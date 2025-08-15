कानपुर/हाथरस/लखनऊ: प्रदेश भर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं. लड्डू गोपाल के लिए बाजार सज गए हैं. कानपुर में जहां अष्टधातु के लड्डू गोपाल को भेंट देने की तैयारी है. वहीं, हाथरस के कारीगर एक से बढ़कर एक झूले तैयार कर रहे हैं. लखनऊ का अमीनाबाद बाजार मानों कृष्णमय बन गया है. तरह-तरह के सजावटी सामान, भगवान श्रीकृष्ण के वस्त्र और मिठाइयां, प्रसाद से दुकानें पटी पड़ी हैं. डिजिटल मूर्तियां, आकर्षक लाइटिंग भी डिमांड में है.

कानपुर में अष्टधातु के लड्डू गोपाल: कृष्ण भक्ति और सोने के प्रति अपने अनूठे प्रेम को लेकर कानपुर समेत देशभर में सुर्खियों में रहने वाले गूगल गोल्डन बाबा उर्फ मनोजानंद महाराज हर वर्ष की भांति इस बार भी कृष्ण प्रेमियों को लड्डू गोपाल भेंट करेंगे. वह करीब 13 सालों से कृष्ण प्रेमियों को निशुल्क लड्डू गोपाल भेंट कर रहे है. अभी तक 20 से 25 हजार लड्डू गोपाल भक्तों को वितरित कर चुके हैं.

शहर के काकादेव में रहने वाले गूगल गोल्डन 5 किलो सोना धारण करते हैं. इस वजह से उन्हें बप्पी लहरी के नाम से भी जाना जाता है. हर साल की भांति इस साल भी जन्माष्टमी पर वह पिपलेश्वर महादेव मंदिर काकादेव में लड्डू गोपाल का वितरण करेंगे.

इन शर्तों के साथ मिलेंगे लड्डू गोपाल: गूगल गोल्डन बाबा उर्फ मनोजानंद महाराज ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी के पावन पर्व जो लड्डू गोपाल भक्तों को वितरित किए जाएंगे इसको लेकर कुछ शर्तें भी लगाई हैं. उन भक्तों को ही लड्डू गोपाल दिए जाएंगे जो शपथ पत्र में अपना नाम और हस्ताक्षर करेंगे, इसमें यह शर्त है, कि लड्डू गोपाल मिलने के बाद वह अपने घर में किसी भी प्रकार के मांस- मदिरा का सेवन नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल मिलने के बाद अगर कोई भी मांस-मदिरा का सेवन करता है तो इसके पाप का वह स्वयं भागीदार होगा.

मुस्लिम कारीगर तैयार करते हैं लड्डू गोपाल: गूगल गोल्डन बाबा ने बताया कि मुरादाबाद के मुस्लिम कारीगर द्वारा लड्डू गोपाल की आकर्षक और अलौकिक प्रतिमा बनाई जाती है. जन्माष्टमी त्योहार से कुछ महीने पहले ही उनके द्वारा कारीगरों को तैयार करने के लिए आर्डर देना पड़ता है. उन्होंने बताया कि मुरादाबाद से आने के बाद इनके वस्त्रों को कन्हैया गारमेंट्स द्वारा तैयार किया जाता है.

फिर वह खुद अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उनकी विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते है. इसके बाद इन्हें भक्तों में भेंट कर दिया जाता है. खास बात यह है कि इस बार जन्माष्टमी पर वह 551 लड्डू गोपाल, 51 रामचरितमानस, 51 भागवत गीता और 21 शिव पुराण का का भी वितरण संतों के साथ करेंगे.

हाथरस में श्रीकृष्ण भगवान के झूले: श्रीकृष्ण जन्मष्टमी पर भगवान को झुलाने के लिए हाथरस में पालने यानी झूले तैयार किए जाते हैं. यहां तैयार पालने देश के कोने-कोने में भेजे जाते हैं. श्रद्धालु इन पालनों को खरीदकर जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप को झुलाते हैं. श्रीकृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था. हाथरस बृज की देहरी कहलाता है. यहां के लोगों में भगवान श्रीकृष्ण के प्रति गहरी आस्था है. जन्माष्टमी पर जिस झूले में भगवान श्रीकृष्ण को झुलाया जाता है, वह झूले हाथरस में ही तैयार किए जाते हैं. इस बार भी इन झूलों को बनाने का काम होली के बाद से शुरू हुआ है. अब देशभर के बाजारों में सज रहे हैं.

