त और भोग प्रसाद
कृष्ण जन्माष्टमी 2025: रायपुर के जैतूसाव मठ की अनोखी परंपरा, यहां बनता है मालपुआ का प्रसाद
जन्माष्टमी पर सजा फैंसी ड्रेस का रायपुर में बाजार, जानिए क्यों हैं दुकानदार दुखी

