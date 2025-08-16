रायपुर: शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते दिख रहे हैं. ऐसे में इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर नजारा और ज्यादा ही भक्तिमय हो जाता है. रायपुर के टाटीबंध चौक के पास स्थित इस्कॉन मंदिर देश के 150 मंदिरों में से एक है. आज आपको बताएंगे इस मंदिर की खासियत और जन्माष्टमी को लेकर कैसी है यहां तैयारी.

रायपुर इस्कॉन मंदिर में उमड़े श्रद्धालु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वृंदावन की तर्ज पर भव्य आयोजन: कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिर में वृंदावन की तर्ज पर भजन कीर्तन का आयोजन सुबह से हो रहा है, जो देर रात तक चलेगा. रायपुर के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जन्माष्टमी के दिन इस मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन पाने के लिए आतुर रहते हैं.

हम पहले भी मंदिर आ चुके हैं. इस मंदिर में आकर काफी सुकून मिलता है- श्रद्धालु

रायपुर इस्कॉन मंदिर के बारे में जानिए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जन्माष्टमी पर क्या-क्या आयोजन?

15 अगस्त को बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए गए, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया.

शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए फलाहार प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है.

रात में भगवान को 56 भोग लगाने के साथ ही महाआरती की जाएगी.

रायपुर इस्कॉन मंदिर के दर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

न्यूयॉर्क में रखी गई थी नींव: इस्कॉन एक धार्मिक संगठन है जो भगवान कृष्ण और राधा-कृष्ण के प्रति भक्ति को समर्पित है. इसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ (ISKCON) के रूप में भी जाना जाता है. इस्कॉन मंदिर की नींव 1966 में शीला प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में रखी थी. इसके बाद भारत लाया गया. आज पूरे भारत देश में 150 से अधिक मंदिर हैं. जिसमें से एक मंदिर राजधानी के टाटीबंध के पास स्थित है.

2001 से हर साल जन्माष्टमी के मौके पर भजन कीर्तन के साथ ही कई आयोजन मंदिर समिति के द्वारा कराई जा रहे हैं- इस्कॉन मंदिर के मैनेजर तमाल कृष्ण दास

श्रद्धालुओं के मुख से हरे रामा हरे कृष्ण की गूंज पूरे मंदिर परिसर में सुनाई दे रही है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2 साल पहले रायपुर के मंदिर को और भव्य रूप दिया गया. इसके बाद से यहां भीड़ काफी बढ़ी है. जन्माष्टमी पर अलग से बड़ा पंडाल बनाया जाता है. श्रद्धालुओं के मुख से हरे रामा हरे कृष्ण की गूंज पूरे मंदिर परिसर में सुनाई दे रही है.