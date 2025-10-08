ETV Bharat / state

कोटा में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, बुजुर्ग व्यापारी की हत्या करने वाला नशेड़ी गिरफ्तार

कोटा में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में एक नशेड़ी युवक ने बुजुर्ग व्यापारी बाबूलाल पर मुसल से सिर पर हमला कर दिया था. आरोपी ने वारदात के दौरान चाकू से भी वार किए और घर से नकदी व कागजात चोरी कर फरार हो गया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दाढ़ देवी माता के जंगल की तरफ भागते हुए पकड़ा है. पुलिस को देखकर भागने के प्रयास में उसकी टांग टूट गई. आरोपी ने नशे के खर्चे पूरे करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था. चोरी के इरादे से की वारदात: कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 29 सितंबर को रायपुरा गुलाब बाड़ी स्थित एक मकान में घुसकर आरोपी ने बुजुर्ग बाबूलाल पर हमला किया था. उसने कमरे और संदूक का ताला तोड़कर करीब 50 हजार रुपये की नकदी और कागजात चुरा लिए. इस दौरान बाबूलाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान 2 अक्टूबर को बाबूलाल की मौत हो गई. बाबूलाल की पत्नी बद्री बाई बैरवा ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया था. शुरू में मामला मारपीट और चोरी का था, लेकिन बाद में हत्या की धाराएं भी जोड़ी गईं.