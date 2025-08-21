ETV Bharat / state

कोटा में बनेगा एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, युवाओं को मिलेगा पायलट बनने का मौका

कोटा के पुराने एयरपोर्ट पर एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा, जिसमें पायलट सहित कई कोर्स होंगे.

हाड़ौती को मिला ऐतिहासिक तोहफा
हाड़ौती को मिला ऐतिहासिक तोहफा (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2025 at 6:14 PM IST

कोटा : कोटा। शिक्षा नगरी के रूप में पहचाने जाने वाले कोटा को अब एविएशन सेक्टर में भी नई उड़ान मिलने जा रही है. कोटा में बन रहे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ-साथ पुराने एयरपोर्ट परिसर में एक अत्याधुनिक एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जहां युवाओं को पायलट, केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ और अन्य विमानन संबंधित कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी.

शंभूपुरा में 440 सेक्टर एरिया में बना रहे कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद ने 1507 करोड़ की स्वीकृति जारी कर दी थी. इस स्वीकृति के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री राम मोहन नायडू के साथ बैठक नई दिल्ली में की है. जिसमें तय किया गया है कि कोटा एयरपोर्ट पुराने एयरपोर्ट पर एवियशन ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया जाएगा. जहां पर एविएशन से जुड़े कोर्सेज स्टूडेंट्स को करवाएं जाएंगे. जिनको करने के बाद स्टूडेंट्स एयरलाइन कम्पनी, विमान और एविएशन से जुड़े कार्यों में रोजगार पा सकेंगे, जिनमें पायलट ट्रेनिंग भी शामिल है.

कोटा बनेगा एविएशन ट्रेनिंग का हब : ओम बिरला ने बताया कि यह इंस्टीट्यूट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) द्वारा संचालित किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में शामिल किया गया है. इस संस्थान में थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे प्रशिक्षण लेने वाले छात्र एयरलाइन कंपनियों और एविएशन इंडस्ट्री में प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त कर सकेंगे. सितम्बर में निर्माण शुरू करने के साथ मौजूदा एयरपोर्ट के उपयोग और प्रस्तावित एयरपोर्ट की डिजाइन के सम्बन्ध में भी निर्णय किए गए.

वहीं एविएशन ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में एयरलाइन कंपनियों और एविएशन से जुड़े कार्यों की ट्रेनिंग दी जाती है. जिनमें एयरपोर्ट व प्लेन मैनेजमेंट, पायलट, केबिन क्रू व ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग सहित कई कोर्स करवाए जाएंगे. जिनमें स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज दी जाएगी. इस ट्रेनिंग के जरिए हुए एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनियों में रोजगार पा सकेंगे. इस इंस्टीट्यूट को भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही संचालित करेगी. यह संस्थान पायलटों व एविएशन क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स के प्रशिक्षण के लिए विकसित किया जाएगा, जिससे कोटा को एक नई पहचान मिलेगी.

संस्थान में निम्नलिखित क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी:

  • पायलट ट्रेनिंग
  • एयरपोर्ट मैनेजमेंट
  • एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस
  • केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ
  • एयरलाइन ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी

कोटा को मिलेगी नई पहचान : बिरला का कहना है कि यह हाड़ौती में सामाजिक आर्थिक विकास, नए रोजगार और शिक्षा नगरी को देश-विदेश से जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम है. कोटा एयरपोर्ट की डिजाइन राजस्थानी और हाड़ौती की वास्तुकला के आधार पर होगी. इसमें राजस्थान की झलक दिखाई देगी. राव सूरजमल हाड़ा की छतरी के निर्माण को विकास परियोजना में शामिल किया गया है.

