कोटा कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी का वीडियो वायरल, कहा- शांति धारीवाल की वजह से हारे लोकसभा चुनाव, बिक गए थे हमारे नेता - POLITICS HEATED DUE TO VIRAL VIDEO

रविंद्र त्यागी, शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ( ETV Bharat Kota )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 24, 2025 at 9:15 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 10:10 AM IST 4 Min Read

कोटा: शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी का कोटा उत्तर से कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल पर दिए बयान के वायरल वीडियो से सियासत गरमा गई है. पूर्व मंत्री धारीवाल के खास रहे त्यागी वीडियो में लोकसभा चुनाव 2024 में कोटा-बूंदी सीट पर शांति धारीवाल के कांग्रेस के खिलाफ काम करने की बात कह रहे हैं, जिससे पार्टी प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को हार का मुंह देखना पड़ा. वीडियो में त्यागी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस नेताओं पर कई तरह के दबाव आए थे. कांग्रेस नेता बिक गए थे. यह वीडियो प्रहलाद गुंजल के नयापुरा कार्यालय का है, जिसमें त्यागी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं.साथ में गुंजल नजर आ रहे हैं. इस संबंध में सफाई में त्यागी बोले, यह वीडियो काफी पुराना है. ऐसा कुछ नहीं है. वे 50 साल से कांग्रेस से जुड़े हैं. कांग्रेस के सिपाही हैं. दूसरी तरफ शांति धारीवाल ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. धारीवाल को 90 फीसदी लोगों ने दी गालियां: त्यागी वायरल वीडियो में कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में मीटिंग हुई. उसमें गुंजल ने कहा था कि पहले मैं भाजपा में था, इसलिए हमारे बीच प्रतिद्वंद्विता थी तो कई बातें होती थी. अब कांग्रेस में हूं. धारीवाल मेरे पितातुल्य हैं. मैं इनके नेतृत्व में ही चुनाव लडूंगा. इसके बाद धारीवाल ने जिस तरह की बात कही, वो सबने देखा. नतीजा ये रहा कि मीटिंग तो उन्होंने बिगाड़ दी, लेकिन वहां आए 90 फीसदी लोग उन्हें गालियां देकर गए. कांग्रेस के एक और नेता थे, जिनके पेट में दर्द था, मैं नाम नहीं लूंगा. कांग्रेस के ही कई नेताओं ने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम किया. कांग्रेस बैठक का वायरल वीडियो (ETV Bharat Kota) पढ़ें: मंत्री हीरालाल नागर बोले- धारीवाल ठीक करवाएं अपना चश्मा, फिर दिखेगा विकास - HIRALAL NAGAR ATTACK ON DHARIWAL

Last Updated : June 24, 2025 at 10:10 AM IST