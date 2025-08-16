दुर्ग: जिले के सेक्टर-6 मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर विशेष सजावट की गई है. अक्षय पात्र मंदिर में इस बार उत्सव को और भी भव्य रूप दिया गया है. मंदिर में पहली बार मथुरा-वृंदावन के कलाकार भगवान श्रीकृष्ण का श्रृंगार करेंगे, जिससे श्रद्धालुओं को वृंदावन जैसा दिव्य अनुभव होगा.
देशभर के अलग-अलग शहरों से मंगाए गए फूल: सेक्टर 6 अक्षय पात्र मंदिर को बांके बिहारी मंदिर की तर्ज पर लगभग 5 लाख रुपए की लागत से सजाया गया है. इस सजावट के लिए मथुरा, कोलकाता, मदुराई और नागपुर से विशेष फूल मंगाए गए हैं. मंदिर की अनुपम सजावट और भव्यता देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है.
70 हजार तक पहुंच सकती है श्रद्धालुओं की संख्या: हर वर्ष की तरह इस बार भी यहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं की आमद होने की संभावना है. पिछले वर्ष जहां लगभग 50 हजार श्रद्धालुओं ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे, वहीं इस बार 70 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है. वहीं हरे कृष्ण मूवमेंट के अध्यक्ष व्योमपद दास ने जानकारी देते हुए बताया कि भिलाई में यह आयोजन लगातार 15वें वर्ष किया जा रहा है.
हमने भक्तों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारी की है. जन्माष्टमी के अवसर पर दिनभर धार्मिक अनुष्ठान और विशेष कार्यक्रम होंगे- व्योमपद दास, हरे कृष्ण मूवमेंट के अध्यक्ष
अक्षय पात्र मंदिर में जन्माष्टमी के आयोजन
- सुबह 4:30 बजे से मंगल आरती
- दिन भर अलग-अलग धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन
- शाम को रात 8:15 से 9:30 बजे तक अगम अग्रवाल और उनके समूह द्वारा भजन संध्या
- रात 10 बजे से जन्माष्टमी विशेष महा अभिषेक
- ठीक मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण की महा आरती होगी
- आरती के बाद भक्तों को महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा.
क्या है इस बार खास: इस बार आयोजन की सबसे विशेष बात यह है कि श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर नंदलाल का अर्चन 1008 कमल पुष्पों से किया जाएगा. 11 बजकर 55 मिनट पर भगवान के पट 5 मिनट के लिए बंद कर दिए जाएंगे और ठीक 12 बजकर 5 मिनट पर भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा को गर्भगृह से बाहर लाया जाएगा.
अक्षय पात्र मंदिर में होने वाला यह आयोजन न केवल दुर्ग-भिलाई बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है. भक्तगण यहां भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का साक्षी बनकर आध्यात्मिक सुख और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे.