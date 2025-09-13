कृष्ण लाल पंवार का हुड्डा पर पलटवार, बोले- 6 हजार देती थी कांग्रेस, हमने 20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा किया
कृष्ण लाल पंवार ने हुड्डा की मुआवजा मांग को अव्यावहारिक बताया, भाजपा सरकार द्वारा 20 हजार प्रति एकड़ राहत देने की बात कही.
Published : September 13, 2025 at 10:11 AM IST
रोहतक: प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने भारी बरसात से फसलों को हुए नुकसान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान का पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय मुआवजा सिर्फ 6 से 7 हजार रुपये प्रति एकड़ मिलता था, जिसे भाजपा सरकार ने क्रमशः बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दिया है.
उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किसानों को अधिक राहत दी जा रही है और अब तक सरकार 15,465 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित कर चुकी है.
60 से 70 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा अव्यावहारिक
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की उस मांग को अव्यावहारिक बताया जिसमें 60 से 70 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की बात कही गई है. पंवार ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा किसानों की भलाई के लिए समय पर कदम उठाए हैं. वे शुक्रवार को जिला विकास भवन में जिला लोकसंपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.
2029 में भी भाजपा की सरकार बनेगी
इनेलो नेता अभय चौटाला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रशासन ने भारी बारिश के दौरान भी बेहतर कार्य किया है. उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता के बीच सक्रिय रहे हैं और जनता को हरसंभव राहत दी जा रही है. उन्होंने दावा किया कि 2029 में भी भाजपा की सरकार हरियाणा में बनेगी.
जीएसटी सुधार से गरीबों को राहत मिलेगी
जीएसटी सुधार पर पंवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इससे गरीबों को राहत मिलेगी. साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकार डीजल-पेट्रोल पर टैक्स में कटौती पर विचार कर सकती है ताकि आम आदमी को और राहत मिले.
इसे भी पढ़ें- बाढ़ पीड़ितों पर बोले हुड्डा- पोर्टल के जंजाल में फंसाने की बजाए 70 हजार प्रति एकड़ का मुआवजा दें सरकार