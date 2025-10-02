दिवाली पर भीड़ को देखते हुए कोटा-मथुरा और कासगंज-मथुरा पैसेंजर ट्रेनों का विस्तार, जानिए टाइम टेबल
दिवाली के अवसर पर कोटा रेल मंडल ने कोटा-मथुरा मेमू और कासगंज-मथुरा पैसेंजर ट्रेनों का विस्तार किया है. ट्रेनें अब डीग और गंगापुर तक जाएंगी.
Published : October 2, 2025 at 10:24 AM IST
कोटा: दिवाली के अवसर पर यात्रियों की बढ़ी हुई भीड़ को देखते हुए कोटा रेलवे मंडल ने दो प्रमुख ट्रेनों का विस्तार किया है. वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 19109 कोटा-मथुरा मेमू ट्रेन को अब डीग तक बढ़ाया गया है. इसी ट्रेन के वापसी के रूप में 69160 डीग-बयाना मेमू पैसेंजर ट्रेन संचालित होगी. इसके अलावा, कासगंज-मथुरा पैसेंजर ट्रेन नंबर 55335 और 55336 को गंगापुर सिटी तक बढ़ाया गया है. यह सेवाएं 30 नवंबर तक लागू रहेंगी.
ट्रेन संचालन और समय सारणी
- ट्रेन नंबर 19109– कोटा से डीग तक मथुरा मेमू
कोटा से दोपहर 3:55 बजे रवाना होने वाली यह ट्रेन रात 9:50 बजे बयान, मध्यरात्रि 12:35 बजे मथुरा पहुंचेगी. इसके बाद ट्रेन आगे बढ़ते हुए रात 12:50 बजे भूतेश्वर, 1:00 बजे मोर, 1:10 बजे राधा कुंड, 1:20 बजे गोवर्धन, 1:30 बजे बेहज और रात 2:00 बजे डीग पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 55335– कासगंज-मथुरा पैसेंजर गंगापुर सिटी तक
कासगंज से सुबह 11:05 बजे रवाना होने वाली यह ट्रेन 1:50 बजे मथुरा पहुंचेगी. इसके बाद दोपहर 3:53 बजे भरतपुर, शाम 4:23 बजे बयाना, 4:53 बजे हिंडौन सिटी, 5:00 बजे महावीरजी और शाम 6:20 बजे गंगापुर सिटी पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 55336– गंगापुर सिटी-कासगंज पैसेंजर
गंगापुर सिटी से शाम 7:00 बजे रवाना होने वाली यह ट्रेन 7:23 बजे महावीरजी, 7:35 बजे हिंडौन सिटी, 8:03 बजे बयाना, 8:45 बजे भरतपुर और 9:55 बजे मथुरा पहुंचेगी। इसके बाद मध्यरात्रि 12:30 बजे कासगंज पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 69160– डीग-बयाना मेमू पैसेंजर
डीग से सुबह 4:45 बजे रवाना होने वाली यह ट्रेन 4:55 बजे बेहज, 5:05 बजे गोवर्धन, 5:15 बजे राधा कुंड, 5:25 बजे मोर, 5:35 बजे भूतेश्वर, 5:50 बजे मथुरा और सुबह 8:10 बजे बयाना पहुंचेगी.
कोटा रेलवे मंडल ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इस अवधि में अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और आवश्यक सुरक्षा और टिकट नियमों का पालन करें। दिवाली के दौरान बढ़ी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त कोच और सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं.