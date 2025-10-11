बारां में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, AEN व JEN के खिलाफ आय अधिक संपत्ति का मामला दर्ज
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम ने बारां में आकस्मिक चेकिंग कर कृषि विपणन बोर्ड के दो अभियंताओं को 1.4 लाख रुपए सहित पकड़ा था.
Published : October 11, 2025 at 5:26 PM IST
कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) कोटा की टीम ने 28 अगस्त को बारां शहर में आकस्मिक चेकिंग करते हुए कृषि विपणन बोर्ड के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को 1.4 लाख रुपए के साथ पकड़ा था. यह कार्रवाई भ्रष्टाचार की शिकायत के आधार पर की गई थी. दोनों अभियंताओं के खिलाफ प्रकरण बनाकर मुख्यालय भेजा गया, जहां से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
मुकदमे की जांच मुकुल शर्मा को सौंपी गई: इस पूरे मामले का अनुसंधान एसीबी कोटा स्पेशल यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा को सौंपा गया है. एसीबी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि 8 अक्टूबर को एसीबी जयपुर में यह मुकदमा दर्ज किया गया. यह प्रकरण आय से अधिक संपत्ति के मामले से संबंधित है.
मुकदमे में सहायक अभियंता अंकित शर्मा और कनिष्ठ अभियंता रविकांत मीणा को आरोपी बनाया गया है. दोनों अभियंताओं के पास से ही नकद राशि मिली थी. पूछताछ में उन्होंने यह रकम दीपक शर्मा नाम के व्यक्ति से उधार ली बताई, लेकिन जब एसीबी ने दीपक शर्मा से बात की तो उसने किसी भी तरह की रकम देने से इनकार कर दिया.
सुविधा शुल्क के नाम पर की जाती थी वसूली: अंकित शर्मा मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले के परशुराम नगर की मीना कॉलोनी के निवासी हैं और वर्तमान में नाकोड़ा कॉलोनी में किराए से रह रहे थे. वहीं रविकांत मीणा करौली जिले की तोड़ा भीम तहसील के लाल रामपुर गांव के निवासी हैं और बारां में कोटा रोड स्थित बसंत विहार द्वादश ज्योतिर्लिंग कॉलोनी में रहते थे.
एएसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि दोनों के पास से 500-500 रुपए के 280 नोट बरामद हुए. यह दोनों एक मोटरसाइकिल पर बैठकर ठेकेदारों से "सुविधा शुल्क" के नाम पर अवैध वसूली करते थे. वसूली की रकम के बदले वे बिल पास करने और निर्माण कार्यों में रियायत देते थे.
शिकायत के बाद कार्रवाई: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इसी वसूली की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कोटा की एसीबी टीम स्वतंत्र गवाहों के साथ बारां भेजी गई. जांच के दौरान दोनों अभियंताओं के पास से 1.4 लाख रुपए मिले, जिसके बाद उन्हें रंगेहाथ पकड़ा गया और अब जयपुर में मुकदमा दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.