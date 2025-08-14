ETV Bharat / state

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की सही तारीख कर लें नोट, जानें क्या है लड्डू गोपाल की पूजा का शुभ मुहूर्त

देशभर में बड़ी ही धूमधाम से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है. मंदिरों में साज-सजावट की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं.

Published : August 14, 2025

कुरुक्षेत्र: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हिंदू धर्म में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. यह पर्व अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक तो है ही, लेकिन प्रेम, भक्ति और आस्था का भी संदेश देता है. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर देशभर में धूम है. इस बार बाजारों में भी रौनक है. 16 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी. बता दें की भाद्रपद महिना चल रहा है और भाद्रपद महीने में सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा त्योहार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हर साल धूमधाम से मनाया जाता है.

कब हुआ था भगवान श्रीकृष्ण का जन्म: शास्त्रों के मुताबिक, इस बार भगवान श्रीकृष्ण का 5252 वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है. शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था. इसलिए भाद्रपद महीने की कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन रात के 12:00 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था. जिस दिन लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है. तो वहीं भगवान कृष्ण के भक्त भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन व्रत भी रखते हैं और उनकी विधिवत रूप से पूजा-अर्चना करते हैं. चलिए जानते हैं कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का विधान क्या है और क्या है पूजा-अर्चना का शुभ मुहूर्त.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी कब है: पंडित राकेश शर्मा ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. कुछ भक्तजन इस त्योहार को 15 अगस्त को मना रहे हैं, तो कुछ 16 अगस्त को मानकर चल रहे हैं. बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की शुरुआत 15 अगस्त रात 11.49 से होगी, जबकि इसका समापन 16 अगस्त रात को 9.34 पर होगा.

15 नहीं 16 अगस्त को है जन्माष्टमी: सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार उदय तिथि के साथ रखे जाते हैं, इसलिए श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी. आम लोग और वैष्णव सभी 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे. पंडित ने बताया कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी भरणी नक्षत्र में मनाई जाएगी. जबकि रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 4.38 से शुरू होकर 18 अगस्त को सुबह 3.17 तक रहेगा. लेकिन उस दिन नवमी है, इसलिए 16 अगस्त के दिन ही श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी. भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना करने का शुभ मुहूर्त का समय 16 अगस्त को रात के 12.5 से लेकर 14.47 तक रहेगा. इस दिन चंद्रोदय का समय रात के 11.32 मिनट पर होगा. चंद्रोदय से 12.47 तक व्रत का पारण किया जाएगा.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का महत्व: पंडित ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था. इसलिए इस दिन विधिवत रूप से उनकी पूजा-अर्चना की जाती है. व्रत रखा जाता है. इस दिन लड्डू गोपाल की विशेष तौर पर पूजा-अर्चना की जाती है. इससे घर में सुख-समृद्धि आती है. वहीं, बच्चों की अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी उम्र के लिए जीवन में तरक्की के लिए माताएं विशेष तौर पर लड्डू गोपाल की पूजा-अर्चना करती हैं और व्रत रखती हैं.

व्रत-पूजा का विधान: पंडित राकेश ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के दिन में सूर्योदय से पहले स्नान करें और साफ-सुथरे कपड़े वस्त्र धारण करें. श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें और उनका दूध-गंगाजल से अभिषेक करें. लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाएं और उनको पीले रंग के फूल-मिठाई और वस्त्र अर्पित करें. लड्डू गोपाल के पालने को सजाकर उनकी मूर्ति की स्थापना करें. उनके पालन में छोटे-छोटे खिलौने जरूर रखें. जो लोग व्रत रखना चाहते हैं, वह व्रत का प्रण लें. इसके बाद लड्डू गोपाल जी की आरती उतारें.

व्रत पारण का विधान: इसके बाद शाम के समय पूजा करने के बाद फल या कुट्टू के आटे से व्यंजन खाएं. पूजा के दौरान उनका माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाएं. रात में चंद्र उदय होने के बाद उनके दर्शन करें और उसके बाद लड्डू गोपाल की पूजा-अर्चना करने के बाद उनको मिठाई का भोग लगाएं. ॐ नमो: भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और व्रत पारण के समय अपने व्रत का पारण करें. मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से करोड़ों से ज्यादा एकादशी करने का फल मिलता है.

