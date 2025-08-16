जयपुर: भगवान श्रीकृष्ण के साथ आमतौर पर राधा रानी की ही पूजा होती है. राधा-कृष्ण के मंदिर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन राजधानी जयपुर के आमेर में विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है, जहां भगवान श्रीकृष्ण मीरा बाई के साथ विराजमान हैं. आमेर स्थित जगत शिरोमणि मंदिर में राधा की जगह मीरा बाई की पूजा होती है. इस मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में महाराजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था, जिसकी लागत उस समय 11.70 लाख रुपए आई थी. जन्माष्टमी के अवसर पर दूर-दूर से भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं. मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. जन्माष्टमी के दिन सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है. यह मंदिर पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है.

राजा ने बेटे जगत सिंह के नाम बनवाया था मंदिर: मंदिर पुजारी गौरी शंकर शर्मा ने बताया कि जगत शिरोमणि मंदिर में श्रीकृष्ण और मीरा बाई के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है. मंदिर का निर्माण हिंदू वास्तुशिल्प के अनुसार किया गया है. इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है. इस मंदिर का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने अपनी पत्नी महारानी कनकवती के कहने पर करवाया था. राजा ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में यह मंदिर बनवाया, जिसके कारण इसका नाम जगत शिरोमणि रखा गया. मंदिर का निर्माण सन् 1599 ईस्वी में शुरू हुआ और सन् 1608 ईस्वी में पूरा हुआ.

क्या है आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का इतिहास

जिस मूर्ति को पूजती थी मीरा बाई, वही यहां स्थापित: उन्होंने बताया कि कहा जाता है कि यहां स्थापित श्रीकृष्ण की मूर्ति वही है, जिसकी मीरा बाई पूजा करती थीं. मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर और काले पत्थर से हुआ है. मंदिर की दीवारों पर हाथी, घोड़े और पुराणों के दृश्यों का कलात्मक चित्रण है. मंदिर के पुजारी गौरी शंकर ने बताया कि आमेर के उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी तल पर स्थित मंदिर का निर्माण स्थानीय पीले पत्थर, सफेद और काले संगमरमर से किया गया है. मंदिर में पुराण कथाओं के आधार पर गढ़े गए शिल्प दर्शन योग्य हैं. मंदिर का मंडप दो मंजिल का है. यहां ऊपरी भाग में भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जबकि निचले भाग में श्रीकृष्ण और मीराबाई विराजमान हैं. भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की विशाल मूर्ति मुख्य कक्ष के सामने हाथ जोड़े खड़ी है. वहीं, संगमरमर से बने सुंदर तोरण द्वार हैं. यहां दोनों तरफ हाथियों की प्रतिमा है. यहां दीवारों व छतों पर सुंदर भित्ति चित्र बने हैं.

आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

मंदिर निर्माण की लागत: टूरिस्ट गाइड महेश शर्मा के अनुसार मंदिर को तीन भागों में बनाया गया था. मंदिर की नींव सन् 1599 में रखी गई थी. यह सन् 1608 में बनकर तैयार हुआ था. उस जमाने में मंदिर का गर्भगृह वाला हिस्सा करीब 9.72 लाख रुपए की लागत से बना था. दूसरा गरुड़ छतरी के निर्माण में 1.25 लाख रुपए का खर्चा हुआ था. मंदिर के तीसरे चरण में तोरण द्वार निर्माण हुआ था. इसमें उस समय 80 हजार रुपए का खर्चा आया था, कुल मिलाकर मंदिर के निर्माण में उस समय करीब 11.70 लाख रुपए की लागत आई थी, जो उस समय की एक बड़ी राशि थी.

फिल्मों की शूटिंग: यह मंदिर बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी लोकप्रिय रहा है. यहां धड़क, लम्हे, तलाश, हमराज और भूल भुलैया जैसी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है. साथ ही कई डॉक्यूमेंट्री भी यहां बन चुकी हैं. इस प्रकार जगत शिरोमणि मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है.