भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर अपनों को भेजें ये दिल को छूने वाली शुभकामनाएं, पढ़ते ही खिल उठेगा दिल - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

Janmashtami Messages:हम आपके लिए लाए हैं 10 ऐसी बेस्ट जनमाष्टमी शुभकामनाएं, जो पढ़ते ही चेहरे पर मुस्कान और मन में भक्ति का रंग बिखेर देंगी.

KRISHNA JANMASHTAMI 2025
जनमाष्टमी 2025 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 15, 2025 at 7:57 PM IST

2 Min Read

चंडीगढ़: जब नंद के आंगन में कन्हैया ने जन्म लिया, तो गोकुल की गलियों में बंसी की तान गूंज उठी और हर दिल में प्रेम व भक्ति का रंग बिखर गया. जनमाष्टमी का पावन पर्व केवल भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव ही नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और आनंद का संगम है. इस दिन माखन-मिश्री की मिठास, झांकियों की रौनक और भक्ति भरे भजनों की स्वरलहरियां हर घर को मथुरा बना देती हैं.

क्यों ना इस उत्सव को और खास बनाया जाए अपनों को ऐसी शुभकामनाएं भेजकर, जो उनके दिल को छू जाएं? आइए, हम आपके लिए लाए हैं 10 ऐसी बेस्ट जनमाष्टमी शुभकामनाएं, जो पढ़ते ही चेहरे पर मुस्कान और मन में भक्ति का रंग बिखेर देंगी.

कृष्ण की बंसी की मधुर तान आपके जीवन में सुख-शांति लाए. जनमाष्टमी का ये पर्व आपके लिए प्रेम और समृद्धि का संदेश लेकर आए. शुभ जनमाष्टमी.

KRISHNA JANMASHTAMI 2025
कृष्ण जन्माष्टमी शुभकामना विशेज (Etv Bharat)

माखन चोर नंदलाल आपके जीवन से सारी चिंताएं चुरा लें और हर पल को आनंदमय बनाएं. आपको और आपके परिवार को जनमाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं.

KRISHNA JANMASHTAMI 2025
कृष्ण जन्माष्टमी शुभकामना विशेज (Etv Bharat)

राधा-कृष्ण का पवित्र प्रेम आपके जीवन में विश्वास और स्नेह की मिठास घोले. जनमाष्टमी का ये पर्व आपके लिए अनंत खुशियां लाए.

KRISHNA JANMASHTAMI 2025
कृष्ण जन्माष्टमी शुभकामना विशेज (Etv Bharat)

कन्हैया के चरणों में सच्ची भक्ति और मन में प्रेम का दीप जलाएं. जनमाष्टमी का ये पवित्र दिन आपके जीवन को प्रकाशमय करे. शुभकामनाएं.

KRISHNA JANMASHTAMI 2025
कृष्ण जन्माष्टमी शुभकामना विशेज (Etv Bharat)

जैसे कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, वैसे ही ये जनमाष्टमी आपके रिश्तों को और मजबूत करे. प्यार और भक्ति से भरा हो आपका जीवन.

KRISHNA JANMASHTAMI 2025
कृष्ण जन्माष्टमी शुभकामना विशेज (Etv Bharat)

नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

KRISHNA JANMASHTAMI 2025
कृष्ण जन्माष्टमी शुभकामना विशेज (Etv Bharat)

कृष्ण की लीलाओं की तरह आपका जीवन भी रंगों और खुशियों से भरा रहे. जनमाष्टमी के इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई.

KRISHNA JANMASHTAMI 2025
कृष्ण जन्माष्टमी शुभकामना विशेज (Etv Bharat)

मुरली मनोहर का आशीर्वाद आपके जीवन में हर कठिनाई को आसान बनाए. जनमाष्टमी का ये पर्व आपके लिए मंगलमय हो.

KRISHNA JANMASHTAMI 2025
कृष्ण जन्माष्टमी शुभकामना विशेज (Etv Bharat)

हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

KRISHNA JANMASHTAMI 2025
कृष्ण जन्माष्टमी शुभकामना विशेज (Etv Bharat)

इस जनमाष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण आपके मन की हर मुराद पूरी करें और आपके जीवन को प्रेम व भक्ति से सराबोर करें. शुभ जनमाष्टमी.

KRISHNA JANMASHTAMI 2025
कृष्ण जन्माष्टमी शुभकामना विशेज (Etv Bharat)

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

