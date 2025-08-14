भरतपुर: ब्रज की हवा में बस एक नाम गूंजता है, कान्हा. यहां का हर कण, हर वृक्ष, हर पहाड़ी मानो उनकी लीलाओं की स्मृति में डूबा हुआ है. इसी ब्रजभूमि में कामां क्षेत्र की एक पहाड़ी पर आज भी एक चमत्कारी निशानी मौजूद है. भगवान श्री कृष्ण के चरणों के स्पष्ट चिह्न. यही है चरण पहाड़ी, जहां पत्थर भी कान्हा की बांसुरी के आगे मोम बन गए थे और आज भी हजारों श्रद्धालु यहां भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि द्वापरयुग में नंदलाल भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ अक्सर इन पहाड़ियों में गौचारण और लीला के लिए आते थे. एक दिन, गौचारण के दौरान, कान्हा अपने सखाओं और गोपियों को लेकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे. यहां उन्होंने मुरली उठाई और मधुर राग छेड़ दिया. ऐसा राग, जिसे सुनकर न केवल मनुष्य, बल्कि प्रकृति का हर अंश झूम उठा. कहा जाता है कि बांसुरी की स्वर-लहरियों में इतनी दिव्यता थी कि कठोर चट्टानें भी मोम की तरह पिघलने लगीं. उसी क्षण कान्हा के चरणों का स्पर्श पत्थरों पर अंकित हो गया. मानो स्वयं प्रकृति ने उस पल को सदा के लिए संजो लिया हो. ये निशान आज भी उसी रूप में पहाड़ी की चट्टान पर मौजूद है.

पंडित प्रेमी शर्मा (ETV Bharat Bharapur)

पढ़ें: बांसुरी की धुन सुनकर मोम की तरह पिघल गईं थी पहाड़ी, आज भी मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान

आस्था का केंद्र चरण पहाड़ी: पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि आज चरण पहाड़ी केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि आस्था का तीर्थ बन चुका है. दूर-दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं, चरणों की वंदना करते हैं और यह विश्वास लेकर लौटते हैं कि कान्हा के चरणों के दर्शन मात्र से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं. मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है.

ब्रज की अमर लीलाएं: पंडित प्रेमी शर्मा ने बताया कि ब्रज क्षेत्र के नंदगांव, बरसाना, डीग और कामां के गांवों में ऐसी अनगिनत कथाएं जीवंत हैं. हर पगडंडी, हर तालाब, हर मंदिर में कान्हा के बाल्यकाल की कोई-न-कोई गाथा बसी है. यही वजह है कि आज बृज का कण कण तीर्थ बन गया है.