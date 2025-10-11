छुट्टियां मिली, ट्रेनों में टिकट नहीं, दिवाली पर घर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे कोचिंग छात्र
ट्रेनों में टिकट की स्थिति को देखते हुए लगातार विशेष ट्रेन की घोषणा रेलवे कर रहा है.
Published : October 11, 2025 at 6:06 PM IST
कोटा : कोचिंग संस्थानों में मेडिकल इंजीनियरिंग प्रवेश की तैयारी करने आए विद्यार्थियों की छुट्टियां 18 अक्टूबर से लग रही हैं. यह 25 अक्टूबर तक रहेगी. अधिकांश कोचिंग में 16 अक्टूबर तक क्लासेज हैं. इसके बाद 17 अक्टूबर को टेस्ट व मेगा पीटीएम है, जिसमें देशभर से पढ़ने आए बच्चों के पेरेंट्स के साथ टीचर्स इंटरेक्शन करेंगे. यह सभी बच्चे दिवाली और छठ पूजा सहित अन्य त्योहार मनाने के लिए अपने घरों पर जाने वाले हैं. वहीं, विशेष ट्रेन चलाने के बाद भी ट्रेनों में काफी लंबी वेटिंग है.
कोरल पार्क हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल का कहना है कि कोटा से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों में ज्यादातर में वोटिंग व रिग्रेट के ही हालात हैं. इसके चलते बच्चे काफी परेशान भी हैं, क्योंकि ट्रेन से ही आरामदायक सफर होता है. दूसरी तरफ कई बच्चों का टिकट वेटिंग में है, जिन्हें कंफर्म होने की भी चिंता है. ट्रेनों में हालात रिग्रेट और लंबी वेटिंग जैसे हैं, जिसमें 16 से 21 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 19037 अवध एक्सप्रेस में रिग्रेट सभी क्लासेस में है. यह ट्रेन कोटा से यूपी के कानपुर, लखनऊ होते हुए बिहार के बरौनी जंक्शन जाती है. कोटा पटना एक्सप्रेस में वेटिंग या रिग्रेट है.
पीटीएम और एग्जाम छोड़कर पहले ही जाएंगे : कोचिंग स्टूडेंट्स के 17 अक्टूबर को टेस्ट हैं और इसी दिन दोपहर बाद मेगा पीटीएम है. हालांकि, कई स्टूडेंट्स टिकट नहीं मिलने के चलते पहले ही जा रहे हैं. इनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी अनुज यादव भी हैं. अनुज का कहना है कि उन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिला है. ऐसे में जैसे तैसे दिल्ली चले जाएंगे और वहां से बस के जरिए अपने घर रामपुर जाएंगे. इसके लिए वह दो दिन पहले ही जा रहे हैं, ताकि ट्रेनों में भीड़ भी कम रहेगी. दो दिन पहले जाने के चलते उनका टेस्ट और पीटीएम भी रह जाएगा. अनुज का कहना है कि ऐसा उनके अकेले के साथ नहीं है, अन्य स्टूडेंट्स के साथ भी यही समस्या है, ज्यादातर बच्चे यूपी बिहार के हैं और वहां जाने के लिए ट्रेन ही सीधा साधन है.
डेढ़ महीने पहले करवाया टिकट : चंडीगढ़ निवासी प्रज्ञा मिश्रा पहली बार अकेले सफर करने वाली हैं. उनके माता-पिता काफी चिंतित हैं. कोटा में रहकर मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही प्रज्ञा का कहना है कि जब उनके माता-पिता आए थे, तब तत्काल में टिकट वापस जाने में बड़ी समस्या आई थी. उन्हें कई दिन इंतजार करने के बाद कंफर्म टिकट मिला था. उनका टिकट डेढ़ महीने पहले बन गया, लेकिन चार वेटिंग आ रही है. 18 अक्टूबर को उन्हें जाना है. यह टिकट कंफर्म करवाना ही चुनौती बना हुआ है. उनके माता-पिता इसके पहले तत्काल के लिए भी ट्राई करने वाले हैं और चिंतित हैं.
