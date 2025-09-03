ETV Bharat / state

खेतों में डालें ये खाद, बंपर होगी पैदावार, किसानों के लिए कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी - ADVISORY FOR AGRICULTURAL WORK

सितंबर के पहले पखवाड़े में किए जाने वाले कृषि कार्यों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर ने एडवाइजरी जारी की है.

Krishi Vigyan Kendra Sirmaur advisory
किसानों के लिए एडवाइजरी जारी (ETV Bharat)
सिरमौर: चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रसार शिक्षा निदेशालय ने सितंबर-2025 महीने के पहले पखवाड़े में किए जाने वाले मौसम पूर्वानुमान संबंधित कृषि कार्यों के बारे में एडवाइजरी जारी की है. कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर (धौलाकुआं) के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल ने कहा कि इस एडवाइजरी के मुताबिक कृषि कार्यों को करने से किसान लाभान्वित हो सकते हैं.

"धान में नाइट्रोजन की दूसरी व अंतिम मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में बाली बनने की प्रारंभिक अवस्था में डालें. अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के लिए 30 किलोग्राम और सुगंधित किस्मों के लिए 15 किलोग्राम नाइट्रोजन (यूरिया) प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें. मक्का की फसल में अधिक वर्षा होने की स्थिति में खेत से जलभराव की स्थिति में जल-निकास का उचित प्रबंध करें." - डॉ. पंकज मित्तल, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी, कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर

गोभी की इन विभिन्न किस्मों की करें बिजाई

डॉ. मित्तल ने सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों को सलाह देते हुए कहा कि प्रदेश के निचले पर्वतीय क्षेत्रों में फूलगोभी की मध्यम किस्में-पालम उपहार, इम्प्रूवड़ जापानीज व मेघा की तैयार पौध की रोपाई करें. खेत की अंतिम जुताई एवं रोपाई से पूर्व 250 क्विंटल गोबर खाद के अलावा 235 किलोग्राम इफको (12:32:16) मिश्रण खाद, 54 किलोग्राम म्यूरेट-ऑफ-पोटाश और 105 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर खेत में डालें. निचले पर्वतीय क्षेत्रों में फूलगोभी की पिछेती किस्म-पूसा स्नोवॉल-16, के-1, के.टी.-25, पूसा सुभ्रा और संकर किस्म श्वेता, माधुरी, महारानी, लक्की, व्हाईट गोल्ड इत्यादि, बंदगोभी की किस्म-प्राईड आफ इंडिया, गोल्डन एकड़, पूसा मुक्ता और संकर वरूण, बहार इत्यादि, गांठ गोभी की किस्म-ब्हाईट वियाना, पालम टैंडरनॉब, परपल वियनाय, ब्रॉकली की किस्म -पालम समृधि, पालम हरीतिका, पालम कंचन व पालम विचित्रा और चाईनीज बंदगोभी की किस्म-पालमपुर ग्रीन की पौध की बिजाई कर सकते हैं.

पौध लगाने के लिए अपनाएं ये विधि

डॉ. मित्तल ने बताया कि संबंधित किस्मों की गोभी की पौध उगाने के लिए तीन मीटर लंबी, एक मीटर चौड़ी और 10-15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी में 25-30 किलो ग्राम गोबर खाद, 200 ग्राम इफको (12:32:16), 20-25 ग्राम फफूंदनाशक इंडोफिल एम-45 और 10-15 ग्राम कीटनाशक जैसे थीमेट या फोलीडॉल धूल 5 सेंटीमीटर मिट्टी की ऊपरी सतह में मिलाएं. उसके बाद 5 सेंटीमीटर पंक्तियों की दूरी पर बीज की पतली लाइन में बिजाई करें.

पालक की इन किस्मों को अपनाएं

डॉ. पंकज मित्तल ने बताया कि इन्ही क्षेत्रों में पालक की किस्म-पूसा हरित, पूसा भारतीय मेथी की किस्म-आई.सी.-74, पालम सौम्या, पूसा कसूरी इत्यादि की बिजाई पंक्तियों में 25-30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें. बिजाई के समय 100 क्विंटल गोबर खाद के अलावा 150 किलोग्राम इफको (12:32:16) मिश्रण खाद और 15 किलोग्राम म्यूरेट-ऑफ-पोटाश प्रति हेक्टेयर खेतों में डालें.

Krishi Vigyan Kendra Sirmaur advisory
कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी (ETV Bharat)

इतनी दूरी पर करें मटर की बिजाई

डॉ. मित्तल ने बताया कि मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में मटर की अगेती किस्म-पालम त्रिलोकी, अरकल, वी.एल.-7 और मटर अगेता की बिजाई 30 एवं 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर करें. बिजाई के समय 200 क्विंटल गोबर की सड़ी-गली खाद के अलावा 185 किलोग्राम इफको (12:32:16) मिश्रण खाद और 50 किलोग्राम म्यूरेट-ऑफ-पोटाश प्रति हैक्टेयर खेत में डालें.

इन सब्जियों की बिजाई का भी उचित समय

एडवाइजरी के अनुसार मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में फूलगोभी की पछेती किस्म, बंद गोभी, गांठ गोभी, मूली, शलगम, गाजर, पालक, मेथी की बिजाई का भी उचित समय चल रहा है. इन सब्जियों की भी किसान बिजाई कर सकते हैं.

पत्ता-लपेट कीट के नियंत्रण के लिए करें ये काम

कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी ने फसल संरक्षण को लेकर किसानों को सलाह दी कि धान की फसल में पत्ता-लपेट कीट के नियंत्रण के लिए कीटग्रस्त पत्तों को काट दें और खेत व मेढ़ों से घास निकाल दें. इस कीट का अधिक प्रकोप होने पर क्लोरपाइरीफॉस 20 ई.सी.- 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें. धान में तना छेदक कीट के आक्रमण की स्थिति में सफेद बालियां बनती है. 5 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर लेम्डा साईहेलोथ्रिन 0.8 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें.

धान और इन सब्जियों का ऐसे करें संरक्षण

डॉ. मित्तल ने बताया कि धान में हिस्पा कीट नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरीफॉस 20 ई.सी.- 2.5 मिलीलीटर/लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें. बैंगन में तना एवं फल छेदक और करेला में हड्डा बीटल के नियंत्रण के लिए एवं पत्ते खाने वाली विभिन्न प्रकार की सुंडियों का प्रकोप होने पर साइपरमेथ्रिन 10 ई.सी.- 1.5 मिलीलीटर/लीटर या इमामेक्टिन बेंजोएट 0.4 मिलीलीटर/लीटर का छिड़काव करें.

अधिक जानकारी के लिए विज्ञान केंद्र से करें संपर्क

कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी ने जिला सिरमौर के किसानों से अनुरोध किया कि अपने क्षेत्रों की भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अधिक एवं अति विशिष्ट जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र एवं नजदीक के कृषि अधिकारी से संपर्क बनाए रखें. अधिक जानकारी के लिए कृषि तकनीकी सूचना केंद्र एटिक 01894-230395/1800-180-1551 से भी संपर्क कर सकते हैं.

