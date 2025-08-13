ETV Bharat / state

जन्माष्टमी 2025; मथुरा पहुंचेंगे 50 लाख श्रद्धालु, बुंदेलखंड-राजस्थान-हरियाणा के 1 हजार कलाकार राधा-कृष्ण बन मचाएंगे धमाल - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

तीन दिन तक होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, वृंदावन- गोवर्धन-गोकुल-बरसाना और नंदगांव में तैयारियां पूरी.

प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम.
प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम. (Photo Credit; ETV Bharat)
लखनऊ : ब्रज क्षेत्र के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. 1 हजार के करीब कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे. भगवान श्रीकृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव पर मथुरा में 50 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने का अनुमान है. मथुरा-वृंदावन में 3 दिन शहर के मुख्य मार्ग से लेकर गलियों तक भव्य शोभायात्राएं निकलेंगी. 15 से लेकर 17 अगस्त तक कार्यक्रम होंगे.

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी. इससे पहले 15 अगस्त से ही कार्यक्रमों का दौर शुरू हो जाएगा. श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं. शहर में छोटे-बड़े मंच सजाए गए हैं. इन पर कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे.

मथुरा में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू : यूपी सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मथुरा-वृन्दावन में तीन दिन शहर के मुख्य मार्ग से लेकर गलियों तक भव्य शोभायात्राएं निकलेंगी. पारंपरिक झांकियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विविध गतिविधियों के माध्यम से ब्रज की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा. 15 से 17 अगस्त तक 3 दिन की लगातार छुट्टी होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है.

श्रद्धालु और पर्यटक श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़ी लीलाएं देख सकेंगे : पर्यटन मंत्री ने बताया कि मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और गोकुल में भव्य तैयारियां की गईं हैं. इनके जरिए श्रद्धालु और पर्यटक भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़ी लीलाओं का साक्षात अनुभव कर सकेंगे. हमारा प्रयास है कि यहां आने वाला हर व्यक्ति भक्ति, आनंद और अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव के साथ लौटे. ब्रज की समृद्ध विरासत दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचे. मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्ति का माहौल चरम पर है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि से 15 अगस्त को निकलेगी शोभायात्रा : मंत्री ने बताया कि मथुरा की गलियों में श्रीकृष्ण बाल लीलाओं की झांकियां सज रहीं हैं. वहीं, मंदिरों को फूलों, फसाड लाइटिंग, रंगोली और दीपों से सजाया जा रहा है. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि से भव्य शोभायात्रा निकलेगी. राधा-कृष्ण मंदिरों को फूल, रंगोली और दीपों से सजाया जा रहा है. ब्रज और बुंदेलखंड के साथ-साथ राजस्थान व हरियाणा के लोक कलाकार नृत्य प्रस्तुत करेंगे. कार्यक्रम में राई, कच्छी घोड़ी और गुजरी नृत्य की विशेष झलक देखने को मिलेगी.

इस्कॉन और बरसाना के राधा रानी मंदिर में होगी भजन संध्या : वहीं इस्कॉन और बरसाना के राधा रानी मंदिर की भजन मंडलियां भक्ति संध्या के माध्यम से श्रद्धालुओं को भाव-विभोर करेंगी. प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना और नंदगांव में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेष तैयारियां की गईं हैं. जन्माष्टमी केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि ब्रज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. पर्यटक सुविधाओं को सुदृढ़ करते हुए पर्यटन विभाग दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का स्वागत करेगा.

