फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में शनिवार को बल्लभगढ़ वासियों को विधायक व हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़ी सौगात दी है. जिसमें करीब 18 करोड़ की लागत से बनाए गए ऑडिटोरियम लोकार्पण किया गया है. इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर पलटवार कर निशाना साधा है.

राहुल गांधी पर कृष्ण पाल गुर्जर का निशाना: बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर को लेकर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा रैली के दौरान पीएम मोदी को गाली देने के मामले पर सियासी सरगर्मियां तेज हैं. इसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 'जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी के मंचों से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री की माता के लिए किए गए हैं, वे बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है. इसकी जितनी निंदा की जाए, वह बहुत कम है. पिछले 11 सालों में मोदी को ऐसी कौन सी गाली है जो कांग्रेस के लोगों ने नहीं दी है'.

'हरियाणा में महिलाएं सुरक्षित': वहीं, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वूमेन सेफ्टी 2025 की रिपोर्ट में फरीदाबाद को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताया गया है. जिसके सवाल पर केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि 'फरीदाबाद महिलाओं के लिए सुरक्षित है. जिसको लेकर फरीदाबाद पुलिस लगातार तट पर काम कर रही है. जो रिपोर्ट दी गई है, वह गलत है. फरीदाबाद ही नहीं बल्कि, पूरे हरियाणा में महिला पूरी तरीके से सुरक्षित है,'

'विकास की राह पर आगे बढ़ रहा राज्य': वहीं, मुख्य अतिथि के तौर पर ऑडिटोरियम उद्घाटन पर पहुंचे, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बल्लभगढ़ के लिए आज का दिन सौभाग्य का दिन है. क्योंकि बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में बल्लभगढ़ के विकास को एक नई दिशा मिल रही है. लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश और प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है.

विपुल गोयल का विपक्ष पर निशाना: विपुल गोयल ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 'विपक्ष जगह-जगह नाटक और नौटंकिया कर रहा है. पीएम मोदी की स्वर्गीय माता जी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. कभी वोट चोरी की बातें करते हैं. बिहार की जनता तुम्हारी पॉजिशन तुम्हें बता देगी'.

जानें क्या बोले विपुल गोयल: वहीं, इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए बड़ी सौगात है, जो ऑडिटोरियम के रूप में आज क्षेत्र के लोगों को मिली है. जिसमें सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम भी किए जा सकते हैं. वहीं, 11 सितंबर को फरीदाबाद के सूरजकुंड में होने वाली उत्तरी क्षेत्र परिषद की बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 11 सितंबर को यह बैठक फरीदाबाद के सूरजकुंड में होने वाली है. जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे और इसमें अलग-अलग आठ राज्यों के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री शामिल होंगे.

'बेसहारा पशुओं को गौशालाओं तक पहुंचाया': वहीं, फरीदाबाद को कैटल फ्री करने के सवाल पर विपुल गोयल ने कहा कि 'लगभग 10 महीने का समय सरकार को हुआ है और काफी हद तक हमने आवारा पशुओं को फरीदाबाद से उठाकर गौशाला में पहुंचाने का काम क्या है. बहुत जल्द ही फरीदाबाद शहर आवारा पशु मुक्त करने की ओर कम कर रहे हैं.'

