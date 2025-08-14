चंडीगढ़: चंडीगढ़ में जन्माष्टमी का बाजार सज चुका है. लोग कृष्ण लला के पोशाक, मुकुट, बांसुरी, सहित झूला खरीदने बाजार पहुंच रहे हैं. चंडीगढ़ के बाजारों में जन्माष्टमी को लेकर ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. सुबह से ही लोग दुकानों में पहुंच रहे हैं और जमकर खरीदारी कर रहे हैं. कुछ लोग मिट्टी से बने लड्डू गोपाल भी खरीद रहे हैं. तो कुछ लोग अपने बच्चों के लिए कान्हा के ड्रेस खरीद रहे हैं.

क्या कहते हैं खरीदार: चंडीगढ़ के बाजार में खरीदारी करने आए एक ग्राहक ने कहा कि जन्माष्टमी के अवसर पर लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थापित करना शुभ होता है, इसलिए वो बाजार से लड्डू गोपाल खरीद रहे हैं. वहीं, अपने बेटे के लिए कान्हा का ड्रेस लेने आई महिला ने कहा कि जन्माष्टमी के मौके पर वो कृष्ण लला के साथ अपने बेटे को भी कान्हा के रूप में सजाएंगी. वहीं, एक महिला ने कहा कि मैं यहां कृष्ण लला के लिए कई चीजें लेने आई हूं. पोशाक, मुकुट, माला, मोर पंख, बांसुरी, झूला सहित कई चीजें यहां सुंदर मिल रहे हैं.

जन्माष्टमी की खरीदारी कर रहे लोग (ETV Bharat)

बाजार में सुंदर कपड़े सहित अन्य चीजें उपलब्ध: लड्डू गोपाल के कपड़े खरीदने आई महिला ने कहा कि दुकान पर लड्डू गोपाल के लिए सुंदर-सुंदर कपड़े झूले सहित आदि चीज उपलब्ध हैं. हम भी लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र खरीदने के लिए आए हैं. पहले की तरह इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाएंगे.

लोग जमकर कर रहे खरीदारी: वहीं, एक दुकानदार ने कहा कि ग्राहकों की सुबह से ही भीड़ है. लोग कृष्णा की मूर्ति खरीद रहे हैं. साथ ही कान्हा को सजाने के लिए कई आइटम भी खरीद रहे हैं. इस बार और भी नए डिजाइन के झूले, मुकुट और भगवान के कपड़े आए हैं. लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं.

चंडीगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी का बाजार (ETV Bharat)

बाजारों में भारी भीड़: वहीं, व्यापारियों का कहना है कि कुछ लोग लड्डू गोपाल की मूर्ति के साथ-साथ उनके वस्त्र, झूले और कंप्लीट सामान भी एक साथ खरीद रहे हैं. लोगों में कृष्ण जन्माष्टमी का क्रेज देखने को मिल रहा है. लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. बाजार में भीड़ हर दिन बढ़ रही है.

इन चीजों की हो रही अधिक बिक्री: कृष्ण जन्माष्टमी पर इस समय लोग लड्डू गोपाल को सजाने के लिए लड्डू गोपाल के वस्त्र, माला, मुकुट, कड़े, कुंडल, बांसुरी, मोर पंख, ठाकुर जी की मोर चढ़ी झाड़ू, चामर, छाता, मटकी, इत्र, सिंहासन, पालना, फूल बंगला, बाल चौकी, गाय, बछड़ा आदि सामान खरीद रहे हैं. खासकर लोगों को भगवान कृष्ण के मोर पंख और बांसुरी वाले वस्त्र भा रहे हैं.

चंडीगढ़ बाजार में कृष्ण लला की मूर्ति लिए महिला (ETV Bharat)

बता दें कि चंडीगढ़ के सभी मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारी पूरी कर ली गई है. सभी मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है. सेक्टर 20 के गोदिया मठ मंदिर और इस्कॉन मंदिर में भी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है. यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. हर एक बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं के भीड़ को लेकर खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं.