हाथरस में के कई स्थानों पर पीतल, एल्युमीनियम और चांदी के झूले बनाए जाते हैं. इन झूलों की देशभर में मांग रहती है. यहां झुलों के साथ-साथ लड्डू गोपाल, उनका सिंहासन और बंशी आदि भी बड़े स्तर पर बनाई जाती है. कारोबारी मनोज वर्मा बताते हैं, कि हाथरस में हैंडीक्राफ्ट का काम 100 साल पुराना है.

यहां होली से शुरू होकर जन्माष्टमी तक झूले पालने बनाने का काम होता है. इनकी कीमत 700 रुपए प्रति किलो से लेकर 2500 रुपए किलो तक है. झूले बनाने वाले गिरीश कुमार बताते हैं, कि उनकी फर्म 1983 से झूले आदि बनाने का काम कर रही है. वह बचपन से ही इस काम को करते चले आ रहे हैं. एक झूले को बनाने में 5-6 आदमी काम पर लगते हैं और 5-6 घंटे में एक झूला तैयार कर पाते हैं.

पवन वर्मा बताते हैं कि हाथरस में झूले के अलावा ठाकुर जी का सिंहासन, बांसुरी आदि भी तैयार किए जाते हैं. कारोबारी महेश वर्मा बताते हैं, कि वह पीतल, तांबे, चांदी आदि सभी धातु के झूले बनाते हैं. उनके यहां बने झूले गुजरात, मुंबई, दिल्ली सहित देश भर में जाते हैं.

उनका कहना है कि कच्चा माल उन्हें 18% टैक्स पर मिलता है, जबकि तैयार माल 12% पर जाता है. टैक्स के डिफरेंस को वह कवर नहीं कर पाते हैं. सरकार यह टैक्स सामान कर दे तो उन्हें काफी राहत मिलेगी.

लखनऊ में सज गया जन्माष्टमी बाजार: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के बाजार पूरी तरह गुलजार हैं. महिलाएं घर में स्थापित करने के लिए लड्डू गोपाल, रंग-बिरंगे वस्त्र, झूला, मच्छरदानी, मुकुट, बंशी और माला इत्यादि की खरीदारी कर रही हैं. कुछ लोग ज्वेलरी की दुकान में जाकर के अपने नन्हें लड्डू गोपाल के लिए सोने या चांदी का मुकुट, बांसुरी खरीद रहे हैं.

लखनऊ के अमीनाबाद बाजार में खरीदारी करने पहुंची नेहा सोनी ने कहा कि वह हर साल श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का सामान अमीनाबाद बाजार से ही खरीदती हैं. यहां हर चीज का अच्छा कलेक्शन होता है. इस बाजार में बहुत ही अच्छे दाम पर सामान मिल जाता है. खरीदार रामकृष्ण ने बताया कि वह बीते 25 वर्षों से अमीनाबाद बाजार खरीदारी कर रहे हैं. इस बार वह बच्चे के लिए श्रीकृष्ण की जरी और स्टोन वाली लाल रंग की पोशाक खरीदने के लिए पहुंचे है.

दुकानदार श्याम सुंदर ने कहा कि अमीनाबाद लखनऊ का सबसे पुराना बाजार है. यहां पर हर एक सामान मिलता है. बाजार में लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग आजकल ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं. बाजार आना नहीं पसंद कर रहे हैं. घर बैठे ही 10 दिन पहले से ऑर्डर कर देते हैं और सामान घर पर आ जाता है. ऑनलाइन की वजह से फुटकर दुकानदारों पर काफी असर पड़ा है.

एक दुकानदार ने कहा कि बाजार में बहुत सारी नई सामग्री आई है. ज्यादातर लोग अपने छोटे बच्चों के लिए राधा रानी और श्रीकृष्ण की पोशाक खरीदने आते हैं. लखनऊ में पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर दुकानदारी पर पड़ा है.

चौक सर्राफा व्यापारी आदिश जैन ने कहा कि इस बार बाजार में बहुत सारी चीजें नई आई हैं. सोने और चांदी की बांसुरी, पालना, कटोरी और चम्मच महिलाएं अपने लड्डू गोपाल के लिए खरीद रही हैं. पिछले कुछ सालों में इन सभी चीजों की डिमांड काफी अधिक बढ़ी है.

इनकी कीमत दो हजार से शुरू होकर के लाख रुपए तक है. यह निर्भर करता है, कि व्यक्ति क्या पसंद कर रहा है. कितने कैरेट का पसंद कर रहा है. कितने वजन का पसंद कर रहा है. इन सब बातों के आधार पर दाम कम या ज्यादा होता है.

