कोटा में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, बुजुर्ग व्यापारी की हत्या करने वाला नशेड़ी गिरफ्तार
कोटा पुलिस ने नशे के लिए हत्या करने वाले आरोपी सुरेंद्र बैरवा को दाढ़ देवी जंगल से गिरफ्तार किया.
Published : October 8, 2025 at 5:49 PM IST
कोटा: शहर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में एक नशेड़ी युवक ने बुजुर्ग व्यापारी बाबूलाल पर मुसल से सिर पर हमला कर दिया था. आरोपी ने वारदात के दौरान चाकू से भी वार किए और घर से नकदी व कागजात चोरी कर फरार हो गया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दाढ़ देवी माता के जंगल की तरफ भागते हुए पकड़ा है. पुलिस को देखकर भागने के प्रयास में उसकी टांग टूट गई. आरोपी ने नशे के खर्चे पूरे करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था.
चोरी के इरादे से की वारदात: कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 29 सितंबर को रायपुरा गुलाब बाड़ी स्थित एक मकान में घुसकर आरोपी ने बुजुर्ग बाबूलाल पर हमला किया था. उसने कमरे और संदूक का ताला तोड़कर करीब 50 हजार रुपये की नकदी और कागजात चुरा लिए. इस दौरान बाबूलाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान 2 अक्टूबर को बाबूलाल की मौत हो गई. बाबूलाल की पत्नी बद्री बाई बैरवा ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया था. शुरू में मामला मारपीट और चोरी का था, लेकिन बाद में हत्या की धाराएं भी जोड़ी गईं.
इसे भी पढ़ें- Kota Murder Case Busted : विवाहिता की हत्या कर घर पर ही गाड़ दिया था शव, बदबू आने पर नहर में फेंका
सीसीटीवी फुटेज से खुला राज: एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि शुरुआत में आरोपी की पहचान नहीं हो सकी थी, जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो सामने आया कि घटना को नशेड़ी सुरेंद्र बैरवा ने अंजाम दिया. इसके बाद पुलिस ने करीब 1000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आठ दिनों तक वडोदरा (गुजरात), जयपुर, बारां, मथुरा सहित कई जगह दबिश दी. अंततः आरोपी को कोटा में दाढ़ देवी जंगल की तरफ भागते हुए पकड़ा गया. पुलिस को देखकर वह नहर में कूद गया, जिससे उसका पैर टूट गया और वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
मोबाइल नहीं रखता था आरोपी: थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी सुरेंद्र मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करता था, जिससे उसे पकड़ना बड़ी चुनौती बन गया था. मुखबिर से सूचना मिली कि वह बारां से कोटा अपनी मां से मिलने आ रहा है. पुलिस ने पहले से जाल बिछाया हुआ था. रायपुर चौराहे पर उतरने के बाद वह पुलिस को देखकर दाढ़ देवी की ओर भागने लगा, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे दबोच लिया. आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने नशे के लिए पैसों की जरूरत में बाबूलाल के घर में चोरी की नीयत से घुसकर वारदात को अंजाम दिया था.