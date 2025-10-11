ETV Bharat / state

बारां में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, AEN व JEN के खिलाफ आय अधिक संपत्ति का मामला दर्ज

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम ने बारां में आकस्मिक चेकिंग कर कृषि विपणन बोर्ड के दो अभियंताओं को 1.4 लाख रुपए सहित पकड़ा था.

Baran Corruption Case
सहायक अभियंता अंकित शर्मा और कनिष्ठ अभियंता रविकांत मीणा (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) कोटा की टीम ने 28 अगस्त को बारां शहर में आकस्मिक चेकिंग करते हुए कृषि विपणन बोर्ड के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को 1.4 लाख रुपए के साथ पकड़ा था. यह कार्रवाई भ्रष्टाचार की शिकायत के आधार पर की गई थी. दोनों अभियंताओं के खिलाफ प्रकरण बनाकर मुख्यालय भेजा गया, जहां से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

मुकदमे की जांच मुकुल शर्मा को सौंपी गई: इस पूरे मामले का अनुसंधान एसीबी कोटा स्पेशल यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा को सौंपा गया है. एसीबी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि 8 अक्टूबर को एसीबी जयपुर में यह मुकदमा दर्ज किया गया. यह प्रकरण आय से अधिक संपत्ति के मामले से संबंधित है.

इसे भी पढ़ें- बारां में दो इंजीनियर से पकड़े 1.40 लाख, ACB बोली- भ्रष्ट आचरण से अर्जित की थी राशि

मुकदमे में सहायक अभियंता अंकित शर्मा और कनिष्ठ अभियंता रविकांत मीणा को आरोपी बनाया गया है. दोनों अभियंताओं के पास से ही नकद राशि मिली थी. पूछताछ में उन्होंने यह रकम दीपक शर्मा नाम के व्यक्ति से उधार ली बताई, लेकिन जब एसीबी ने दीपक शर्मा से बात की तो उसने किसी भी तरह की रकम देने से इनकार कर दिया.

सुविधा शुल्क के नाम पर की जाती थी वसूली: अंकित शर्मा मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले के परशुराम नगर की मीना कॉलोनी के निवासी हैं और वर्तमान में नाकोड़ा कॉलोनी में किराए से रह रहे थे. वहीं रविकांत मीणा करौली जिले की तोड़ा भीम तहसील के लाल रामपुर गांव के निवासी हैं और बारां में कोटा रोड स्थित बसंत विहार द्वादश ज्योतिर्लिंग कॉलोनी में रहते थे.

एएसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि दोनों के पास से 500-500 रुपए के 280 नोट बरामद हुए. यह दोनों एक मोटरसाइकिल पर बैठकर ठेकेदारों से "सुविधा शुल्क" के नाम पर अवैध वसूली करते थे. वसूली की रकम के बदले वे बिल पास करने और निर्माण कार्यों में रियायत देते थे.

इसे भी पढ़ें- एसीबी की कार्रवाई: पंचायत समिति के जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट को 15 हजार की घूस लेते किया गिरफ्तार

शिकायत के बाद कार्रवाई: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इसी वसूली की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कोटा की एसीबी टीम स्वतंत्र गवाहों के साथ बारां भेजी गई. जांच के दौरान दोनों अभियंताओं के पास से 1.4 लाख रुपए मिले, जिसके बाद उन्हें रंगेहाथ पकड़ा गया और अब जयपुर में मुकदमा दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

अभियंता रिश्वत मामलाANTI CORRUPTION BUREAUACB KOTABARAN CORRUPTION CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिंगरफ्रिंट और फेस आईडी से UPI पेमेंट कैसे करें? क्या है इसका फायदा?

PAN कार्ड धारक ध्यान दें! जल्दी करें ये जरूरी काम, वरना लगेगा ₹10,000 रुपये का जुर्माना!

क्या EPS स्कीम में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कर्मचारी और इससे पेंशन में हो सकती है बढ़ोतरी? जानें

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.