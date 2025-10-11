ETV Bharat / state

छुट्टियां मिली, ट्रेनों में टिकट नहीं, दिवाली पर घर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे कोचिंग छात्र

कोटा : कोचिंग संस्थानों में मेडिकल इंजीनियरिंग प्रवेश की तैयारी करने आए विद्यार्थियों की छुट्टियां 18 अक्टूबर से लग रही हैं. यह 25 अक्टूबर तक रहेगी. अधिकांश कोचिंग में 16 अक्टूबर तक क्लासेज हैं. इसके बाद 17 अक्टूबर को टेस्ट व मेगा पीटीएम है, जिसमें देशभर से पढ़ने आए बच्चों के पेरेंट्स के साथ टीचर्स इंटरेक्शन करेंगे. यह सभी बच्चे दिवाली और छठ पूजा सहित अन्य त्योहार मनाने के लिए अपने घरों पर जाने वाले हैं. वहीं, विशेष ट्रेन चलाने के बाद भी ट्रेनों में काफी लंबी वेटिंग है.

कोरल पार्क हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल का कहना है कि कोटा से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों में ज्यादातर में वोटिंग व रिग्रेट के ही हालात हैं. इसके चलते बच्चे काफी परेशान भी हैं, क्योंकि ट्रेन से ही आरामदायक सफर होता है. दूसरी तरफ कई बच्चों का टिकट वेटिंग में है, जिन्हें कंफर्म होने की भी चिंता है. ट्रेनों में हालात रिग्रेट और लंबी वेटिंग जैसे हैं, जिसमें 16 से 21 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 19037 अवध एक्सप्रेस में रिग्रेट सभी क्लासेस में है. यह ट्रेन कोटा से यूपी के कानपुर, लखनऊ होते हुए बिहार के बरौनी जंक्शन जाती है. कोटा पटना एक्सप्रेस में वेटिंग या रिग्रेट है.

छात्रों से सुनिए, क्या आ रही दिक्कत (ETV Bharat Kota)

पीटीएम और एग्जाम छोड़कर पहले ही जाएंगे : कोचिंग स्टूडेंट्स के 17 अक्टूबर को टेस्ट हैं और इसी दिन दोपहर बाद मेगा पीटीएम है. हालांकि, कई स्टूडेंट्स टिकट नहीं मिलने के चलते पहले ही जा रहे हैं. इनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी अनुज यादव भी हैं. अनुज का कहना है कि उन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिला है. ऐसे में जैसे तैसे दिल्ली चले जाएंगे और वहां से बस के जरिए अपने घर रामपुर जाएंगे. इसके लिए वह दो दिन पहले ही जा रहे हैं, ताकि ट्रेनों में भीड़ भी कम रहेगी. दो दिन पहले जाने के चलते उनका टेस्ट और पीटीएम भी रह जाएगा. अनुज का कहना है कि ऐसा उनके अकेले के साथ नहीं है, अन्य स्टूडेंट्स के साथ भी यही समस्या है, ज्यादातर बच्चे यूपी बिहार के हैं और वहां जाने के लिए ट्रेन ही सीधा साधन है.

डेढ़ महीने पहले करवाया टिकट : चंडीगढ़ निवासी प्रज्ञा मिश्रा पहली बार अकेले सफर करने वाली हैं. उनके माता-पिता काफी चिंतित हैं. कोटा में रहकर मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही प्रज्ञा का कहना है कि जब उनके माता-पिता आए थे, तब तत्काल में टिकट वापस जाने में बड़ी समस्या आई थी. उन्हें कई दिन इंतजार करने के बाद कंफर्म टिकट मिला था. उनका टिकट डेढ़ महीने पहले बन गया, लेकिन चार वेटिंग आ रही है. 18 अक्टूबर को उन्हें जाना है. यह टिकट कंफर्म करवाना ही चुनौती बना हुआ है. उनके माता-पिता इसके पहले तत्काल के लिए भी ट्राई करने वाले हैं और चिंतित हैं.

