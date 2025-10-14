ट्रेन में टिकट नहीं, बसों का किराया भी आसमान छू रहा, तीन गुना पैसे देकर सफर कर रहे छात्र
त्योहारों के सीजन में ट्रेनों में टिकट नहीं मिलने के कारण छात्र बस से सफर करने को मजबूर हैं.
Published : October 14, 2025 at 3:53 PM IST
कोटा : हजारों की संख्या में कोटा में पढ़ने आने वाले कोचिंग छात्रों की छुट्टियां 18 अक्टूबर से लगने वाली हैं, लेकिन अभी से ही कोचिंग छात्रों के जाने का क्रम शुरू हो गया है. ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिलने के चलते स्टूडेंट बसों में सफर कर रहे हैं. ऐसी जगह जहां पर सीधी ट्रेन की सुविधा नहीं है, वहां पर बच्चों को बसों से ही जाना पड़ता है. इनमें यूपी व बिहार के अधिकांश शहर हैं. ऐसे में कोटा से लखनऊ, कानपुर व गोरखपुर जाने वाली स्लीपर कोच बसों से यात्रीभार बढ़ गया है.
छात्रों के अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए बस ऑपरेटरों ने भी किराया बढ़ा दिया है. यह किराया आसमान छूने लगा है. डिमांड और सप्लाई के इस खेल में किराया कई रूट पर तीन गुना के आसपास बढ़ गया है. पहले स्लीपर का किराया गोरखपुर का 1100 था, यह किराया 16 अक्टूबर के आसपास 4000 तक है. इसके साथ ही इंदौर और जोधपुर का भी किराया वर्तमान में बढ़ गया है.
पढ़ें. छुट्टियां मिली, ट्रेनों में टिकट नहीं, दिवाली पर घर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे कोचिंग छात्र
बस ऑपरेटर अशोक चांदना का कहना है कि बस का किराया एक तरफा यातायात की वजह से बढ़ता है, क्योंकि बसों में दूसरी तरफ से ट्रैफिक नहीं मिलता है. बस में सफर कर रहे छात्र श्वेत सिंह का कहना है कि वे जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि किराया अभी कम है, जबकि 16 अक्टूबर के बाद में यह किराया और बढ़ जाएगा. तब गोरखपुर का किराया जो नॉर्मल दिनों में 1000 के आसपास था, वह 4000 के आसपास रहेगा.
दिल्ली-अहमदाबाद से आने का बढ़ गया किराया : कोटा से दिल्ली और अहमदाबाद जाने के किराए में कोई बढ़ोतरी स्लीपर कोच बसों में नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली और अहमदाबाद से कोटा आने का किराया काफी बढ़ गया है. यह दोगुने से भी ज्यादा हो गया है. पहले दिल्ली से आने का किराया 700 रुपए सीट और 1000 स्लीपर का था. अब यह किराया ऑफलाइन 1100 सीट और 1700 रुपए स्लीपर का है, जबकि ऑनलाइन यह किराया सीट का 1300 और स्लीपर का 2000 रुपए है.
पढ़ें. यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिवाली पर पुणे के लिए चल रही है यह 4 फेस्टिवल स्पेशल, मिल रहे हैं कंफर्म टिकट
आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा किराया : प्रिंस चौधरी का कहना है कि दिवाली की वजह से किराया बढ़ गया है. कानपुर का किराया स्लीपर का बढ़ गया है. यह कुछ दिन में 3000 और दीवाली के पहले 5000 भी हो सकता है. पहले सीट का 400, 500 और 600 ही था. स्लीपर का 1 हजार से 1200 तक था. श्रेयांस का कहना गोरखपुर का सामान्य दिनों में 900 सीट और 1400 से 1500 के आसपास स्लीपर का लगता है, लेकिन अभी किराया बढ़ गया है. सीट का ही किराया 1500 व स्लीपर का किराया 3000 है. यह आगे और बढ़ेगा.
स्टूडेंट नैन्सी का कहना है कि जल्दी जाने से दो दिन की पढ़ाई, टेस्ट व पीटीएम छुटेगी. आज का किराया थोड़ा कम है, अगर अगर हम कल से जाएंगे तो यह और ज्यादा बढ़ रहा है. बस एक-दो दिन का फर्क पड़ रहा है. ट्रेन का टिकट नहीं मिला है. बस में अब जाकर टिकट मिला है, यह भी हाई प्राइस है, लेकिन अगले दिनों से कम है. अब बस का किराया सीधा तीन से चार गुना टच कर रहा है.
पढ़ें. खुशखबरी: कोटा से मथुरा व दिल्ली से रींगस के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिलेगा कंफर्म टिकट
ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी काफी अंतर : ऑनलाइन बस का किराया काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है. कानपुर, गोरखपुर और लखनऊ जाने वाली बसों में 16 अक्टूबर के बाद ऑनलाइन किराया सीट का 2500 और स्लीपर का करीब 4000 रुपए के आसपास है. वहीं, ऑफलाइन यह किराया सीट का 1600 और स्लीपर का 3000 के आसपास है. बस ऑपरेटर अशोक चांदना का कहना है कि ऑफलाइन टिकट बुक करने आने वाले लोगों को हम सीट की उपलब्धता के अनुसार कुछ डिस्काउंट कर देते हैं, इसीलिए यह अंतर नजर आता है. डिमांड और सप्लाई के चलते ऑनलाइन कंपनियां किराए को ज्यादा रखती है.
फ्लाइट, ट्रेन और टैक्सी में भी किराया सीजन में बढ़ता है : बस ऑपरेटर गिरधारी बंसल का कहना है कि बसों में सुविधा के अनुसार भी किराया ज्यादा रहता है. फ्लाइट, ट्रेन और टैक्सी में भी सीजन के दौरान किराया बढ़ जाता है. ऐसा ही बसों में भी होता है. बंसल का कहना है कि कानपुर में बस खाली हो जाती है तो गोरखपुर तक वह खाली स्लीपर जाता है, इसलिए तीनों शहरों का एक ही किराया है. हमें भी बसों का ऑपरेशन जारी रखने और उन्हें संचालन करने में स्टाफ से लेकर अन्य खर्चे करने होते हैं. गाड़ी भी आते समय खाली आती है, इसलिए किराया ज्यादा लेना पड़ता है. डीजल दोनों तरफ का जल रहा है. टोल टैक्स और अन्य काफी खर्च हो रहे हैं. अतिरिक्त बस से चलने पर भी टैक्स भी जमा करना पड़ रहा है.