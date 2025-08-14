ETV Bharat / state

कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सजा चंडीगढ़ का बाजार, जमकर खरीदारी कर रहे लोग, बाजारों में उमड़ी भारी भीड़ - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

चंडीगढ़ के बाजारों में जन्माष्टमी को लेकर भारी भीड़ है. लोग कान्हा के जन्मदिवस को लेकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं.

Krishna Janmashtami market
कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सजा चंडीगढ़ का बाजार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 14, 2025 at 5:32 PM IST

3 Min Read

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में जन्माष्टमी का बाजार सज चुका है. लोग कृष्ण लला के पोशाक, मुकुट, बांसुरी, सहित झूला खरीदने बाजार पहुंच रहे हैं. चंडीगढ़ के बाजारों में जन्माष्टमी को लेकर ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. सुबह से ही लोग दुकानों में पहुंच रहे हैं और जमकर खरीदारी कर रहे हैं. कुछ लोग मिट्टी से बने लड्डू गोपाल भी खरीद रहे हैं. तो कुछ लोग अपने बच्चों के लिए कान्हा के ड्रेस खरीद रहे हैं.

क्या कहते हैं खरीदार: चंडीगढ़ के बाजार में खरीदारी करने आए एक ग्राहक ने कहा कि जन्माष्टमी के अवसर पर लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थापित करना शुभ होता है, इसलिए वो बाजार से लड्डू गोपाल खरीद रहे हैं. वहीं, अपने बेटे के लिए कान्हा का ड्रेस लेने आई महिला ने कहा कि जन्माष्टमी के मौके पर वो कृष्ण लला के साथ अपने बेटे को भी कान्हा के रूप में सजाएंगी. वहीं, एक महिला ने कहा कि मैं यहां कृष्ण लला के लिए कई चीजें लेने आई हूं. पोशाक, मुकुट, माला, मोर पंख, बांसुरी, झूला सहित कई चीजें यहां सुंदर मिल रहे हैं.

Krishna Janmashtami 2025
जन्माष्टमी की खरीदारी कर रहे लोग (ETV Bharat)

बाजार में सुंदर कपड़े सहित अन्य चीजें उपलब्ध: लड्डू गोपाल के कपड़े खरीदने आई महिला ने कहा कि दुकान पर लड्डू गोपाल के लिए सुंदर-सुंदर कपड़े झूले सहित आदि चीज उपलब्ध हैं. हम भी लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र खरीदने के लिए आए हैं. पहले की तरह इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाएंगे.

लोग जमकर कर रहे खरीदारी: वहीं, एक दुकानदार ने कहा कि ग्राहकों की सुबह से ही भीड़ है. लोग कृष्णा की मूर्ति खरीद रहे हैं. साथ ही कान्हा को सजाने के लिए कई आइटम भी खरीद रहे हैं. इस बार और भी नए डिजाइन के झूले, मुकुट और भगवान के कपड़े आए हैं. लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं.

चंडीगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी का बाजार (ETV Bharat)

बाजारों में भारी भीड़: वहीं, व्यापारियों का कहना है कि कुछ लोग लड्डू गोपाल की मूर्ति के साथ-साथ उनके वस्त्र, झूले और कंप्लीट सामान भी एक साथ खरीद रहे हैं. लोगों में कृष्ण जन्माष्टमी का क्रेज देखने को मिल रहा है. लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. बाजार में भीड़ हर दिन बढ़ रही है.

इन चीजों की हो रही अधिक बिक्री: कृष्ण जन्माष्टमी पर इस समय लोग लड्डू गोपाल को सजाने के लिए लड्डू गोपाल के वस्त्र, माला, मुकुट, कड़े, कुंडल, बांसुरी, मोर पंख, ठाकुर जी की मोर चढ़ी झाड़ू, चामर, छाता, मटकी, इत्र, सिंहासन, पालना, फूल बंगला, बाल चौकी, गाय, बछड़ा आदि सामान खरीद रहे हैं. खासकर लोगों को भगवान कृष्ण के मोर पंख और बांसुरी वाले वस्त्र भा रहे हैं.

Krishna Janmashtami 2025
चंडीगढ़ बाजार में कृष्ण लला की मूर्ति लिए महिला (ETV Bharat)

बता दें कि चंडीगढ़ के सभी मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारी पूरी कर ली गई है. सभी मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है. सेक्टर 20 के गोदिया मठ मंदिर और इस्कॉन मंदिर में भी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है. यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. हर एक बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं के भीड़ को लेकर खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं.

