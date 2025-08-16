मुजफ्फरपुर: बांसुरी की धुन सुनते ही भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान आता है. ऐसा कोई नहीं जो बांसुरी की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध ना हो. कृष्ण जन्माष्टमी 2025 के मौके पर एक ऐसा गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां के करीब 80 मुस्लिम परिवार की रोजी-रोटी बांसुरी है. इसी की कमाई से पूरे गांव में चूल्हा जलता है.

गांव में 80 मुस्लिम परिवार: हम बात कर रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के बड़ा सुमेरा मुर्गिया चक गांव की. यहां 80 मुस्लिम परिवार रहते हैं जो चार पीढ़ियों या उससे भी पहले से बांसुरी बनाने का काम करते हैं.

बिहार मुस्लिम परिवार बनाता है बांसुरी (ETV Bharat)

विदेशों तक बांसुरी की सप्लाई: यहां की बांसुरी बिहार के सभी जिलों के अलावा झारखंड, यूपी के साथ नेपाल, भूटान तक जाती है. बांसुरी का निर्माण करने वाले कारीगर नूर मोहम्मद कहते हैं कि गांव के ज्यादातर परिवार का रासन-पानी इसी से चलता है. आजीविका इसी पर निर्भर है. हमारे पूर्वज ही बांसुरी बनाने का काम करते थे.

"हमलोग शुरू से यही काम करते आ रहे हैं. गांव के ज्यादातर परिवारों की आजीविका इसी पर निर्भर है, लेकिन अब बांसुरी का बाजार कमजोर हो गया है. हम चाहते हैं कि कोई हमारी समस्याओं की ओर ध्यान दे." -नूर मोहम्मद, कारीगर

कारीगर नूर मोहम्मद (ETV Bharat)

10 साल की उम्र से ही बांसुरी बना रहे: कारीगर नूर मोहम्मद बताते हैं कि वह 10 साल की उम्र से ही बांसुरी बनाने के काम में जुटे हैं. मान्यता है कि द्वापर युग में कृष्ण के हाथों में जो बांसुरी रहती थी, वह नरकट की बनी होती थी. इसलिए हमलोग नरकट की बांसुरी बनाते हैं.

नरकट का करते इस्तेमाल: कारीगरों के अनुसार बांसुरी बनाने के लिए गांठ रहित नरकट की लकड़ी सबसे उपयुक्त मानी जाती है. पहले गांव और आसपास के इलाके में नरकट की भरपूर खेती होती थी, लेकिन अब इसकी कमी आ गई है. इसकी जगह चीन से आने वाले बांस की मांग बढ़ी है. बावजूद इसके कुढ़नी के कारीगर आज भी पारंपरिक तरीके से नरकट से ही बांसुरी तैयार करते हैं.

नरकट क्या है?: नरकट एक एक घास है, जिसके पौधे का तना अंदर से खोखला और गांठ वाला होता है. आमतौर पर यह गन्ना की तरह दिखता है, लेकिन गन्ना से पतला होता है. पहले इसकी कलम भी बनायी जाती थी, जिसकी मदद से स्याही से कागज पर लिखा जाता था.

श्रीकृष्ण जनमाष्टमी का इंतजार: इस गांव में सिर्फ बांसुरी बनाया ही नहीं जाता बल्कि यहीं के लोग बाजार में बांसुरी बेचने भी जाते हैं. यहां के लोगों को सबसे ज्यादा श्रीकृष्ण जनमाष्टमी का इंतजार रहता है. जनमाष्टमी मेले में इसकी खूब डिमांड होती है.

मेला में बांसुरी विक्रेता मोहम्मद वसीम (ETV Bharat)

पूरे गांव के लोग बनाते हैं बांसुरी: हर साल गांव से लेकर शहर तक जनमाष्टमी का मेला लगता है. मेले में बांसुरी बेचने वाले मोहम्मद वसीम कहते हैं कि हमलोग शुरू से यही कारोबार करते आ रहे हैं. पूरे गांव के लोग बांसुरी बनाने का काम करते हैं.

दादा-पिता फिर बेटा: बांसुरी विक्रेता मो. शोराब बताते हैं कि पहले इनके दादा, फिर पिता और अब खुद बांसुरी बनाने और बेचने का काम करते हैं. मो. शोराब पढ़ाई भी करते हैं और परिवार के काम काम में हाथ भी बंटाते हैं.

"मैं पढ़ाई करता हूं. कभी कभी काम में हाथ बंटाता हू. मेरे दादा बांसुरी का निर्माण करते थे. इसके बाद पापा कर रहे हैं." -मो. शोराब, बांसुरी विक्रेता

मेला में बांसुरी विक्रेता (ETV Bharat)

10 से 50 रुपये तक कीमत: कारीगर मोहम्मद रिजवान बताते हैं कि एक बांसुरी बनाने में 4 से 5 रुपये का खर्च आता है. पूरा परिवार दिन भर में 100 से 110 बांसुरी तैयार कर लेता है. 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की कीमत पर यह बांसुरियां बिकती है. सबसे ज्यादा बिक्री जन्माष्टमी के मौके पर होती है.

बांसुरी विक्रेता (ETV Bharat)

गांव की मान्यताएं: गांव के लोग मानते हैं कि जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करना शुभ होता है. मान्यता है कि ऐसा करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों के दुख हर लेते हैं. यही कारण है कि आज भी यह बांसुरी सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक मानी जाती है.

