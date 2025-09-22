ETV Bharat / state

अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर फिरौती मांगते थे, पुलिस ने दो पीड़ितों को छुड़ाया, दो गिरफ्तार

कोटा पुलिस ने महाराष्ट्र से अपहरण किए गए दो व्यापारियों को छुड़ाया. बदमाश गैंग अश्लील वीडियो बनाकर फिरौती मांगते थे. अवैध हथियार भी बरामद.

पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा
पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2025 at 7:45 PM IST

कोटा: शहर पुलिस ने महाराष्ट्र से अपहरण कर ले जाए जा रहे दो व्यापारियों को बदमाशों से छुड़ाया है. बदमाश उनसे अश्लील वीडियो बनाकर डरा धमकाकर फिरौती मांग रहे थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं, जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है. कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि इस मामले में अवैध हथियार का मुकदमा कोटा में दर्ज किया गया है, जबकि पीड़ितों को महाराष्ट्र पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है. बाद में महाराष्ट्र पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर आरोपियों को ले जाएगी.

एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपियों ने एक संगठित गिरोह बना रखा है, जिसमें कई सदस्य शामिल हैं. गैंग की महिलाएं व्यापारियों को फंसाती थीं और अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपए हड़प लेती थीं. रुपए न देने पर बदमाश बंदूक और चाकू की नोक पर किडनैपिंग तक कर लेते थे. इस मामले के पीड़ित गुजरात निवासी हैं. महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच और गुजरात पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी थी. अपहरण का मुकदमा वहीं दर्ज हुआ है.

एसपी ने बताया कि पीड़ित जयेश पुत्र चंद्रकांत दत्ताणी मूल रूप से पोरबंदर, थाना कमलाबाग, गुजरात और पांड्या हिम्मत भाई गढेडा, जिला भावनगर, गुजरात के रहने वाले हैं. दोनों दो साल से महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले मल्कापुर में रह रहे थे और ल्यूब्रिकेंट कंपनी का कार्य देख रहे थे.

18 सितम्बर को हुआ था अपहरण: उन्होंने बताया कि दोनों का 18 सितम्बर को 5 बदमाशों ने अपहरण कर लिया था. बदमाश उनकी कार भी साथ ले गए. शक न हो इसके लिए परिजनों को घूमने-फिरने के फर्जी वीडियो भेजे और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए. इसके बाद गिरोह की महिला सदस्यों से अश्लील वीडियो शूट कराए और कंपनी मालिक जयदीप गिड्‌डा से 20 लाख रुपए फिरौती मांगी.

एसपी के अनुसार तीन साथी इल्लू, अमान पठान और सद्दाम फिरौती की रकम लेने निकले, जबकि मोहम्मद जुनेद और नेहाल पीड़ितों को पिस्टल की नोक पर कोटा ले आए. रकम पूरी न मिलने पर 12 लाख रुपए लेने पर सहमति बनी थी. यह लोग कोटा से सवाई माधोपुर होते हुए दिल्ली जाने की फिराक में थे, लेकिन सूचना मिलने पर रेलवे कॉलोनी व जिला स्पेशल पुलिस टीम ने भदाना पेट्रोल पंप के पास दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में अमरावती निवासी 30 वर्षीय मोहम्मद जुनेद और 26 वर्षीय नेहाल अहमद शामिल हैं. पुलिस ने दोनों पीड़ितों को सुरक्षित छुड़ा लिया.

अमीर लोगों को बनाते थे शिकार: एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि यह गैंग अमीर और प्रतिष्ठित लोगों को निशाना बनाता था. मोहम्मद जुनेद, नेहाल अहमद, इल्लू, अमान पठान उर्फ बब्बु, सद्दाम, रविंद्र और ताहिर आपस में घनिष्ठ मित्र हैं और संगठित अपराध करते थे. महिलाएं फंसाकर वीडियो और फोटो बनातीं और फिरौती वसूली जाती थी.

तीन वारदातों का किया खुलासा: थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि बदमाशों ने तीन वारदातें कबूल की हैं. 31 जुलाई को जयपुर निवासी से नागपुर में 8 लाख रुपए ऐंठे. 15 अगस्त को नांदुरा, महाराष्ट्र निवासी नेता से 11 लाख रुपए वसूले. अमरावती निवासी शिक्षक से 2 लाख रुपए लिए. इन सभी मामलों में महिला मित्र के जरिए ब्लैकमेल कर अश्लील वीडियो बनाए गए थे.