ये भी पढ़ें:श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की सही तारीख कर लें नोट, जानें क्या है लड्डू गोपाल की पूजा का शुभ मुहूर्त

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में जन्माष्टमी का बाजार सज चुका है. लोग कृष्ण लला के पोशाक, मुकुट, बांसुरी, सहित झूला खरीदने बाजार पहुंच रहे हैं. चंडीगढ़ के बाजारों में जन्माष्टमी को लेकर ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. सुबह से ही लोग दुकानों में पहुंच रहे हैं और जमकर खरीदारी कर रहे हैं. कुछ लोग मिट्टी से बने लड्डू गोपाल भी खरीद रहे हैं. तो कुछ लोग अपने बच्चों के लिए कान्हा के ड्रेस खरीद रहे हैं.

क्या कहते हैं खरीदार: चंडीगढ़ के बाजार में खरीदारी करने आए एक ग्राहक ने कहा कि जन्माष्टमी के अवसर पर लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थापित करना शुभ होता है, इसलिए वो बाजार से लड्डू गोपाल खरीद रहे हैं. वहीं, अपने बेटे के लिए कान्हा का ड्रेस लेने आई महिला ने कहा कि जन्माष्टमी के मौके पर वो कृष्ण लला के साथ अपने बेटे को भी कान्हा के रूप में सजाएंगी. वहीं, एक महिला ने कहा कि मैं यहां कृष्ण लला के लिए कई चीजें लेने आई हूं. पोशाक, मुकुट, माला, मोर पंख, बांसुरी, झूला सहित कई चीजें यहां सुंदर मिल रहे हैं.

Krishna Janmashtami 2025
जन्माष्टमी की खरीदारी कर रहे लोग (ETV Bharat)

बाजार में सुंदर कपड़े सहित अन्य चीजें उपलब्ध: लड्डू गोपाल के कपड़े खरीदने आई महिला ने कहा कि दुकान पर लड्डू गोपाल के लिए सुंदर-सुंदर कपड़े झूले सहित आदि चीज उपलब्ध हैं. हम भी लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र खरीदने के लिए आए हैं. पहले की तरह इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाएंगे.

लोग जमकर कर रहे खरीदारी: वहीं, एक दुकानदार ने कहा कि ग्राहकों की सुबह से ही भीड़ है. लोग कृष्णा की मूर्ति खरीद रहे हैं. साथ ही कान्हा को सजाने के लिए कई आइटम भी खरीद रहे हैं. इस बार और भी नए डिजाइन के झूले, मुकुट और भगवान के कपड़े आए हैं. लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं.

चंडीगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी का बाजार (ETV Bharat)

बाजारों में भारी भीड़: वहीं, व्यापारियों का कहना है कि कुछ लोग लड्डू गोपाल की मूर्ति के साथ-साथ उनके वस्त्र, झूले और कंप्लीट सामान भी एक साथ खरीद रहे हैं. लोगों में कृष्ण जन्माष्टमी का क्रेज देखने को मिल रहा है. लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. बाजार में भीड़ हर दिन बढ़ रही है.

इन चीजों की हो रही अधिक बिक्री: कृष्ण जन्माष्टमी पर इस समय लोग लड्डू गोपाल को सजाने के लिए लड्डू गोपाल के वस्त्र, माला, मुकुट, कड़े, कुंडल, बांसुरी, मोर पंख, ठाकुर जी की मोर चढ़ी झाड़ू, चामर, छाता, मटकी, इत्र, सिंहासन, पालना, फूल बंगला, बाल चौकी, गाय, बछड़ा आदि सामान खरीद रहे हैं. खासकर लोगों को भगवान कृष्ण के मोर पंख और बांसुरी वाले वस्त्र भा रहे हैं.

Krishna Janmashtami 2025
चंडीगढ़ बाजार में कृष्ण लला की मूर्ति लिए महिला (ETV Bharat)

बता दें कि चंडीगढ़ के सभी मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारी पूरी कर ली गई है. सभी मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है. सेक्टर 20 के गोदिया मठ मंदिर और इस्कॉन मंदिर में भी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है. यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. हर एक बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं के भीड़ को लेकर खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं.

ये भी पढ़ें:श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की सही तारीख कर लें नोट, जानें क्या है लड्डू गोपाल की पूजा का शुभ मुहूर्त

For All Latest Updates

TAGGED:

JANMASHTAMI LADDU GOPAL PUJAKRISHNA JANMASHTAMI MARKETKRISHNA JANMASHTAMI SIGNIFICANCEJANMASHTAMI KIDS FANCY DRESS IDEASKRISHNA JANMASHTAMI 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.