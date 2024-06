ETV Bharat / state

विदेश भेजने के नाम पर ठगी, ऑक्सफोर्ड एकेडमी के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, 5वें दिन भी धरना जारी - Fraud in the name of sending abroad

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 20 hours ago

विदेश भेजने के नाम पर ठगी ( Photo : Etv Bharat )

श्रीगंगानगर. जिले के एच ब्लॉक में डिग्गी के पास स्थित ऑक्सफोर्ड एकेडमी के संचालकों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज किया है. एकेडमी के संचालकों पर एक छात्र को कनाडा भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है. बता दें कि यह मामला पिछले पांच दिनों से गर्माया हुआ है. इसको लेकर लोग एकेडमी के सामने लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं. एसपी गौरव यादव ने बताया कि प्रेमनगर निवासी सौरभ लाहोटी की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर एकेडमी के कर्मचारी श्रुति और राज सोनी आदि पर मामला दर्ज कर जांच हवलदार निहालचंद को सुपुर्द की गई है. सौरभ लाहोटी ने आरोप लगाया है कि उसके छोटे भाई सचिन लाहोटी को कनाडा का स्टडी विजा दिलवाने, वहां के कॉलेज में एडमिशन करवाने और स्थाई नागरिकता आदि दिलाने के नाम पर एकेडमी के संचालकों ने उनसे 16 लाख 70 हजार रुपए ले लिए. इनमें से 14 लाख रुपए कॉलेज की फीस और बाकी राशि वीजा फीस आदि की उनसे वसूल की गई. उनकी ओर से अलग-अलग दिनों में एकेडमी द्वारा बताए गए बैंक खातों में उक्त राशि जमा करवाई गई. उन्होंने बताय कि एकेडमी की ओर से कहा गया था कि कनाडा के नामी कॉलेज में एडमिशन दिलवाया जाएगा. इस कॉलेज की फीस जरूर ज्यादा है. साथ में कनाडा की स्थाई नागरिकता भी मिलने की बात कही गई थी. इसे भी पढ़ें : पढ़ाई के नाम पर फ्रॉड ! कनाडा जाने के बाद छात्र को मिला दो कमरों का कॉलेज, कंसलटेंसी एजेंसी के खिलाफ लाखों की धोखाधड़ी के आरोप - Fraud of Lakhs in Sri Ganganagar एकेडमी ने नहीं दी फीस की रशीद : सौरभ लाहोटी के मुताबिक सचिन लाहोटी को 19 मार्च को कनाडा भेज दिया गया, लेकिन कनाडा जाने के बाद सचिन जब कॉलेज गया तो पता चला कि वह एक घटिया किस्म की कॉलेज है. कॉलेज की फीस भी सभी खर्चों समेत 4 लाख से भी कम है. उसने जब ऑक्सफोर्ड एकेडमी से फीस को रसीद मांगी तो उन्होंने नहीं दी. सचिन को ना तो कनाडा में रहने की व्यवस्था करवाई गई, और ना ही काम दिलाया गया. सौरभ ने कहा कि एकेडमी के संचालकों ने उसे धमकाया कि अगर वे शांत नहीं हुए तो कनाडा से सचिन को डिपोर्ट कर दिया जाएगा. इस मामले को लेकर ऑक्सफोर्ड अकेडमी के सामने पिछले पांच दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है. उधर पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.