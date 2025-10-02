ETV Bharat / state

दिवाली पर भीड़ को देखते हुए कोटा-मथुरा और कासगंज-मथुरा पैसेंजर ट्रेनों का विस्तार, जानिए टाइम टेबल



October 2, 2025

कोटा: दिवाली के अवसर पर यात्रियों की बढ़ी हुई भीड़ को देखते हुए कोटा रेलवे मंडल ने दो प्रमुख ट्रेनों का विस्तार किया है. वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 19109 कोटा-मथुरा मेमू ट्रेन को अब डीग तक बढ़ाया गया है. इसी ट्रेन के वापसी के रूप में 69160 डीग-बयाना मेमू पैसेंजर ट्रेन संचालित होगी. इसके अलावा, कासगंज-मथुरा पैसेंजर ट्रेन नंबर 55335 और 55336 को गंगापुर सिटी तक बढ़ाया गया है. यह सेवाएं 30 नवंबर तक लागू रहेंगी. ट्रेन संचालन और समय सारणी