चंडीगढ़ के मंदिरों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम, भक्तजनों ने मनाया दूध-दही-मक्खन हांडी फोड़ उत्सव - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

चंडीगढ़ में जन्माष्टमी के लिए मंदिर सज चुके हैं. कान्हा के जयकारे लगाए जा रहे हैं. भजन-कृतन शुरू हो गए हैं.

जन्माष्टमी के लिए सज गए मंदिर
जन्माष्टमी के लिए सज गए मंदिर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 15, 2025 at 10:56 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 11:59 AM IST

पंचकूला: इस वर्ष जन्माष्टमी का त्यौहार 16 अगस्त को मनाया जा रहा है. लेकिन श्रद्धालुओं की खुशी और उत्साह ऐसा है कि एक सप्ताह पहले से कान्हा जी के स्वागत के लिए विभिन्न शहरों के मंदिरों में अभी से साज-सजावट और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है. इसी तरह चंडीगढ़ के सेक्टर 40 स्थित श्री हनुमंत धाम में भी सुंदरकांड सभा की महिलाओं और बच्चों द्वारा धूमधाम से 31 फीट ऊंची दूध-दही-मक्खन की हांडी फोड़ उत्सव मनाया गया.

हांडी फोड़ उत्सव: मंदिर कमेटी की महिला सदस्यों समेत अन्य श्रद्धालुओं और बच्चों द्वारा गत दिवस ही श्री हनुमंत धाम को अंदर और बाहर से फूलों से सजाया गया. साथ ही मंदिर प्रांगण में ही 31 फीट ऊंची रस्सी पर कान्हा की दूध-दही-मक्खन की मटकी को बांधा गया. इस मटकी को फोड़ने के लिए छोटे बाल-गोपाल (बच्चों) की एक टोली तैयार हुई. सभी महिलाओं की उपस्थिति में भजनों के बीच बच्चों ने सामूहिक हांडी (पिरामिड) बनाई. इसके बाद कान्हा बने एक बच्चा पिरामिड के ऊपर चढ़ा और फिर मटकी फोड़ डाली.

चंडीगढ़ में हांडी फोड़ उत्सव
चंडीगढ़ में हांडी फोड़ उत्सव (Etv Bharat)

कान्हा जी के जयकारों से गूंजा मंदिर: मटकी फूटने पर जहां बच्चों ने कान्हा के जयकारों के उद्घोष लगाए. वहीं, महिलाओं ने अलग-अलग कई तरह के भजन गाए, जैसे- हाथी, घोड़ा, पालकी-जय कन्हैया लाल की. इस दौरान सभी श्रद्धालु महिलाओं में भारी उत्साह देखा गया. सभी ने एक साथ तालियां बजाकर वहां मौजूद लोगों को बधाई देते हुए एक दूसरे को मिठाई और फल खिलाए.

चंडीगढ़ के मंदिरों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम (Etv Bharat)

लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया: इस अवसर पर श्री हनुमंत धाम को सुंदर लाइटों से खूबसूरत तरीके से सजाया गया. लड्डू गोपाल का आकर्षक व मनमोहक श्रृंगार कर उन्हें आभूषण से सजाया गया. इस अवसर पर सभा की प्रधान नीना तिवारी ने कहा कि जन्माष्टमी के पवित्र महीने के दौरान जन्माष्टमी उत्सव को श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. मंदिर कमेटी की प्रधान नीना तिवारी ने बताया कि जन्माष्टमी पर जो बच्चे राधा-कृष्ण बनकर पहुंचेंगे, उन सभी को प्रबंधकों द्वारा तोहफे दिए जाएंगे. इसके अलावा, मंदिर प्रबंधन द्वारा सभी वाहन चालकों व अन्य लोगों को करीब 300 तिरंगे नि: शुल्क देने की बात भी कही.

चंडीगढ़ में सजाए जा रहे मंदिर
चंडीगढ़ में सजाए जा रहे मंदिर (Etv Bharat)

यह महिला सदस्य रही उपस्थित: इस अवसर पर मंच के सदस्य उषा सिंगला, सुदर्शन, पाल शर्मा , सुनीता आनंद, सुशीला, गायत्री देवी, सरला, कुमुद, अलका जोशी, दीप्ति, राज कालिया, उर्मिल कंचन, सुमन ठक्कर व अन्य महिला श्रद्धालु व बच्चे उपस्थित रहे.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
चंडीगढ़ के मंदिरों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम (Etv Bharat)

