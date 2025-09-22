ETV Bharat / state

अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर फिरौती मांगते थे, पुलिस ने दो पीड़ितों को छुड़ाया, दो गिरफ्तार

कोटा: शहर पुलिस ने महाराष्ट्र से अपहरण कर ले जाए जा रहे दो व्यापारियों को बदमाशों से छुड़ाया है. बदमाश उनसे अश्लील वीडियो बनाकर डरा धमकाकर फिरौती मांग रहे थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं, जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है. कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि इस मामले में अवैध हथियार का मुकदमा कोटा में दर्ज किया गया है, जबकि पीड़ितों को महाराष्ट्र पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है. बाद में महाराष्ट्र पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर आरोपियों को ले जाएगी.

एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपियों ने एक संगठित गिरोह बना रखा है, जिसमें कई सदस्य शामिल हैं. गैंग की महिलाएं व्यापारियों को फंसाती थीं और अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपए हड़प लेती थीं. रुपए न देने पर बदमाश बंदूक और चाकू की नोक पर किडनैपिंग तक कर लेते थे. इस मामले के पीड़ित गुजरात निवासी हैं. महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच और गुजरात पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी थी. अपहरण का मुकदमा वहीं दर्ज हुआ है.

एसपी ने बताया कि पीड़ित जयेश पुत्र चंद्रकांत दत्ताणी मूल रूप से पोरबंदर, थाना कमलाबाग, गुजरात और पांड्या हिम्मत भाई गढेडा, जिला भावनगर, गुजरात के रहने वाले हैं. दोनों दो साल से महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले मल्कापुर में रह रहे थे और ल्यूब्रिकेंट कंपनी का कार्य देख रहे थे.

18 सितम्बर को हुआ था अपहरण: उन्होंने बताया कि दोनों का 18 सितम्बर को 5 बदमाशों ने अपहरण कर लिया था. बदमाश उनकी कार भी साथ ले गए. शक न हो इसके लिए परिजनों को घूमने-फिरने के फर्जी वीडियो भेजे और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए. इसके बाद गिरोह की महिला सदस्यों से अश्लील वीडियो शूट कराए और कंपनी मालिक जयदीप गिड्‌डा से 20 लाख रुपए फिरौती मांगी.