नई शिक्षा नीति 2020 का विरोध: वाराणसी जा रहे पांच कॉलेज शिक्षकों को पुलिस ने रोका

डॉ. रघुराज परिहार ( ETV Bharat kota )

कोटा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नई शिक्षा नीति (NEP) में सुधार की मांग को लेकर कॉलेज शिक्षकों का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होना है. इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कोटा से भी पांच कॉलेज शिक्षक जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सख्ती करते हुए उन्हें नहीं जाने दिया. पुलिस इन शिक्षकों को ले जा रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (रुक्टा) के अध्यक्ष और अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संगठन महासंघ (एआईएफयूसीटीओ) के जोनल सचिव डॉ. रघुराज परिहार के कुन्हाड़ी हाउसिंग बोर्ड स्थित घर पर पहुंची और उन्हें थाने ले आई. उन्हें करीब दो घंटे तक थाने में बैठाए रखा गया. डॉ. परिहार गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, कोटा में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं. डॉ. परिहार का कहना है कि उनके घर पर पुलिस जीप और कुछ पुलिसकर्मी सुबह 8:00 बजे पहुंचे थे. वे स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके पहले ही रोक लिया गया. इस बारे में जब कुन्हाड़ी थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि वे फिलहाल कोर्ट में हैं. इसी तरह ड्यूटी ऑफिसर एएसआई लटूर लाल ने भी कोर्ट में होने की बात कही और वे कुछ भी कहने से बच रहे हैं. डॉ. परिहार ने बताया कि इस वजह से उनकी ट्रेन छूट गई है. उनके अलावा जो अन्य चार साथी वाराणसी जा रहे थे, वे भी नहीं जा सके क्योंकि सभी की ट्रेन निकल गई थी. पुलिस ने उन्हें भी जाने से रोक दिया था. इनमें बारां जिले के सीसवाली कॉलेज से धर्मराज मीणा व रवि नागर, बूंदी से सुनील मीणा व जेडीबी कॉलेज से धर्म सिंह शामिल हैं.