ट्रेन में नहीं मिला टिकट तो बस से किराया महंगा : कानपुर की रहने वाली अनुष्का सिंह को तो कंफर्म टिकट ही नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने दलालों से संपर्क भी किया था, लेकिन अब ट्रेन के कंफर्म टिकट करवाने के लिए ही काफी ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है. उनसे चार से पांच हजार रुपए मांगे जा रहे हैं. इसी के चलते उन्होंने बस का टिकट कर लिया है. यह भी उन्हें काफी महंगा पड़ा है. इसके लिए उन्हें तीन हजार रुपए लगे हैं. अनुष्का का कहना है कि उनके ही हॉस्टल में रहने वाली कुछ लड़कियां टिकट नहीं होने की वजह से जा भी नहीं पा रही हैं.
लगातार चला रहे हैं विशेष ट्रेन : कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि ट्रेनों में टिकट की स्थिति को देखते हुए लगातार विशेष ट्रेन की घोषणा रेलवे कर रहा है. पिछले सालों का ट्रैफिक और वर्तमान स्थिति के अनुसार विशेष ट्रेनों की योजना रेलवे बना रहा है. कोटा से गया के बीच भी विशेष ट्रेन चलाई जा रही है. यह भी यूपी बिहार होकर जाएगी. रेलवे सभी यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है. त्योहारों के अवसर पर प्लेटफॉर्म पर भी विशेष व्यवस्था और सुरक्षा रखी जाएगी.
यह है यूपी व बिहार जाने वाली ट्रेनों में स्थिति :
16 अक्टूबर को ट्रेनों की स्थिति
- ट्रेन नंबर 12947 अजीमाबाद एक्सप्रेस में रिग्रेट है.
- ट्रेन नंबर 19037 अवध एक्सप्रेस में रिग्रेट सभी क्लासेस में है.
- ट्रेन नंबर 13238 कोटा पटना एक्सप्रेस में 130 वेटिंग स्लीपर और थर्ड एसी में रिग्रेट है.
- अहमदाबाद पटना के बीच ट्रेन नंबर 09447 स्पेशल ट्रेन में भी रिग्रेट है.
- ट्रेन नंबर 09083 मुंबई सेंट्रल बनारस स्पेशल में भी वेटिंग है. इसके थर्ड एसी में 165 और सेकंड एसी में 81 वेटिंग है. थर्ड एसी इकॉनोमी में 123 वेटिंग है.
17 अक्टूबर को ट्रेनों की स्थिति
- ट्रेन नंबर 13238 कोटा पटना एक्सप्रेस में स्लीपर में 128 वेटिंग और थर्ड एसी में रिग्रेट है.
- ट्रेन नंबर 19037 अवध एक्सप्रेस में सभी क्लासेस में रिग्रेट है.
18 अक्टूबर को ट्रेनों की स्थिति
- ट्रेन नंबर 13424 अजमेर भागलपुर में रिग्रेट है.
- ट्रेन नंबर 19037 अवध एक्सप्रेस में रिग्रेट सभी क्लासेस में है.
- कोटा से चल रही ट्रेन नंबर 09821 सोगरिया दानापुर स्पेशल में स्लीपर में 105 और थर्ड एसी में 94 वेटिंग है.
- ट्रेन नंबर 13240 कोटा पटना एक्सप्रेस में दोनों ही क्लास में रिग्रेट है.
- ट्रेन नंबर 15635 गुवाहाटी एक्सप्रेस में भी रिग्रेट है.
- ट्रेन नंबर 09451 फेस्टिवल स्पेशल में भी कोटा से लखनऊ के बीच थर्ड एसी और सेकंड एसी में रिग्रेट है.
19 अक्टूबर को ट्रेनों की स्थिति
- ट्रेन नंबर 15667 कामाख्या एक्सप्रेस में रिग्रेट सभी क्लास में है.
- ट्रेन नंबर 19037 अवध एक्सप्रेस में रिग्रेट सभी क्लासेस में है.
- कोटा पटना ट्रेन नंबर 13238 में स्लीपर में 128 और थर्ड एसी में 99 वेटिंग है.
- सोगरिया बरौनी स्पेशल 05212 में वेटिंग है.
- बांद्रा टर्मिनस लखनऊ के बीच ट्रेन नंबर 20921 में भी रिग्रेट स्लीपर और थर्ड एसी में है.
- ट्रेन नंबर 09111 वड़ोदरा गोरखपुर स्पेशल में स्लीपर थर्ड एसी में रिग्रेट है.
- ट्रेन नंबर 05034 बांद्रा बढ़नी स्पेशल ट्रेन में भी रिग्रेट है.