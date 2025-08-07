Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

कवर्धा में कोटवार की हत्या, पुलिस कर रही जांच - KAWARDHA CRIME

कोटवार ने अपने एक साथी के साथ मिलकर काफी शराब पी. उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई.

KAWARDHA CRIME
कवर्धा में कोटवार की हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 11:02 AM IST

2 Min Read

कवर्धा: कबीरधाम जिले के बोड़ला थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भीरा के आश्रित ग्राम मांदीभाटा में कोटवार की हत्या कर दी गई. बुधवार देर शाम का मामला है. ग्राम कोटवार नरेंद्र मानिकपुरी गांव के अन्य व्यक्ति चैन सिंह के साथ शराब दुकान पहुंचा. जहां दोनों ने मिलकर शराब पी. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई.

शराब पीने के बाद बहस हुई और कोटवार की हत्या: शराब पीने के बाद कोटवार और चैन सिंह के बीच मामूली सी बहस ने विवाद और लड़ाई झगड़े का रूप ले लिया. इसी दौरान चैन सिंह ने पास में रखे डंडे से कोटवार पर ताबड़तोड़ हमला कर लहुलुहान कर दिया. आसपास मौजूद लोगों ने झगड़ा छुड़वाया और घायल कोटवार को बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. जहां डॉक्टर ने कोटवार को मृत घोषित कर दिया.

कबीरधाम पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: सूचना के बाद बोड़ला पुलिस अस्पताल पहुंची. शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमॉर्टम के लिए मर्चुरी भेज दिया. वहीं पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी चैन सिंह को हिरासत में ले लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस के मुताबिक पुरानी बात को लेकर कोटवार और चैन सिंह के बीच विवाद हुआ.

बोड़ला थाना प्रभारी रुपाक शर्मा ने बताया "डंडे से पीटने से कोटवार की मौत हुई है. आरोपी चैन सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा. उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

कवर्धा में हत्या की वारदातें:

16 जुलाई 2025: कवर्धा में सब्बल मारकर नाबालिग लड़की की हत्या

4 जून 2025: कवर्धा के सिंघनपुरी थाना क्षेत्र में सो रहे बुजुर्ग को जिंदा जलाया

3 जून 2025: कवर्धा के पांडातराई में तीर से पिता की हत्या

3 जून 2025: कवर्धा में अधेड़ शख्स की गला काटकर हत्या

3 जून 2025: कवर्धा के पौड़ी में बुजुर्ग की खून से लथपथ मिली लाश

24 मई 2025: कुकदुर थाना क्षेत्र में प्रेमी ने रची प्रेमिका की हत्या की साजिश

8 मई 2025: बोड़ला में बुजुर्ग की चार दिन पुरानी लाश मिली

सनातन धर्म और संतों पर आपत्तिजनक पोस्ट का आरोपी टीचर गिरफ्तार
दुर्ग में नव आरक्षक ने दी जान, पत्नी को पहले मायके छोड़ा फिर खत्म की जिंदगी
कोरबा जेल ब्रेक कांड, फरार चार में से तीन बंदी गिरफ्तार

कवर्धा: कबीरधाम जिले के बोड़ला थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भीरा के आश्रित ग्राम मांदीभाटा में कोटवार की हत्या कर दी गई. बुधवार देर शाम का मामला है. ग्राम कोटवार नरेंद्र मानिकपुरी गांव के अन्य व्यक्ति चैन सिंह के साथ शराब दुकान पहुंचा. जहां दोनों ने मिलकर शराब पी. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई.

शराब पीने के बाद बहस हुई और कोटवार की हत्या: शराब पीने के बाद कोटवार और चैन सिंह के बीच मामूली सी बहस ने विवाद और लड़ाई झगड़े का रूप ले लिया. इसी दौरान चैन सिंह ने पास में रखे डंडे से कोटवार पर ताबड़तोड़ हमला कर लहुलुहान कर दिया. आसपास मौजूद लोगों ने झगड़ा छुड़वाया और घायल कोटवार को बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. जहां डॉक्टर ने कोटवार को मृत घोषित कर दिया.

कबीरधाम पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: सूचना के बाद बोड़ला पुलिस अस्पताल पहुंची. शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमॉर्टम के लिए मर्चुरी भेज दिया. वहीं पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी चैन सिंह को हिरासत में ले लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस के मुताबिक पुरानी बात को लेकर कोटवार और चैन सिंह के बीच विवाद हुआ.

बोड़ला थाना प्रभारी रुपाक शर्मा ने बताया "डंडे से पीटने से कोटवार की मौत हुई है. आरोपी चैन सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा. उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

कवर्धा में हत्या की वारदातें:

16 जुलाई 2025: कवर्धा में सब्बल मारकर नाबालिग लड़की की हत्या

4 जून 2025: कवर्धा के सिंघनपुरी थाना क्षेत्र में सो रहे बुजुर्ग को जिंदा जलाया

3 जून 2025: कवर्धा के पांडातराई में तीर से पिता की हत्या

3 जून 2025: कवर्धा में अधेड़ शख्स की गला काटकर हत्या

3 जून 2025: कवर्धा के पौड़ी में बुजुर्ग की खून से लथपथ मिली लाश

24 मई 2025: कुकदुर थाना क्षेत्र में प्रेमी ने रची प्रेमिका की हत्या की साजिश

8 मई 2025: बोड़ला में बुजुर्ग की चार दिन पुरानी लाश मिली

सनातन धर्म और संतों पर आपत्तिजनक पोस्ट का आरोपी टीचर गिरफ्तार
दुर्ग में नव आरक्षक ने दी जान, पत्नी को पहले मायके छोड़ा फिर खत्म की जिंदगी
कोरबा जेल ब्रेक कांड, फरार चार में से तीन बंदी गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

KABIRDHAM POLICEकवर्धा में कोटवार की हत्याकवर्धा मर्डरKOTWAR MURDER KAWARDHAKAWARDHA CRIME

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

चंदा कर गांव वालों ने बनाया नया स्कूल, कांकेर के पोडगांव की हो रही तारीफ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.