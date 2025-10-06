ETV Bharat / state

कोटा-बयाना से गुजरेगी बढ़नी से बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन, जानिए रूट

नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने बढ़नी से बांद्रा टर्मिनस से बीच वीकली ट्रेन चलाने की घोषणा की. यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र की राह आसान होगी.

Kota Railway Station
कोटा रेलवे स्टेशन (ETV Bharat Kota)
ETV Bharat Rajasthan Team

October 6, 2025

कोटा: दिवाली और छठ पूजा पर रेलवे विशेष ट्रेनें चला रहा है. नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने बढ़नी से बांद्रा टर्मिनस से बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की. यह ट्रेन कोटा रेल मंडल के कोटा और बयाना स्टेशन से गुजरेगी. इससे उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, गुजरात के वडोदरा, सूरत, वलसाड और महाराष्ट्र के मुंबई की यात्रा की जा सकेगी. ट्रेन में जनरल और स्लीपर कोच होंगे. इसमें एसी कोच नहीं लगाए गए.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 05033 बढ़नी-बांद्रा टर्मिनस वीकली स्पेशल 9 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच 8 फेरे करेगी. वापसी में बांद्रा टर्मिनस से 11 अक्टूबर से 29 नवंबर के बीच ट्रेन नंबर 05034 बांद्रा टर्मिनस-बढ़नी वीकली स्पेशल ट्रेन 8 ट्रिप करेगी. ट्रेन नंबर 05033 बढ़नी से हर गुरुवार रात 9:30 बजे रवाना होगी. शुक्रवार दोपहर 3:35 बजे कोटा और शनिवार सुबह 6:30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. ट्रेन नंबर 05034 बांद्रा टर्मिनस से शनिवार सुबह 9:30 बजे रवाना होकर देर रात 1:05 बजे कोटा और रविवार रात 10:15 बजे बढ़नी पहुंचेगी.

यहां होगा ठहराव: ट्रेन आते-जाते समय बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, बयाना, ईदगाह (आगरा), टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग (लखनऊ), बादशाह नगर (लखनऊ), गोंडा और बलरामपुर रुकेगी. ट्रेन में दोनों तरफ से बुकिंग जारी है. यात्री आईआरसीटीसी वेबसाइट से ऑनलाइन और पीआरएस काउंटर से ऑफलाइन टिकट प्राप्त कर सकते हैं.

