रेलवे कोटा से दानापुर के बीच राखी के दिन विशेष ट्रेन, बुकिंग शुरू - RAKSHA BANDHAN SPECIAL TRAIN

विशेष राखी के पर्व के लिए रेलवे ने कोटा से दानापुर के लिए ट्रेन चलाने की घोषणा की है.

Kota Railway Junction
कोटा रेलवे जंक्शन (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2025 at 4:39 PM IST

कोटा: कोटा: राखी के अवसर पर ट्रेनों में वेटिंग के हालात हैं. नए आदेश के अनुसार वेटिंग के यात्रियों को आरक्षित कोच में सफर नहीं करने दिया जाता है. इस बीच यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कोटा रेल मंडल ने कोटा से दानापुर के लिए विशेष ट्रेन चलाई है, हालांकि यह ट्रेन राखी के दिन ही चलेगी.

ट्रेन की बुकिंग कोटा से शुरू हो गई, लेकिन दानापुर से फिलहाल शुरू नहीं हुई है. इससे आशंका है कि कम यात्री भार ही मिल पाएगा. सीनियर डीसीएम सौरभ जैन का कहना है कि कोटा से दानापुर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. यात्री भार को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेन के लिए मुख्यालय से अनुमति मिली है. इसकी बुकिंग कोटा से शुरू हो गई है, जल्द ही दानापुर से भी शुरू हो जाएगी.

जोनल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (ZRUCC) के सदस्य धीरज गुप्ता तेज का कहना है कि ट्रेन को राखी के दिन ही संचालित करना है. राखी के एक दिन पहले यात्रियों को जाना होता है, लेकिन राखी के दिन ही ट्रेन चलने पर यात्री भार मिलना थोड़ा मुश्किल है. रेलवे को इस ट्रेन की समय से पहले घोषणा करनी चाहिए थी, ताकि यात्री पहले से ही टिकट करवा लेते. रेलवे को समय के अनुसार अपनी कार्यशैली को भी सुधारना होगा.

इस स्पेशल ट्रेन में सामान्य 4, स्लीपर 7, फर्स्ट और सेकंड एसी का मिलाकर एक, सेकंड एसी 2, थर्ड एसी 5, थर्ड एसी इकोनामी का 1 मिलाकर 22 कोच होंगे. कोटा से हर ट्रेन राखी के दिन 9 अगस्त, शनिवार को ट्रेन नंबर 09817 रात 9:25 बजे रवाना होगी. इसके बाद रात 10:30 पर बरन पहुंचेगी. वहीं रविवार शाम 6:30 बजे दानापुर पहुंच जाएगी.

वापसी में ट्रेन नंबर 09818 दानापुर कोटा स्पेशल 11 अगस्त, रविवार रात 9:15 बजे रवाना होगी. इसके बाद सोमवार रात 9:03 बजे बारां और 10:25 बजे कोटा पहुंचेगी. ट्रेन में सामान्य 4, स्लीपर 7, फर्स्ट और सेकंड एसी का मिलाकर एक, सेकंड एसी के 2, थर्ड एसी का 5, थर्ड एसी इकोनामी का एक कोच होगा. ट्रेन बारां, सालपुरा, छबड़ा गुगोर, रुठियाई, गुना, महुआखेड़ी, सागर, दमोह, कटनी, मल्हार, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज चैकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर व आरा में ट्रेन रुकेगी.

रक्षाबंधन पर रेलवे की विशेष तैयारी, यात्री भार को देखते हुए चलाई स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरी डिटेल - SPECIAL TRAINS FOR RAKSHA BANDHAN

रक्षाबंधन पर खुशखबरी: जयपुर व कोटा से मुंबई जाने और आने के लिए विशेष ट्रेन, सभी क्लास में मिल रहा कंफर्म टिकट - RAKHI SPECIAL TRAIN

KOTA TO DANAPUR TRAINONE DAY TRAIN FOR RAKSHA BANDHANकोटा से दानापुर स्पेशल ट्रेनCOACHES IN KOTA DANAPUR TRAINRAKSHA BANDHAN SPECIAL TRAIN

