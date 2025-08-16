ETV Bharat / state

हरियाणा में जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में उमड़ा भक्ति का सैलाब, सजी झांकियां - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

नूंह और भिवानी में जन्माष्टमी पर मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है. सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ रही है.

नूंह-भिवानी में जन्माष्टमी की धूम
नूंह-भिवानी में जन्माष्टमी की धूम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 16, 2025 at 9:02 PM IST

नूंह/भिवानी: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर हरियाणा में भारी हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है. श्री कृष्ण जन्माष्टमी को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए मंदिरों को पूरी तरह से सजाया गया. हर मंदिर में भजन मंडली, रासलीला और भजन कीर्तन का इंतजाम किया गया है. इसके अलावा मनमोहक झांकियां भी प्रस्तुत की गई.

12 बजे के बाद खोला जाएगा उपवास

नूंह जिले की धरती ब्रज की धरती के नाम से जानी जाती है. यहां के मंदिरों में भी कान्हा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिखा. श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर अधिकतर लोगों ने आज व्रत किया हुआ है, जो रात्रि तकरीबन 12:00 बजे खोला जाएगा. श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद पंजीरी, चरण अमृत इत्यादि प्रसाद से यह व्रत खोला जाएगा.

मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया

महिला और बच्चों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सबसे ज्यादा खुशी देखी जा रही है. मंदिरों को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया है. हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह में भी हिंदू समाज के लोग पूरे हर्षोल्लास से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं. अगर सुरक्षा की बात की जाए तो जिले के सभी मंदिरों में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं.

नूंह के मंदिरों में जन्माष्टमी की धूम (ETV Bharat)

मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई

डीएसपी नूंह हरिंदर कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए सभी मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, ताकि लोग हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का पर्व मना सकें और मंदिर के दर्शन कर सकें.

भिवानी में भी दिखा गजब का उत्साह

वहीं, जन्माष्टमी पर्व को लेकर छोटी काशी भिवानी में भी धार्मिक उल्लास का विशेष वातावरण देखने को मिला. नगर के प्रमुख मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया. श्रद्धालुओं में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिल रहा है. रात्रि 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के साथ ही महाआरती, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों की धूम रहेगी.

भिवानी के मंदिरों में रौनक, उमड़ा भक्ति का सैलाब (ETV Bharat)

इन मंदिरों में उमड़ी भीड़

सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी मंदिर आश्रम से अंतरराष्ट्रीय श्री डॉ.अशोक गिरी महाराज ने बताया कि छोटी काशी के जोगीवाला शिव मंदिर धाम, सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी मंदिर आश्रम, संतोषी माता मंदिर स्थित श्याम दरबार, कृष्ण प्रणामी मंदिर और दिनोद गेट स्थित श्याम मंदिर सहित अनेक धार्मिक स्थलों पर भक्तिभाव से भरे कार्यक्रमों का आयोजन होगा. मंदिरों में भजन-कीर्तन, रासलीला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और श्रीकृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाएगा.

