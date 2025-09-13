ETV Bharat / state

कृष्ण लाल पंवार का हुड्डा पर पलटवार, बोले- 6 हजार देती थी कांग्रेस, हमने 20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा किया

रोहतक: प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने भारी बरसात से फसलों को हुए नुकसान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान का पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय मुआवजा सिर्फ 6 से 7 हजार रुपये प्रति एकड़ मिलता था, जिसे भाजपा सरकार ने क्रमशः बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दिया है.

उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किसानों को अधिक राहत दी जा रही है और अब तक सरकार 15,465 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित कर चुकी है.

60 से 70 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा अव्यावहारिक

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की उस मांग को अव्यावहारिक बताया जिसमें 60 से 70 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की बात कही गई है. पंवार ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा किसानों की भलाई के लिए समय पर कदम उठाए हैं. वे शुक्रवार को जिला विकास भवन में जिला लोकसंपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

2029 में भी भाजपा की सरकार बनेगी