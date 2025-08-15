चंडीगढ़: जब नंद के आंगन में कन्हैया ने जन्म लिया, तो गोकुल की गलियों में बंसी की तान गूंज उठी और हर दिल में प्रेम व भक्ति का रंग बिखर गया. जनमाष्टमी का पावन पर्व केवल भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव ही नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और आनंद का संगम है. इस दिन माखन-मिश्री की मिठास, झांकियों की रौनक और भक्ति भरे भजनों की स्वरलहरियां हर घर को मथुरा बना देती हैं.
क्यों ना इस उत्सव को और खास बनाया जाए अपनों को ऐसी शुभकामनाएं भेजकर, जो उनके दिल को छू जाएं? आइए, हम आपके लिए लाए हैं 10 ऐसी बेस्ट जनमाष्टमी शुभकामनाएं, जो पढ़ते ही चेहरे पर मुस्कान और मन में भक्ति का रंग बिखेर देंगी.
कृष्ण की बंसी की मधुर तान आपके जीवन में सुख-शांति लाए. जनमाष्टमी का ये पर्व आपके लिए प्रेम और समृद्धि का संदेश लेकर आए. शुभ जनमाष्टमी.
माखन चोर नंदलाल आपके जीवन से सारी चिंताएं चुरा लें और हर पल को आनंदमय बनाएं. आपको और आपके परिवार को जनमाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं.
राधा-कृष्ण का पवित्र प्रेम आपके जीवन में विश्वास और स्नेह की मिठास घोले. जनमाष्टमी का ये पर्व आपके लिए अनंत खुशियां लाए.
कन्हैया के चरणों में सच्ची भक्ति और मन में प्रेम का दीप जलाएं. जनमाष्टमी का ये पवित्र दिन आपके जीवन को प्रकाशमय करे. शुभकामनाएं.
जैसे कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, वैसे ही ये जनमाष्टमी आपके रिश्तों को और मजबूत करे. प्यार और भक्ति से भरा हो आपका जीवन.
नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं
कृष्ण की लीलाओं की तरह आपका जीवन भी रंगों और खुशियों से भरा रहे. जनमाष्टमी के इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई.
मुरली मनोहर का आशीर्वाद आपके जीवन में हर कठिनाई को आसान बनाए. जनमाष्टमी का ये पर्व आपके लिए मंगलमय हो.
हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं
इस जनमाष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण आपके मन की हर मुराद पूरी करें और आपके जीवन को प्रेम व भक्ति से सराबोर करें. शुभ जनमाष्टमी.
ये भी पढ़ें- कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सजा चंडीगढ़ का बाजार, जमकर खरीदारी कर रहे लोग, बाजारों में उमड़ी भारी भीड़ - KRISHNA JANMASHTAMI 2025