बारिश का कहर: चाकन नदी के उफान ने उखाड़ फेंका हाइवे, आवागमन ठप, वीडियो वायरल - HIGHWAY BROKEN DUE TO RAIN IN BUNDI

बूंदी जिले में तेज बारिश से सड़कें उखड़ चुकी हैं. मेगा हाइवे का एक हिस्सा इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि आवागमन ठप है.

Highway broken due to rain
बारिश से टूटा हाइवे (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 24, 2025 at 2:20 PM IST

3 Min Read

बूंदी: जिले में जारी मूसलाधार बारिश ने हालात इतने भयावह बना दिए हैं कि कोटा-लालसोट मेगा हाईवे टूटकर चूर-चूर हो गया है. जिले के बाबई और बेलगंज गांवों के बीच बहने वाली चाकन नदी के उफान ने पुल की एप्रोच सड़क को पूरी तरह निगल लिया. डामर की मोटी परतें उखड़कर बह गईं और करीब 1 किलोमीटर लंबा हिस्सा सड़क से पूरी तरह गायब हो चुका है. शुक्रवार रात से शनिवार तक नदी पर 6 फीट तक ऊफान रहा और पुल पर पानी की मोटी चादर बहती रही. शनिवार सुबह भी चाकन पुल पर करीब 2 फीट पानी दौड़ रहा था. इस तबाही के बाद हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप है.

वीडियो वायरल: सोशल मीडिया पर हाईवे के उखड़े हुए हिस्सों और बहते पानी के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. लोग बारिश से उपजे हालातों से दहशत में हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जिस सड़क पर रोजाना हजारों वाहन दौड़ते थे, वहां अब सिर्फ मलबा और उफनती नदी का पानी दिखाई दे रहा है. बाबई की ओर कोटा की तरफ लगभग एक किलोमीटर सड़क टूट चुकी है, जबकि सवाई माधोपुर जिले की तरफ बेलगंज गांव वाली एप्रोच सड़क करीब 300 मीटर तक बह गई है. हालात ऐसे हैं कि दोनों जिलों को जोड़ने वाला यह अहम मेगा हाइवे कच्चे रास्ते से भी बदतर हो गया है.

बूंदी में हाइवे का बाबई से गुजर रहा स्ट्रेच उखड़ा (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: मानसून मेहरबान: बूंदी में तेज बारिश से ऊफनी नदियां, 4 बांध ओवरफ्लो, आवागमन बाधित - HEAVY RAINS IN BUNDI

इंजीनियर ने माना, हालात बेहद गंभीर: सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंदरगढ़ में तैनात कनिष्ठ अभियंता मनोज मीणा ने बताया कि मेगा हाईवे की देखरेख रेड कोर कंपनी करती है. लेकिन अभी यह सड़क पूरी तरह से यातायात के लायक नहीं बची है. कब तक दुरुस्ती होगी, इस बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है. हालात इतने गंभीर हैं कि सिर्फ कोटा-लालसोट मेगा हाइवे ही नहीं, बल्कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे भी ठप हो गया है. कारण यह है कि लाखेरी कस्बे के पास मेज नदी की पापड़ी पुल पर भी तेज उफान से पानी बह रहा है. ऐसे में बूंदी और कोटा जिले के बीच से गुजरने वाला पूरा राष्ट्रीय मार्ग जाम हो गया है. दौसा मेगा हाइवे बीते शुक्रवार से ही बंद पड़ा है.

Highway broken due to rain
डामर की परतें टूटकर बिखरी (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: सिरोही में रपट पर बहकर ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, चालक को सुरक्षित निकाला... - MAJOR ACCIDENT AVERTED IN SIROHI

नैनवा से होकर सवाई माधोपुर पहुंचे: लाखेरी थाना प्रभारी सुभाष शर्मा ने बताया कि कोटा दौसा मेगा हाईवे बीते शुक्रवार से बंद पड़ा है. सवाई माधोपुर और आगे जाने वाले वाहनों को नैनवा मार्ग से उनियारा होकर सवाई माधोपुर भेजा जा रहा है. बारिश और नदियों के उफान ने जिले के कई इलाकों में यातायात को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. लोग गांवों से शहर तक जाने के लिए भी रास्ता न मिलने की वजह से परेशान हैं. आमजन अब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश थमे और कब सड़कें फिर से जीवनदान पाएं.

Highway broken due to rain
आवागमन लायक नहीं बचा हाइवे (ETV Bharat Bundi)

भारी बारिश और बाढ़ से जिले में सड़कों को काफी नुकसान हुआ है. सबसे ज्यादा नुकसान नैनवा उपखंड में होने की जानकारी सामने आ रही है. सटीक स्थिति पानी कम होने के बाद ही बता सकते हैं. हमारी टीम लगी हुई है. इस बार नुकसान काफी हुआ है. -मुकेश गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी बूंदी

TAGGED:

HEAVY RAIN IN BUNDIHIGHWAY BROKEN VIDEO VIRALबूंदी में बारिश से टूटा हाइवेKOTA LALSOT MEGA HIGHWAYHIGHWAY BROKEN DUE TO RAIN IN BUNDI

