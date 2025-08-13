भोपाल: मध्य प्रदेश में संस्‍कृति विभाग द्वारा बलराम जयंती और श्रीकृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी के अवसर पर श्रीकृष्‍ण पर्व, हलधर महोत्‍सव और लीला पुरुषोत्तम का प्रकटोत्‍सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इस पर्व का आयोजन 14 से 18 अगस्त के बीच होगा. इस दौरान प्रदेश के 3 हजार से अधिक श्रीकृष्ण के मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे.

प्रदेश भर में 1 हजार से अधिक कलाकार भजन, कीर्तन और नृत्य-नाटिका के साथ श्रीकृष्ष्ण से संबंधित प्रस्तुतियां देंगे. लेकिन इस बीच कांग्रेस ने संस्कृति विभाग के कार्यक्रम को लेकर सवाल खड़े किए हैं.

100 से अधिक स्थानों पर 155 सांस्कृतिक कार्यक्रम

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी ने बताया कि "बलराम जयंती एवं श्रीकृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी के अवसर पर प्रदेश के 3000 से अधिक श्रीकृष्ण मंदिरों में विविध धार्मिक अनुष्ठान और 100 से अधिक प्रमुख स्थलों पर 155 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे. इन कार्यक्रमों में 1000 से अधिक कलाकार अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से श्रीकृष्ण भक्ति संगीत, भजन, कीर्तन करेंगे. श्रीकृष्ण पर्व न केवल भक्ति और आध्यात्मिकता का उत्सव होगा, बल्कि मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रदर्शित करेगा."

सीएम हाउस में पधारेंगे 1000 बाल गोपाल

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्य कार्यक्रम श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री निवास पर दोपहर 2 बजे से आयोजित होगा. जिसमें 1000 से अधिक बाल गोपाल श्रीकृष्ण की वेशभूषा में अपने परिजनों के साथ शामिल होंगे. इस अवसर पर इस्कॉन मंदिर के माध्यम से गोपाल कृष्ण का अभिषेक होगा. मुख्यमंत्री द्वारा पधारे अतिथिगण और सहभागीगण तथा उनके साथ बाल गोपालों को माखन मिश्री, लड्डू गोपाल का विग्रह एवं हर घर गोकुल, घर घर गोपाल प्लेकार्डस तथा मोरपंख भेंट किए जाएंगे.

होटलों में भी मनेगी जन्माष्टमी

मंदिरों में मटकी-फोड़, रास-लीला, भजन संध्या के साथ 3000 से अधिक मंदिरों में साज-सज्जा, श्रृंगार प्रतियोगिता का आयोजन महत्वपूर्ण होगा. मंदिरों में अनुपम श्रृंगार के लिए 1.50 लाख रुपये के तीन, 1.00 लाख रुपये के लिए पांच और 51 हजार रुपये के 7 पुरस्कारों का वितरण शामिल है. प्रदेश के सभी होटलों में जन्माष्टमी मनाये जाने की अनोखी पहल भी की जा रही है. इसी के साथ प्रदेश में समय-समय पर गीता भवनों की स्थापना के लिए भूमिपूजन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा.

कांग्रेस ने संस्कृति विभाग के कार्यक्रम पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

'कर्म से भाग रहे, सरकार कर रही दिखावा'

कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया ने कहा कि "श्रीकृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, गीता में भी यही लिखा है लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव कर्म पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. उनको देखना चाहिए कि यदि उन्होंने कर्म किए होते तो आज प्रदेश में मंहगाई नहीं होती. कर्म किए होते तो बेरोजगारी नहीं होती. यदि सरकार ने अच्छे कर्म किए होते तो कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश नंबर वन नहीं होता और जनता परेशान नहीं होती.

सदियों से हम श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाते आ रहे हैं. हर घर में मनाई जाती है. लेकिन सरकार जिस तरीके से इवेंटबाजी कर रही है, वो यह बताता है कि वो अपने कर्म से भाग रहे हैं और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं."